Marathi News
यंदा ट्रॉफी नक्की! MI ने 2 विस्फोटक फलंदाजांना घेतलं संघात, दोघांच्या नावावर 14237 धावा

Cricket News : आगामी टी20 लीगसाठी MI ने दोन दिग्गज फलंदाजांना आपल्या संघात घेतलंय. या दोन दिग्गज फलंदाजांनी यापूर्वीच्या सीजनमध्ये देखील जबरदस्त कामगिरी केली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Oct 30, 2025, 02:12 PM IST
Cricket News : आंतरराष्ट्रीय लीग टी 20 (ILT20) च्या चौथ्या सीजनला लवकरच सुरुवात होणार आहे. सर्व संघ नव्या सीजनच्या तयारीसाठी सरावाला लागले असून या सीजनची सुरुवात 2 डिसेंबर पासून होणार आहे. तर 4 जानेवारी 2026 या सीजनचा शेवटचा सामना पार पडेल. चौथ्या सीजनसाठी MI Emirates ने एक मोठा डाव खेळला असून यामुळे विरोधी संघांना धक्का बसलाय. संघाने आगामी टी20 लीगसाठी दोन दिग्गज फलंदाजांना आपल्या संघात घेतलंय. हे फलंदाज दुसरे तिसरे कोणी नसून वेस्ट इंडिजचे दिग्गज खेळाडू निकोलस पूरन आणि कायरन पोलार्ड आहेत. 

वाइल्डकार्ड खेळाडू बनले दोन दिग्गज : 

निकोलस पूरन आणि कायरन पोलार्ड  हे दोघे दोघे MI Emirates साठी वाइल्डकार्ड खेळाडू बनले आहेत. जेव्हा जेव्हा हे खेळाडू मैदानावर त्यांच्या फॉर्ममध्ये स्फोटक फलंदाजी करत असतात तेव्हा विरोधी संघाच्या गोलंदाजांची लाईन आणि लेंथ बिघडते. 

पोलार्ड दुसऱ्यांदा जिंकवून देणारं विजेतेपद?

कायरन पोलार्डने यापूर्वीच MI Emirates साठी विजेतेपद जिंकवून दिले होते. संघाने लीगच्या दुसऱ्या सीजनमध्ये त्यांचं पहिलं वहिलं  विजेतेपद पटकावलं होतं.  आतापर्यंत या स्पर्धेचे तीन सीजन झाले असून यातील पहिला सीजन Gulf Giants, दुसरा सीजन MI Emirates आणि तिसऱ्या सीजन दुबई कॅपिटल्सने जिंकला होता. आता पुन्हा एकदा पोलार्ड MI Emirates ला यंदाच्या सीजनचं विजेतेपद जिंकवून देण्याचा प्रयत्न करतील. या दोघांच्या येण्याने संघाची ताकद दुप्पट झाली आहे. निकोलस पूरन आणि कायरन पोलार्ड हे दोघे विस्फोटक फलंदाज असून यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येमध्ये जवळपास  14237 धावा केल्या आहेत. 

FAQ : 

ILT20 च्या चौथ्या सीजनची सुरुवात आणि समाप्ती कधी होणार?
उत्तर: ILT20 च्या चौथ्या सीजनची सुरुवात २ डिसेंबर २०२५ रोजी होईल आणि शेवटचा सामना ४ जानेवारी २०२६ रोजी पार पडेल. सर्व संघ सरावाला लागले असून, सीजनसाठी उत्साह आहे.

MI Emirates ने कोणत्या खेळाडूंना वाइल्डकार्ड म्हणून घेतलं आहे?
उत्तर: MI Emirates ने वेस्ट इंडिजचे दिग्गज फलंदाज निकोलस पूरन आणि कायरन पोलार्ड यांना वाइल्डकार्ड खेळाडू म्हणून संघात घेतलं आहे. हे दोघे स्फोटक फलंदाज असून, विरोधी संघांना धक्का बसला आहे.

 कायरन पोलार्डने MI Emirates साठी यापूर्वी काय केलं आहे?
उत्तर: कायरन पोलार्डने ILT20 च्या दुसऱ्या सीजनमध्ये (२०२४) MI Emirates ला विजेतेपद जिंकवून दिलं होतं. आता तो दुसऱ्यांदा संघाला विजेतेपद मिळवून देण्याचा प्रयत्न करेल.

 

 

