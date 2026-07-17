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मेस्सीशी पंगा महागात! खेळाडूच्या गर्लफ्रेंडला सोशल मिडियावर शिवीगाळ, कॅमेऱ्यासमोरच अश्रू अनावर

अर्जेंटिनाने सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडला 2-1 असा पराभव करुन अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे.  सामन्यादरम्यान, इंग्लंडचा स्टार खेळाडू ज्यूड बेलिंगहॅमचा अर्जेंटिनाचा कर्णधार आणि महान खेळाडू लिओनेल मेस्सीसोबत वाद झाला. लिओनेल मेस्सीचा सेमीफायनलमध्ये झालेला वाद हा तोच खेळाडू बेलिंगहॅम आहे ज्याची गर्लफ्रेंड, ॲश्लिन कॅस्ट्रो, मागील वर्षी तिच्या वैयक्तिक आयुष्यावरून सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रोल झाली होती.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 17, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 04:41 PM IST
मेस्सीशी पंगा महागात! खेळाडूच्या गर्लफ्रेंडला सोशल मिडियावर शिवीगाळ, कॅमेऱ्यासमोरच अश्रू अनावर
Image Credit: Social Media

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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मेस्सीशी पंगा महागात! खेळाडूच्या गर्लफ्रेंडला सोशल मिडियावर शिवीगाळ, कॅमेऱ्यासमोरच अश्रू अनावर
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