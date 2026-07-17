/मेस्सीशी पंगा महागात! खेळाडूच्या गर्लफ्रेंडला सोशल मिडियावर शिवीगाळ, कॅमेऱ्यासमोरच अश्रू अनावर

फुटबॅाल विश्वचषक 2026 चा सेमीफायनलचा सामना हा अर्जेंटिना विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये खेळवण्यात आला होता. या सामन्यामध्ये इंग्लंडच्या संघाला सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला होता. अर्जेंटिनाने सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडला 2-1 असा पराभव करुन अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. इंग्लंडच्या संघाने सुरुवात चांगली केली पण त्यानंतर एका गोलने पिछाडीवर असताना, गतविजेत्यांनी अखेरच्या क्षणी दोन गोल करून विजय निश्चित केला. सामन्यादरम्यान, इंग्लंडचा स्टार खेळाडू ज्यूड बेलिंगहॅमचा अर्जेंटिनाचा कर्णधार आणि महान खेळाडू लिओनेल मेस्सीसोबत वाद झाला. त्यानंतर लिओनेल मेस्सीचे चाहत्यांनी खेळाडूवर टीका देखील केली होती.
लिओनेल मेस्सीचा सेमीफायनलमध्ये झालेला वाद हा तोच खेळाडू बेलिंगहॅम आहे ज्याची गर्लफ्रेंड, ॲश्लिन कॅस्ट्रो, मागील वर्षी तिच्या वैयक्तिक आयुष्यावरून सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रोल झाली होती. सोशल मिडियावर सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध असलेली इन्फ्लुएन्सर, त्या कमेंट्समुळे तिला सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली होती. तिने कॅमेऱ्यासमोर येऊन आपले म्हणणे समजावून सांगितले आणि भावनिकरित्या आपला अनुभव देखील तिने सांगितला होता. इन्फ्लुएन्सर अॅश्लिन तिच्या भूतकाळामध्ये अनेक लोकांसोबत रिलेशनशिपमध्ये राहिली आणि त्यानंतर बेलिंगहॅम नात्यात आल्यानंतर ती चर्चेत पाहायला मिळाली होती.
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फुटबॅाल खेळाडू बेलिंगहॅम याच्यासोबत रिलेशनशिपमध्ये आल्यानंतर अनेक लोकांनी तिच्या भूतकाळावरून तिला ट्रोल करायला सुरुवात केली, ज्यामुळे ती खूप दुःखी झाली. 2025 मध्ये तिने तिच्या एका व्हिडिओमध्ये आपले दुःख देखील व्यक्त केले. या व्हिडिओमध्ये ती म्हणाली होती की, "कुठून सुरुवात करावी हे मला कळत नाही, पण मी माझ्या परीने सर्वोत्तम प्रयत्न करेन. सोशल मीडियावर माझ्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलताना मला खूप अस्वस्थ वाटते. मी यापूर्वी कॅमेऱ्यासमोर फारसे बोलले नाही. लोकांनी शक्य त्या सर्व मार्गांनी माझ्यावर हल्ला केला, माझा छळ केला आणि माझा अपमान केला." हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला होता.
फीफा विश्वचषकातून इंग्लंडचा संघ सेमीफायनलच्या सामन्यातून बाहेर झाला आहे, आता फायनलच्या सामन्यामध्ये स्पेन आणि अर्जेंटिना हे दोन्ही संघ आमनेसामने असणार आहेत. स्पेनच्या संघाने सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये फ्रान्सला पराभूत करुन अंतिम फेरी गाठली आहे. आता दोन्ही संघ एकमेकांच्या विरोधात चॅम्पियन पदासाठी लढताना दिसणार आहेत.