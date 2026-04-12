MI vs RCB : रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरूला कमबॅक करण्याची संधी, कोणत्या खेळाडूचा होणार पत्ता कट? वाचा संघाची Playing 11

RCB vs MI Probable Playing XI : मुंबई इंडियन्स विरूद्ध रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यामध्ये आज सुपर संडेचा दुसरा सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना आज संध्याकाळी खेळवला जाणार आहे, या सामन्यामध्ये हार्दिक पांड्याचा संघ आणि रजत पाटीदारचा संघ आज आमनेसामने असणार आहे. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा 20 वा सामना रविवार, १२ एप्रिल रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात खेळला जाईल . तर, या लेखात, आपण या सामन्यासाठी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या संभाव्य प्लेइंग इलेव्हनबद्दल जाणून घेऊया.
आरसीबीची गोलंदाजी त्यांच्या शेवटच्या सामन्यात कमकुवत दिसली. कर्णधार रजत पाटीदारने तर टिम डेव्हिडला गोलंदाजी करायला लावली. अशीच परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये म्हणून, तो आपल्या संघात फिरकी गोलंदाज सुयश शर्माचा समावेश करू शकतो. २२ वर्षीय सुयशने ५४ टी-२० सामन्यांमध्ये ५८ बळी घेतले आहेत. २०२६ च्या हंगामात, त्याने आरसीबीसाठी दोन सामन्यांमध्ये केवळ ७ च्या इकॉनॉमी रेटने गोलंदाजी करत दोन बळी घेतले आहेत.
जर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरने मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात सुयश शर्माला अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये स्थान दिले, तर त्याचा थेट परिणाम व्यंकटेश अय्यरवर होईल आणि त्याला संघातून वगळले जाईल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, राजस्थान रॉयल्सचा डाव कोसळल्यानंतर त्याला संघाच्या फलंदाजीच्या क्रमात स्थान देण्यात आले होते, जिथे त्याने 9 व्या क्रमांकावर फलंदाजी करत केवळ 15 चेंडूंमध्ये नाबाद 29 धावा केल्या होत्या.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर फिल सॉल्टला वगळून व्यंकटेश अय्यरला डावाची सुरुवात करायला लावून आपल्या प्लेइंग इलेव्हनच्या संयोजनात सुधारणा करू शकते. यामुळे त्यांना एका परदेशी गोलंदाजाला, शक्यतो जेकब डफीला, संघात स्थान देण्याची संधी मिळेल. त्याने या हंगामात आतापर्यंत दोन सामन्यांमध्ये पाच बळी घेतले आहेत.
फिल सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), टिम डेव्हिड्स, रोमॅरियो शेफर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंग, जोश हेजलवुड. प्रभावशाली खेळाडू : सुयश शर्मा.
मुंबई इंडियन्सने आपल्या मोहिमेची सुरुवात विजयाने केली, पण त्यानंतर दोन सामने गमावले. तीन सामन्यांत एक विजय मिळवून ते आठव्या स्थानावर आहेत. आरसीबीने तीन सामन्यांत दोन विजय नोंदवले असून ते गुणतालिकेत तिसऱ्या स्थानावर आहेत. येथे संघ, खेळणारे ११ खेळाडू, आमनेसामनेची आकडेवारी, थेट प्रक्षेपण आणि इतर तपशील दिले आहेत.
रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कर्णधार), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सँटनर, शार्दुल ठाकूर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह.