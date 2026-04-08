मुंबईच्या पराभवापेक्षा 'या' 3 बॉलची अधिक चर्चा; बुमराहच्या बॉलिंगवर 15 वर्षीय वैभवनं काय केलं पाहिलं का? Video Viral

Vaibhav Suryavanshi Six To Bumrah Video: मंगळवारी इंडियन प्रिमिअर लीगमधील राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्सचा सामना पावसाच्या व्यत्ययामुळे प्रत्येकी 11 ओव्हरचाच खेळवण्यात आला. मात्र मागील बऱ्याच काळापासून भारतीय चाहते ज्याची वाट पाहत होते तो क्षण सामन्याच्या सुरुवातीलाच आला. 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने पहिल्यांदा जगातील सर्वोत्तम गोलंदाज जसप्रीत बुमराहचा सामना केला. या सामन्यामध्ये बुमराहचं पारडं जड असेल असं वाटलं होतं. मात्र घडलं उलटं, बुमराहच्या पहिल्याच बॉलवर सूर्यवंशीने खणखणीत षटकार लगावला. विशेष म्हणजे बुमराहसमोर फलंदाजी करताना पुन्हा तिसऱ्या चेंडूवर आणि ओव्हरच्या चौथ्या चेंडूवर सूर्यवंशीने जोरदार षटकार लगावत सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला.
पहिल्यांदाच क्रिकेटच्या मैदानामध्ये सूर्यवंशी आणि बुमराह आमने-सामने येत असल्याने दोघांपैकी कोण एकमेकांवर वरचढ ठरतो याबद्दल चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता होती. जगातील सर्वोत्तम फलंदाज ज्या गोलंदाजासमोर आपली विकेट सहज फेकतात त्याच्यासमोर हा 15 वर्षाचा मुलगा जपून खेळतो की आपली आक्रमक शैली कायम ठेवतो हे पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक होते. ज्या गोलंदाजाच्या गोलंदाजीवर अनेकांना एक धावही गाठता येत नाही त्यालाच सूर्यवंशीने पहिल्याच चेंडूवर सीमेपार धाडलं आणि ते ही सिक्स मारत!
पावसामुळे मुंबई आणि राजस्थानचा सामना उशीरा सुरु झाला आणि प्रत्येकी 11 ओव्हरचा सामना खेळवला गेला. मुंबईचा कर्णधार हार्दिक पांड्याने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यशस्वी जयसवाल आणि वैभव सूर्यवंशी या दोघांनी पहिल्या चेंडूपासूनच आक्रमक खेळ केला. यशस्वीने दीपक चाहरच्या पहिल्या ओव्हरमध्ये 20 धावा केल्या. त्यानंतर सामन्यातील दुसऱ्या ओव्हरमध्ये सूर्यवंशीने बुमरहाला अनपेक्षित धक्का दिला. खणखणीत षटकार लगावत सूर्यवंशीने जणू बुमराह असो किंवा इतर कोणीही आपण आक्रमक खेळच करणार असं सांगण्याचा प्रयत्न केला. ओव्हरचा तिसरा चेंडू निर्धाव गेल्यानंतर चौथ्या चेंडूवर सूर्यवंशीने पुन्हा षटकार मारला. यावेळी बुमराहचा प्रतिसाद पाहण्यासारखा होता.
— IndianPremierLeague (@IPL) April 7, 2026
सूर्यवंशीने लगावलेला फटका इतका सुंदर होता की कॉमेंट्री बॉक्समधील हर्षा भोगलेंनी, "बॉण्ड्री लाइन्स का असतात हे जणू या 15 वर्षीय मुलाला ठाऊक नसल्यासारखा मनसोक्तपणे खळतोय," असं म्हटलं. सूर्यवंशीने 278.57 च्या सरासरीने 14 बॉलमध्ये पाच षटकार आणि एका चौकाराच्या जोरावर 39 धावांची खेळी केली. सूर्यवंशीबरोबरच यशस्वीनेही नाबाद राहत दमदार खेळी केली. 11 ओव्हरमध्ये 150 धावांचा डोंगर राजस्थानने उभा केला. या धावांचा पाठलाग करताना मुंबईने स्वस्तात पहिल्या तीन विकेट गमावल्या आणि त्यानंतर मुंबईला कमबॅक करताच आलं नाही. हा सामना राजस्थानने 27 धावांनी जिंकला.