यंदा ट्रॉफी नक्की! MI ने 2 विस्फोटक फलंदाजांना घेतलं संघात, दोघांच्या नावावर 14237 धावा

Cricket News : आंतरराष्ट्रीय लीग टी 20 (ILT20) च्या चौथ्या सीजनला लवकरच सुरुवात होणार आहे. सर्व संघ नव्या सीजनच्या तयारीसाठी सरावाला लागले असून या सीजनची सुरुवात 2 डिसेंबर पासून होणार आहे. तर 4 जानेवारी 2026 या सीजनचा शेवटचा सामना पार पडेल. चौथ्या सीजनसाठी MI Emirates ने एक मोठा डाव खेळला असून यामुळे विरोधी संघांना धक्का बसलाय. संघाने आगामी टी20 लीगसाठी दोन दिग्गज फलंदाजांना आपल्या संघात घेतलंय. हे फलंदाज दुसरे तिसरे कोणी नसून वेस्ट इंडिजचे दिग्गज खेळाडू निकोलस पूरन आणि कायरन पोलार्ड आहेत.
निकोलस पूरन आणि कायरन पोलार्ड हे दोघे दोघे MI Emirates साठी वाइल्डकार्ड खेळाडू बनले आहेत. जेव्हा जेव्हा हे खेळाडू मैदानावर त्यांच्या फॉर्ममध्ये स्फोटक फलंदाजी करत असतात तेव्हा विरोधी संघाच्या गोलंदाजांची लाईन आणि लेंथ बिघडते.
कायरन पोलार्डने यापूर्वीच MI Emirates साठी विजेतेपद जिंकवून दिले होते. संघाने लीगच्या दुसऱ्या सीजनमध्ये त्यांचं पहिलं वहिलं विजेतेपद पटकावलं होतं. आतापर्यंत या स्पर्धेचे तीन सीजन झाले असून यातील पहिला सीजन Gulf Giants, दुसरा सीजन MI Emirates आणि तिसऱ्या सीजन दुबई कॅपिटल्सने जिंकला होता. आता पुन्हा एकदा पोलार्ड MI Emirates ला यंदाच्या सीजनचं विजेतेपद जिंकवून देण्याचा प्रयत्न करतील. या दोघांच्या येण्याने संघाची ताकद दुप्पट झाली आहे. निकोलस पूरन आणि कायरन पोलार्ड हे दोघे विस्फोटक फलंदाज असून यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येमध्ये जवळपास 14237 धावा केल्या आहेत.
