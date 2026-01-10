English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
MI vs RCB Highlights: 6, 4, 6, 4..., शेवटच्या चार चेंडूत 18 धावांची गरज, नॅडिन डी क्लार्कने इतिहास रचला; आरसीबीने हरलेला सामना 'असा जिंकला

MI vs RCB Highlights, WPL 2026: शेवटच्या षटकात आरसीबीला विजयासाठी 18 धावांची आवश्यकता होती. पहिले दोन चेंडूत एकही धाव मिळाली  नाही, परंतु नॅडिन डी क्लार्कने षटकार आणि चौकारांच्या जोरावर सामन्याचे खेळाचे चित्र बदलले.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 10, 2026, 07:22 AM IST
Nadine de klerk 18 runs in last over royal challengers bengaluru won: महिला प्रीमियर लीग 2026 (WPL 2026) च्या पहिल्याच सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूने मुंबई इंडियन्सचा (MI vs RCB) 3 विकेट्सने थरारक पराभव केला. 155 धावांचा पाठलाग करताना आरसीबीची सुरुवात दमदार झाली होती, मात्र मधल्या फळीत विकेट्स पडत गेल्याने सामना मुंबईच्या बाजूने झुकलेला दिसत होता. अखेरच्या ओव्हरमध्ये मात्र नदीन डी क्लार्कने (Nadine De Klerk) एकहाती सामना फिरवून आरसीबीला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला.

स्मृती मंधाना आणि ग्रेस हॅरिसची खेळी 

स्मृती मंधाना आणि ग्रेस हॅरिस यांनी डावाची झपाट्याने सुरुवात केली होती. मात्र त्यानंतर सातत्याने विकेट्स पडल्याने आरसीबी अडचणीत सापडली. शेवटच्या ओव्हरपर्यंत मुंबई इंडियन्स विजयाच्या उंबरठ्यावर होती, पण नदीन डी क्लार्कने अखेरच्या 4 चेंडूंमध्ये फटकेबाजी करत संपूर्ण चित्र पालटले.

ही कहाणी केवळ 4 चेंडूंची नव्हती. नदीन डी क्लार्कने संपूर्ण सामन्यात संयमी आणि जबाबदारीची फलंदाजी केली. एका टोकाला विकेट्स पडत असताना तिने परिस्थिती ओळखून खेळ केला आणि संघाला विजयाच्या जवळ आणले. विजयी चौका मारण्यापूर्वी तिने आपले अर्धशतकही पूर्ण केले.

अखेरच्या ओव्हरमध्ये काय घडले?

आरसीबीला शेवटच्या 6 चेंडूंमध्ये 18 धावांची गरज होती. प्रेमा रावत नॉन-स्ट्राइकवर होती आणि नदीन डी क्लार्क स्ट्राइकवर. नताली स्किव्हर-ब्रंटच्या या ओव्हरच्या पहिल्या दोन चेंडूंवर नदीनने सिंगल घेण्याचा धोका पत्करला नाही. तिसऱ्या चेंडूवर तिने शानदार षटकार ठोकला. चौथ्या चेंडूवर चौकार मारत तिने आपले अर्धशतक पूर्ण केले. पाचव्या चेंडूवर पुन्हा एक षटकार लगावला आणि अखेरच्या चेंडूवर आरसीबीला विजयासाठी 2 धावांची गरज होती. नदीनने शेवटच्या चेंडूवर चौकार ठोकत आरसीबीला अविस्मरणीय विजय मिळवून दिला. तिने 44 चेंडूंमध्ये नाबाद 63 धावांची खेळी केली. या खेळीत 2 षटकार आणि 7 चौकारांचा समावेश होता.

 

RCB ने रचला इतिहास

महिला प्रीमियर लीगच्या मागील तीन हंगामांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूला कधीही मुंबई इंडियन्सविरुद्ध पहिल्या सामन्यात विजय मिळवता आला नव्हता. WPL 2026 मध्ये मात्र हा इतिहास बदलला.

डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात स्मृती मंधानाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई इंडियन्सने प्रथम फलंदाजी करत 154 धावा केल्या.

 

लक्ष्याचा पाठलाग करताना आरसीबीच्या सलामीवीर जोडीने (स्मृती मंधाना आणि ग्रेस हॅरिस) 40 धावांची भागीदारी केली. मात्र ही जोडी फुटल्यानंतर विकेट्स झपाट्याने पडत गेल्या. नदीन डी क्लार्कच्या 63 धावांच्या अर्धशतकी खेळीशिवाय अरुंधती रेड्डी (20) आणि प्रेमा रावत (8) यांनी छोट्या पण महत्त्वाच्या खेळी करत संघाच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

