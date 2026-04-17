English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • MI vs PBKS : चालू सामन्यात हार्दिक पांड्या जसप्रीत बुमराहवर भडकला! सोशल मिडियावर Video Viral

MI vs PBKS : चालू सामन्यात हार्दिक पांड्या जसप्रीत बुमराहवर भडकला! सोशल मिडियावर Video Viral

MI vs PBKS : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स यांच्यामध्ये काल सामना झाला, या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या पदरी आणखी एक पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. या सामन्यादरम्यान हार्दिक बुमराहवर संतापलेला दिसला. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 17, 2026, 02:46 PM IST
Hardik Pandya gets angry with Jasprit Bumrah Video Viral : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स यांच्यामध्ये काल आयपीएल 2026 चा 24 वा सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या हातात आणखी एक पराभव हाती लागला आहे. कालच्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघाला पंजाब किंग्सविरुद्ध 7 विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. मुंबई इंडियन्सच्या संघाचा हा या स्पर्धेमधील सलग चौथा पराभव आहे. पंजाब किंग्सने या स्पर्धेमध्ये दमदार लय मिळवली आहे. संघाने एकही सामना न गमावता गुणतालिकेमध्ये अव्वल स्थान पटकावले आहे. कालच्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या गोलंदाजांची खराब कामगिरी पाहायला मिळाली. या सामन्यादरम्यान आता एक व्हिडिओ जसप्रीत बुमराह आणि हार्दिक पांड्या यांचा व्हायरल होत आहे. यामध्ये हार्दिक पांड्या हा जसप्रीत बुमराहवर संतापलेला पाहायला मिळाला. 

Add Zee News as a Preferred Source

व्हायरल झालेला व्हिडिओ 

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या खराब कामगिरीमुळे हार्दिक पांड्या खेळाडूंवर संतापलेला पाहायला मिळाला. या सामन्यादरम्यानचा एक व्हिडिओ हा सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे यामध्ये हार्दिक पांड्या हा संघाचा मुख्य गोलंदाज जसप्रीत बुमराहवर संतापलेला पाहायला मिळाला. यावेळी हार्दिक पांड्याने बुमराहवर संताप व्यक्त केल्यानंतर बुमराहला देखील त्याचे वागणे आवडले नाही. 

जसप्रीत बुमराहची आयपीएल 2026 मधील खराब कामगिरी 

जसप्रीत बुमराहच्या आयपीएल 2026 मधील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याची या सिझनमध्ये फारच खराब कामगिरी पाहायला मिळाली आहे. या सिझनमध्ये फलंदाज हे बुमराहला सहज षटकार आणि चौकार मारत आहेत. त्याने झालेल्या पाच सामन्यामध्ये आतापर्यत एकही विकेट घेतलेला नाही ही फार चिंताजनक गोष्ट आहे. मुंबई इंडियन्सच्या संघासाठी ही फार चिंतेची बाब आहे. 

हेही वाचा - IPL 2026 : रोहित शर्माचा सरावादरम्यानचा हटके पिकॅाक डान्स सोशल मिडियावर व्हायरल! तु्म्ही पाहिला का हा Video?

आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सची गुणतालिकेची स्थिती

आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघाने आतापर्यत पाच सामने खेळले आहेत. यामध्ये त्यांनी पहिल्या सामन्यामध्ये विजय मिळवला होता. त्यानंतर त्यांना सलग चार सामन्यांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. गुणतालिकेमध्ये ते सध्या नवव्या स्थानावर आहेत. त्याच्या खात्यात फक्त दोन गुण आहेत. या सिझनमध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघामध्ये अनुभवी गोलंदाज असूनही संघाची गोलंदाजी कमकुवत पाहायला मिळाली आहे. शार्दुल ठाकुर. दिपक चाहर त्याचबरोबर जसप्रीत बुमराहसारखे गोलंदाज असूनही संघाच्या हाती निराशा लागली आहे. 

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

Tags:
MI vs PBKSvideo viralhardik pandyaJasprit Bumrah

इतर बातम्या

Ashok Kharat Case: अशोक खरातच्या निकटवर्तीयाचा ट्रकला धडकून...

महाराष्ट्र बातम्या