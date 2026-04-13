IPL 2026 MI Schedule: मुंबई इंडियन्सचे पुढचे सामने कधी आहेत? पहा पुढच्या 5 सामन्यांचे अपडेटेड शेड्युलची तारीख, वेळ आणि ठिकाणासह

IPL 2026 MI Schedule: इंडियन प्रिमियर लीगचा (Indian Premier Lague) 19 वा सीजन सुरु असून यात रोमांच वाढत चालला आहे. आतापर्यंत आयपीएल 2026 चे (IPL 2026) एकूण 20 सामने झाले असून प्रत्येक संघाने जवळपास 4 किंवा 3 सामने खेळले आहेत. अशातच पॉईंट्स टेबलमध्ये सध्या राजस्थान रॉयल्स संघाने आतापर्यंत चारपैकी चार सामने जिंकले असून ते पॉईंट्स टेबलमध्ये प्रथम स्थानावर आहेत. आयपीएल 2026 मध्ये एकूण 20 सामने खेळवले गेले असून अजून 50 लीग सामने शिल्लक आहेत. मुंबई इंडियन्स हा आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघ असून त्यांनी आतापर्यंत 5 वेळा या स्पर्धेचं विजतेपद पटकावलं आहे. मुंबई इंडियन्स हा आयपीएलमधील यशस्वी संघ सुद्धा आहे. तेव्हा मुंबई इंडियन्सला पुढील स्पर्धेत अजून किती सामने खेळायचे आहेत? याच शेड्युल जाणून घेऊयात.
आयपीएल 2026 मध्ये आतापर्यंत मुंबई इंडियन्सने एकूण चार सामने खेळले असून यातील फक्त एका सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा विजय झालाय. तर तीन सामन्यात त्यांचा पराभव झाला. मुंबई इंडियन्सने आयपीएल सीजनमधील त्यांचा पहिला सामना जिंकला. केकेआरचा त्यांनी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर पराभव केला. यासह मुंबई इंडियन्सने तब्बल 14 वर्षांनी त्यांचा आयपीएल सीजनमधील पहिला सामना जिंकला. तर दुसरा सामना त्यांचा पंजाब किंग्स विरुद्ध झाला. यात सुद्धा त्यांचा पराभव झाला. तर तिसऱ्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सुद्धा त्याला पराभवाचा सामना करावा लागला. तर 12 एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्सला आरसीबी विरुद्ध झालेल्या सामन्यात सुद्धा 18 धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला. यामुळे सध्या मुंबई इंडियन्स पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 8 वर असून त्यांच्या खात्यात 2 पॉईंट्स आणि नेट रन रेट -0.772 आहे.
मुंबई इंडियन्सचा पुढील सामना हा 16 एप्रिल रोजी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर पंजाब किंग्स विरुद्ध होणार आहे. हा सामना संध्याकाळी 7: 30 वाजता सुरु होईल.
20 एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सामना होणार आहे. हा सामना संध्याकाळी 7: 30 वाजता सुरु होईल.
आयपीएलमध्ये सर्वांचं लक्ष असणारा मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स हा हायव्होल्टेज सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर 23 एप्रिल रोजी सायंकाळी 7: 30 वाजता होणार आहे.
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सनरायजर्स हैद्राबाद यांच्यात 29 एप्रिल रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर सामना होईल.
2 मे रोजी पुन्हा मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपरकिंग्स हे संघ एकमेकांसमोर येतील. हा सामना चेन्नईतील चेपॉक स्टेडियमवर होणार आहे.
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स - 4 मे (ठिकाण - मुंबई)
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - 10 मे (ठिकाण - बंगळुरू )
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स - 14 मे
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स - 20 मे
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स - 24 मे (ठिकाण - मुंबई)
हार्दिक पांड्या (कर्णधार), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रायन रिकेल्टन, रॉबिन मिन्झ, राज बावा, रघू शर्मा, मिशेल सँटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गफंझार, अश्विनी कुमार, दीपक चहर, विल जैक, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, दानिश मालेवार, मोहम्मद इजहार, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत.