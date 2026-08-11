/आगामी सीजनसाठी MI कडून रिटेन केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर, पाहा कोणावर ठेवला विश्वास?

MI Players Retain List : इंटरनॅशनल लीग टी20 मधील यशस्वी संघ असलेल्या MI Emirates संघाने आगामी सीजनसाठी त्यांच्या रिटेन खेळाडूंची यादी जाहीर केली आहे. इंटरनॅशनल लीग टी20 मध्ये आगामी पाचवं सीजन हे येत्या काही महिन्यात पार पडणार आहे. तेव्हा या सीजनच्या ऑक्शनपूर्वी आपल्या संघातील महत्वाच्या खेळाडूंना रिटेन करण्याची संधी MI Emirates कडे होती, तेव्हा त्यांनी संघातील चार खेळाडूंना रिटेन केलं आहे.
MI Emirates संघाने आगामी इंटरनॅशनल लीग टी20 च्या पाचव्या सीजनसाठी MI Emirates ने स्फोटक फलंदाज निकोलस पुरनला रिटेन केलं. त्यासोबतच त्यांनी जगातील सर्वोत्कृष्ट स्पिनर आणि ऑलराऊंडर खेळाडूंमध्ये गणला जाणाऱ्या राशिद खानला आपल्या संघात कायम ठेवलं. तर रोमारिओ शेफर्ड आणि शेरफेन रदरफोर्ड या दोन मिडल ऑर्डर ऑलराऊंडर खेळाडूंना संघात कायम ठेवलं आहे. त्यामुळे आता संघाचा मुख्य गाभा असलेल्या खेळाडूंना MI Emirates ने कायम ठेवल्याचं बोललं जातं आहे. MI Emirates ही मुंबई इंडियन्स समूहाची UAE आधारित फ्रेंचायझी असून इंटरनॅशनल लीग टी20 मधील तिसऱ्या हंगामात विजेतेपद पटकावले होते. या संघाचे नेतृत्व वेस्ट इंडिजचा ऑलराऊंडर कायरन पोलार्डकडे होते, मात्र यंदा फ्रेंचायझीने त्याला रिटेन केलं नाही. कदाचित ऑक्शनमध्ये आल्यावर त्याला पुन्हा संघात घेण्यासाठी MI Emirates प्रयत्न करेल. इंटरनॅशनल लीग टी20 च्या पाचव्या सीजनसाठी पुन्हा एकदा खेळाडूंचे ऑक्शन होणार असून यात MI Emirates संघ कोणत्या खेळाडूंना लक्ष करून आपल्या संघात घेणार हे पाहणं महत्वाचं आहे.
रोमारिओ शेफर्ड
शेरफेन रदरफोर्ड
राशिद खान
निकोलस पुरन