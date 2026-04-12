English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • स्पोर्ट्स
MI vs RCB : रोहित शर्माला सोडावा लागला चालू सामना, दुखापतीमुळे व्हावे लागले निवृत्त! वाचा सविस्तर

MI vs RCB IPL 2026 : मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर या चालू सामन्यात हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे रोहित शर्माला मैदान सोडावे लागले. त्याच्या जागी सूर्यकुमार यादव फलंदाजीसाठी आला आहे.

Updated: Apr 12, 2026, 11:02 PM IST
Rohit Sharma out due to hamstring/quad problem : इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ चा २० वा सामना आज मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर यांच्यात खेळला जात आहे. हा सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सामन्यामध्ये नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करताना, आरसीबीने २० षटकांत ४ गडी गमावून २४० धावा केल्या. सध्या मुंबई इंडियन्सची फलंदाजी सुरू आहे आणि या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सचा सलामीवीर फलंदाज रोहित शर्मा याला चालू सामना सोडून मैदान सोडावे लागले आहे. मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का बसला आहे. रोहित शर्मा दुखापतीमुळे मैदानाबाहेर गेला आहे. हॅमस्ट्रिंग/क्वाडच्या संभाव्य दुखापतीमुळे रोहित शर्मा दुखापतग्रस्त होऊन निवृत्त झाला. पॉवरप्लेच्या अखेरीस मुंबईने एकही विकेट न गमावता केवळ ६२ धावा केल्या आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

आरसीबीची पहिल्या इनिंगमधील कामगिरी

आरसीबीने 20 षटकांत 4 गडी गमावून 240 धावा केल्या होत्या. मुंबई इंडियन्स आता 241 धावांचा पाठलाग करत आहे. फिल सॉल्टने ३६ चेंडूंमध्ये ७८ धावा केल्या. विराट कोहलीने ५० धावांचे, तर कर्णधार रजत पाटीदारने ५३ धावांचे योगदान दिले. अखेरीस, टीम डेव्हिडने १६ चेंडूंमध्ये नाबाद ३४ धावा केल्या. चाहत्यांचे लक्ष रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्यावर आहे. दोन्ही संघ मागील सामन्यांमध्ये पराभूत झाले आहेत. रजत पाटीदार आणि हार्दिक पांड्या विजयासह पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात असतील. 

विराट कोहली सुद्धा मैदानाबाहेर

आरसीबीच्या संघाने पहिले फलंदाजी केल्यानंतर आता सध्या संघ गोलंदाजी करत आहे. पण या दुसऱ्या इनिंगमध्ये विराट कोहली फिल्डिंगसाठी मैदानात आला नाही. क्रिकबझच्या माहितीनुसार अॅन्कलचा त्रास होत असल्यामुळे विराट कोहली मैदानात आला नाही. 

मुंबई इंडियन्सची आतापर्यत आयपीएल 2026 ची कामगिरी 

मुंबई इंडियन्सने १९व्या हंगामाची सुरुवात विजयाने केली. मात्र, पाच वेळच्या या विजेत्या संघाने आपले पुढचे दोन सामने गमावले. गुणतालिकेमध्ये सध्या मुंबई इंडियन्सचा संघ सध्या आठव्या क्रमांकावर आहे संघाच्या खात्यामध्ये आतापर्यत 3 सामन्यानंतर फक्त 2 गुण आहेत. 

आरसीबीच्या संघाची आयपीएलमधील स्थिती

आरसीबीने आयपीएल २०२६ ची सुरुवात सलग दोन विजयांनी केली. मात्र, शेवटच्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने आरसीबीला ६ गडी राखून पराभूत केले. संघ गुणतालिकेमध्ये सध्या तिसऱ्या स्थानावर आहे. संघाच्या खात्यामध्ये आतापर्यत 4 गुण आहेत. 

About the Author
Tags:
MI vs rcbrohit sharmaVirat KohliIPL 2026cricket

