MI VS KKR : रोहित शर्माने स्वतःचाच रेकॉर्ड मोडला, ठोकलं IPL च्या इतिहासातील सर्वात वेगवान अर्धशतक

MI VS KKR : मुंबई इंडिअन्सचा स्टार फलंदाज रोहित शर्माने वानखेडेवर दमदार फलंदाजी करत अर्धशतकीय कामगिरी केली. रोहित शर्माने फक्त हे अर्धशतकच ठोकलं नाही तर यासह आयपीएलच्या इतिहासातील त्याचा सर्वात वेगवान अर्धशतक ठोकण्याचा रेकॉर्ड सुद्धा मोडला.   

पूजा पवार | Updated: Mar 29, 2026, 11:20 PM IST
MI VS KKR : आयपीएल 2026 चं बिगुल वाजलं असून या सीजनचा दुसरा सामना मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात 29 मार्च रोजी खेळवला गेला. मुंबईच्या वानखडे स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात केकेआरने मुंबई इंडियन्सला विजयासाठी 221 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करताना मुंबई इंडिअन्सचा स्टार फलंदाज रोहित शर्माने वानखेडेवर दमदार फलंदाजी करत अर्धशतकीय कामगिरी केली. एवढंच नाही तर रोहितने यासह त्याच्या आतापर्यंतच्या आयपीएल इतिहासात केलेल्या अर्धशतकांपैकी रविवारी केलेलं अर्धशतक सर्वात वेगवान ठरलं. 

रोहित शर्माने स्वतःचाच रेकॉर्ड मोडला : 

रोहित शर्माने आयपीएल 2026 मधील मुंबई इंडियन्सच्या पहिल्याच सामन्यात फलंदाजीत दमदार कामगिरी केली. रोहित आणि  रयान रिकेल्टनने केकेआर विरुद्ध फलंदाजी करताना तब्बल 148 धावांची पार्टनरशिप केली. पॉवरप्ले मध्ये दोघांनी एकही विकेट न गमावता 80 धावा केल्या. रोहितने २३ बॉलमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलं. हे अर्धशतक त्याच्या आयपीएल करिअरमधील सर्वात वेगवान अर्धशतक होतं. यापूर्वी रोहित शर्माचं सर्वात वेगवान अर्धशतक चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध खेळलेल्या सामन्यात आलं होतं. 2015 मध्ये रोहितने चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध फायनल सामन्यात 25 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकलं होतं. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

