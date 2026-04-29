English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
MI VS SRH सामन्यात मुंबई इंडियन्सच्या खेळाडूंनी हातावर का बांधली काळीपट्टी? मोठं कारण आलं समोर

Why mumbai indians players wearing black bands in mi vs srh match : 29 एप्रिल रोजी सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा संघ हाताला काळी पट्टी बांधून मैदानात उतरली, यामागचं नेमकं कारण काय असा प्रश्न चाहत्यांना पडला होता. याच कारण मुंबई इंडियन्सच्या मॅनेजमेंटकडून सांगण्यात आलं आहे.   

पूजा पवार | Updated: Apr 29, 2026, 07:51 PM IST
Photo Credit - Social Media

MI VS SRH : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद (MI VS SRH) यांच्यात आयपीएल 2026 चा 41 वा सामना खेळवला जातोय. या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने टॉस जिंकला असून त्यांनी प्रथम फलंदाजी निवडली आहे. तर सनरायजर्स हैदराबादला प्रथम गोलंदाजीचं आव्हान मिळालं आहे. या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा संघ हाताला काळी पट्टी बांधून मैदानात उतरली, यामागचं नेमकं कारण काय अशा प्रश्न चाहत्यांना पडला होता. यावर मुंबई इंडियन्सने स्वतः माहिती देत खुलासा केला आहे. 

29 एप्रिल रोजी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात सामना खेळवला जातोय. होमग्राउंडवरील मुंबईचा या सीजनमधील शेवटून दुसरा सामना आहे. केकेआर विरुद्ध पहिला सामना सोडला तर मुंबई इंडियन्स यंदाच्या सीजनमध्ये त्यांच्या होम ग्राउंडवर एकही सामना जिंकू शकलेली नाही. त्यामुळे सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध मुंबई इंडियन्सचा संघ कशी कामगिरी करतो हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. 

हातावर का बांधली काळीपट्टी?

मुंबई इंडियन्सचे खेळाडू हैदराबाद विरुद्ध सामन्यात हातावर काळीपट्टी बांधून मैदानात उतरले. क्रिकेट सामन्यादरम्यान खेळाडू हातावर काळीपट्टी एखाद्या गोष्टीचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी किंवा शोक/श्रद्धांजली व्यक्त करण्यासाठी बांधत असतात. तेव्हा २९ एप्रिल रोजी मुंबई संघाने हातावर ही काळीपट्टी का बांधली याचं नेमकं कारण काय असा प्रश्न पडला होता. अशातच मुंबई इंडियन्स मॅनेजमेंटने स्पष्ट केलं की, मुंबई इंडियन्सच्या सपोर्ट स्टाफमधील एका व्यक्तीच्या मुलीचं अचानक निधन झालं. तेव्हा त्याच्या दुःखात सहभागी होण्यासाठी आणि शोक व्यक्त करण्यासाठी मुंबई इंडियन्सचे खेळाडू हातावर काळी पट्टी बांधून मैदानात उतरले. 

मुंबई इंडियन्सच्या संघात मोठे बदल  : 

मुंबई इंडियन्सच्या संघाला मागील काही काळात दुखापतीचं ग्रहण लागलंय, तसेच अनेक खेळाडू सध्या त्यांच्या फॉर्मात नाहीयेत. अशा परिस्थितीत सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध सामन्यात मुंबई इंडियन्सच्या संघात मोठे बदल करण्यात आलेत. त्यानुसार क्विटंन डी कॅाकला रायन रिकल्टनने रिप्लेस केलं आहे. तसेच रॉबिन मिन्झ आणि विल जॅक्स यांना सुद्धा प्लेईंग ११ मध्ये संधी मिळाली आहे. 

मुंबई इंडियन्सची प्लेईंग 11 :

रायन रिकेल्टन (विकेटकिपर), विल जॅक्स, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), रॉबिन मिन्झ, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, एएम गझनफर, अश्वनी कुमार

सनरायजर्स हैदराबादची प्लेईंग 11:

ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकिपर), नीतीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, हेनरिक क्लासेन, हर्ष दुबे, इशान मलिंगा, पॅट कमिन्स (कर्णधार), प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन.

इतर बातम्या

5 राज्यांचा एक्झिट पोल जाहीर! BJP आणि NDA ची धक्कादायक आकड...

भारत