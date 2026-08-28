/Team India : श्रीलंकेनंतर टीम इंडियाचा पुढील पुढचा कोणाशी? पाहा भारतीय संघाचं संपूर्ण वेळापत्रक

Team India Next Match Schedule : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्या दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवण्यात आली. या सीरिजमध्ये भारताने 1-0 अशी आघाडी घेऊन सीरिज जिंकली. यात पहिला सामना हा भारताने जिंकला तर दुसरा सामना हा ड्रॉ झाला. आता क्रिकेट रसिकांना उत्सुकतता आहे की भारतीय संघ या सीरिजनंतर पुन्हा मैदानात कधी उतरणार? तेव्हा भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाच्या आगामी सामन्यांचं संपूर्ण वेळापत्रक पाहुयात.
पहिला सामना - भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान - 13 सप्टेंबर - अरुण जेटली स्टेडियम
दुसरा सामना - भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान - 15 सप्टेंबर - अरुण जेटली स्टेडियम
तिसरा सामना - भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान - 17 सप्टेंबर - अरुण जेटली स्टेडियम
पहिला वनडे सामना - भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज - 27 सप्टेंबर - दुपारी 2 वाजता
दुसरा वनडे सामना - भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज - 30 सप्टेंबर - दुपारी 2 वाजता
तिसरा वनडे सामना - भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज - 3 ऑक्टोबर - दुपारी 2 वाजता
पहिला टी20 सामना - भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज - 6 ऑक्टोबर - संध्याकाळी 7 वाजता
दुसरा टी20 सामना - भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज - 9 ऑक्टोबर - संध्याकाळी 7 वाजता
तिसरा टी20 सामना - भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज - 11 ऑक्टोबर - संध्याकाळी 7 वाजता
चौथा टी20 सामना - भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज - 14 ऑक्टोबर - संध्याकाळी 7 वाजता
पाचवा टी20 सामना - भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज - 16 ऑक्टोबर - संध्याकाळी 7 वाजता
पहिला टी20 सामना - भारत विरुद्ध न्यूझीलंड - 22 ऑक्टोबर - दुपारी 12: 30 वाजता
दुसरा टी20 सामना - भारत विरुद्ध न्यूझीलंड - 24 ऑक्टोबर - दुपारी 12: 30 वाजता
तिसरा टी20 सामना - भारत विरुद्ध न्यूझीलंड - 27 ऑक्टोबर - दुपारी 12: 30 वाजता
चौथा टी20 सामना - भारत विरुद्ध न्यूझीलंड - 30 ऑक्टोबर - दुपारी 12: 30 वाजता
पाचवा टी20 सामना - भारत विरुद्ध न्यूझीलंड - 1 नोव्हेंबर - दुपारी 12: 30 वाजता
पहिला वनडे सामना - भारत विरुद्ध न्यूझीलंड - 4 नोव्हेंबर - संध्याकाळी 7: 30 वाजता
दुसरा वनडे सामना - भारत विरुद्ध न्यूझीलंड - 7 नोव्हेंबर - संध्याकाळी 7: 30 वाजता
तिसरा वनडे सामना - भारत विरुद्ध न्यूझीलंड - 10 नोव्हेंबर - संध्याकाळी 7 30 वाजता
चौथा वनडे सामना - भारत विरुद्ध न्यूझीलंड - 13 नोव्हेंबर - संध्याकाळी 7: 30 वाजता
पाचवा वनडे सामना - भारत विरुद्ध न्यूझीलंड - 15 नोव्हेंबर - संध्याकाळी 7: 30 वाजता
पहिला टेस्ट सामना - भारत विरुद्ध न्यूझीलंड - 19 ते 23 नोव्हेंबर - सकाळी 3: 30 वाजता
दुसरा टेस्ट सामना - भारत विरुद्ध न्यूझीलंड - 27 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर सकाळी 3: 30 वाजता