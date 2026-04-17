MI vs PBKS : चालू सामन्यात हार्दिक पांड्या जसप्रीत बुमराहवर भडकला! सोशल मिडियावर Video Viral

Hardik Pandya gets angry with Jasprit Bumrah Video Viral : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स यांच्यामध्ये काल आयपीएल 2026 चा 24 वा सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या हातात आणखी एक पराभव हाती लागला आहे. कालच्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघाला पंजाब किंग्सविरुद्ध 7 विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. मुंबई इंडियन्सच्या संघाचा हा या स्पर्धेमधील सलग चौथा पराभव आहे. पंजाब किंग्सने या स्पर्धेमध्ये दमदार लय मिळवली आहे. संघाने एकही सामना न गमावता गुणतालिकेमध्ये अव्वल स्थान पटकावले आहे. कालच्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या गोलंदाजांची खराब कामगिरी पाहायला मिळाली. या सामन्यादरम्यान आता एक व्हिडिओ जसप्रीत बुमराह आणि हार्दिक पांड्या यांचा व्हायरल होत आहे. यामध्ये हार्दिक पांड्या हा जसप्रीत बुमराहवर संतापलेला पाहायला मिळाला.
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या खराब कामगिरीमुळे हार्दिक पांड्या खेळाडूंवर संतापलेला पाहायला मिळाला. या सामन्यादरम्यानचा एक व्हिडिओ हा सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे यामध्ये हार्दिक पांड्या हा संघाचा मुख्य गोलंदाज जसप्रीत बुमराहवर संतापलेला पाहायला मिळाला. यावेळी हार्दिक पांड्याने बुमराहवर संताप व्यक्त केल्यानंतर बुमराहला देखील त्याचे वागणे आवडले नाही.
Jasprit Bumrah is our star player. I can understand Hardik Pandya’s frustration, but he shouldn’t behave like this with Bumrah . This is disgusting . pic.twitter.com/1M4vtYqYA0
— Surbhi (@SurrbhiM) April 17, 2026
जसप्रीत बुमराहच्या आयपीएल 2026 मधील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याची या सिझनमध्ये फारच खराब कामगिरी पाहायला मिळाली आहे. या सिझनमध्ये फलंदाज हे बुमराहला सहज षटकार आणि चौकार मारत आहेत. त्याने झालेल्या पाच सामन्यामध्ये आतापर्यत एकही विकेट घेतलेला नाही ही फार चिंताजनक गोष्ट आहे. मुंबई इंडियन्सच्या संघासाठी ही फार चिंतेची बाब आहे.
आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघाने आतापर्यत पाच सामने खेळले आहेत. यामध्ये त्यांनी पहिल्या सामन्यामध्ये विजय मिळवला होता. त्यानंतर त्यांना सलग चार सामन्यांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. गुणतालिकेमध्ये ते सध्या नवव्या स्थानावर आहेत. त्याच्या खात्यात फक्त दोन गुण आहेत. या सिझनमध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघामध्ये अनुभवी गोलंदाज असूनही संघाची गोलंदाजी कमकुवत पाहायला मिळाली आहे. शार्दुल ठाकुर. दिपक चाहर त्याचबरोबर जसप्रीत बुमराहसारखे गोलंदाज असूनही संघाच्या हाती निराशा लागली आहे.