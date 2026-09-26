/भारताच्या पुरुष कबड्डी संघाची सुवर्ण कामगिरी, इराणला गोल्ड मेडल सामन्यात केलं पराभूत

आशियाई खेळ सुरु आहेत आणि आजच्या दिवसांची सुरुवात भारताच्या खेळाडूंनी मेडलने केली आहे. टीम इंडियाच्या महिला कब्बडी संघाने इराणच्या महिला संघाला पराभूत करुन सुवर्ण पदक नावावर केले होते आता टीम इंडियाच्या पुरुष संघाने इराणच्या पुरुष संघाला पराभूत करुन आणखी एकदा गोल्ड मेडल नावावर केले आहे. पहिल्या भागामध्ये इराणने भारतासमोर कठीण आव्हान उभे केले होते, पण शेवटच्या 10 मिनिटांमध्ये भारताच्या खेळाडूंनी गेम बदलला आणि गोल्ड मेडल नावावर केले. भारतीय संघाने पुरुषांच्या कबड्डी प्रकारात इराणला ४०-३४ ने हरवून सुवर्णपदक जिंकले.
यापूर्वी, महिलांच्या कबड्डी संघानेही इराणला ३७-३४ ने हरवून सुवर्णपदक पटकावले होते. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत १९९० साली पुरुषांच्या कबड्डीचा समावेश करण्यात आला होता आणि भारताने एकूण ९ सुवर्णपदके जिंकली आहेत. विशेष म्हणजे, भारताव्यतिरिक्त केवळ इराणनेच पुरुषांच्या कबड्डीमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धेत विजेतेपद पटकावले आहे. इराणने २०१८ मध्ये सुवर्णपदक जिंकले होते. त्या स्पर्धेत भारताला कांस्यपदकावर समाधान मानावे लागले होते. भारतीय महिला संघानेही आशियाई क्रीडा स्पर्धेत एकूण ४ सुवर्णपदके जिंकली आहेत.
INDIAN MEN KABADDI AT ASIAN GAMES!— The Khel India (@TheKhelIndia) September 26, 2026
1990
1994
1998
2002
2006
2010
2014
2018
INDIA ARE NOW 9 TIMES CHAMPIONS! pic.twitter.com/zBFc99cMUl
चालू आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील भारताचे हे चौथे सुवर्णपदक आहे. भारताच्या पदकांची एकूण संख्या आता 28 झाली आहे (४ सुवर्ण, ११ रौप्य, १३ कांस्य). पदक तालिकेत भारत सध्या १० व्या स्थानावर आहे, पहिल्या क्रमांकावर चीन, दुसऱ्या क्रमांकावर जपान आणि तिसऱ्या क्रमांकावर दक्षिण कोरिया आहे. काही खेळांमध्ये टीम इंडियाची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे राहिली नाही त्यामुळे शूटींगमध्ये भारताच्या संघाची निराशाजनक कामगिरी पाहायला मिळाली आहे.
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नेमबाजीमध्ये सुरुची सिंग आणि कमलजीत यांच्या जोडीने भारतासाठी दिवसाचे सुवर्णपदक पटकावले. भारतीय संघाने पुरुषांच्या ५० मीटर रायफल ३ पोझिशन सांघिक प्रकारात रौप्य पदक जिंकले. याशिवाय, गुलवीर सिंगने ॲथलेटिक्समध्ये रौप्य पदक जिंकले. मनप्रीत कौरने महिलांच्या गोळाफेकीत कांस्य पदक जिंकले, तर बरनिका एलंगोवनने पोल व्हॉल्टमध्ये कांस्य पदक पटकावले. टेबल टेनिसच्या मिश्र दुहेरी प्रकारात दिया चितळे आणि मनुष शाह यांच्या जोडीने कांस्य पदक जिंकून भारताच्या पदकसंख्येत भर घातली.