Marathi News
वर्ल्ड चॅम्पियन क्रिकेट कर्णधाराला झाला कॅन्सर, सहाव्या सर्जरीनंतर सोशल मीडियावर मांडलं दुःख

Michael Clarke Cancer : भारताचा माजी क्रिकेटर युवराज सिंह प्रमाणे ऑस्ट्रेलियाला २०१५ चा वर्ल्ड कप जिंकवून देणाऱ्या माजी कर्णधार सुद्धा कॅन्सरने त्रस्त आहे. सहाव्या सर्जरीनंतर त्याने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली. 

पूजा पवार | Updated: Aug 27, 2025, 06:42 PM IST
वर्ल्ड चॅम्पियन क्रिकेट कर्णधाराला झाला कॅन्सर, सहाव्या सर्जरीनंतर सोशल मीडियावर मांडलं दुःख
(Photo Credit : Social Media)

Michael Clarke Cancer : मायकल क्लार्क हा मॉर्डन क्रिकेटच्या जबरदस्त फलंदाजांमध्ये गणला जायचा. त्याच्या नेतृत्वात ऑस्ट्रेलियाने 2015 मध्ये वर्ल्ड चॅम्पियनशिप सुद्धा पटकावली. मात्र हा स्टार फलंदाज सध्या कॅन्सरच्या समस्येने त्रस्त आहे. माइकल क्लार्क (Michael Clarke) हा सध्या स्किन कॅन्सरने त्रस्त असून त्याच्यावर काही दिवसांपूर्वीच सहावी सर्जरी झाली. त्याच्या नाकावरील गाठ काढण्यासाठी ही सर्जरी करण्यात आली. यानंतर क्लार्कने सोशल मीडियावर आपलं दुःख व्यक्त केलं. त्याने आपल्या पोस्टमधून लोकांना आपल्या आरोग्याकडे लक्ष देण्याचं आणि वेळोवेळी तपासणी करण्याचे आवाहन करून जागृत केले. 

इंस्टा पोस्टकरून व्यक्त केलं दुःख : 

2015 वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार 44 वर्षीय मायकल क्लार्कने इंस्टाग्रामवर ऑपरेशननंतरचा त्याचा एक फोटो शेअर केला. ज्यात त्याने लोकांना नियमितपणे त्वचेची तपासणी करावी आणि आरोग्याला प्राथमिकता द्यावी असं आवाहन केलं. विशेषतः ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये जिथे सूर्यकिरणांचा जास्त संपर्क येतो. मायकल क्लार्कने इन्स्टाग्रामवर लिहिले, 'त्वचेचा कर्करोग खरा आहे! विशेषतः ऑस्ट्रेलियामध्ये. आज माझ्या नाकावरून आणखी एक घाव कापण्यात आला. तुमच्या त्वचेची तपासणी करा अशी एक मैत्रीपूर्ण आठवण करून देतो. उपचारांपेक्षा प्रतिबंध चांगला आहे पण माझ्या बाबतीत, नियमित तपासणी आणि लवकर निदान महत्त्वाचे आहे.

मायकल क्लार्कला पहिल्यांदा 2006 मध्ये त्याच्या त्वचेच्या कॅन्सरबद्दल समजले होते. त्यापासून त्याने अनेकदा सर्जरी केली आहे. 2019  मध्ये त्याच्या कपाळावासहीत अनेक ठिकाणचे घाव हटवण्यात आले होते. 2023 मध्ये त्याच्या छातीवरून 'बेसल सेल कार्सिनोमा' हटवण्यात आलं. ज्यामुळे त्याला तब्बल 27 टाके पडले होते. जागरूकता पसरवण्यासाठी माजी क्रिकेटरने स्किन कॅन्सर फाउंडेशनसोबत काम करत आहे. क्लार्क ने 2015 मध्ये ऑस्ट्रेलियाला वर्ल्ड कप जिंकवून दिल्यावर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती. 

हेही वाचा : झहीर खान आणि सागरिकाच्या घरी गणरायाचं आगमन; पहिल्यांदाच दिसला लेकाचा चेहरा

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मायकल क्लार्कचं क्रिकेट करिअर : 

ऑस्ट्रेलियाच्या सर्वोत्तम फलंदाजांपैकी एक मानला जाणारा मायकल क्लार्क यांने 74 टेस्ट आणि 139 वनडे सामन्यांमध्ये ऑस्ट्रेलियाचे नेतृत्व केले. त्याच्या नेतृत्वाखाली ऑस्ट्रेलियाने 2013 -14 मध्ये अ‍ॅशेस मालिका 5-0 आणि 2015 चा वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास रचला. त्याच्या उत्कृष्ट फलंदाजी आणि धोरणात्मक कौशल्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या क्लार्कने 2004 ते 2015 या काळात 115 टेस्ट , 245 वनडे आणि 34 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले.

FAQ : 

मायकल क्लार्कने आपल्या आरोग्याबाबत लोकांना काय आवाहन केले आहे?

मायकल क्लार्कने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून लोकांना नियमितपणे त्वचेची तपासणी करावी आणि आरोग्याला प्राथमिकता द्यावी असे आवाहन केले, विशेषतः ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये जिथे सूर्यकिरणांचा जास्त संपर्क येतो.

मायकल क्लार्कवर यापूर्वी कोणत्या शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत?

2019 मध्ये त्याच्या कपाळावरील आणि इतर ठिकाणच्या घावांवर शस्त्रक्रिया झाली होती. तसेच, 2023 मध्ये त्याच्या छातीवरील 'बेसल सेल कार्सिनोमा' काढण्यासाठी शस्त्रक्रिया झाली, ज्यामुळे त्याला 27 टाके पडले होते.

मायकल क्लार्कच्या क्रिकेट कारकिर्दीतील प्रमुख कामगिरी कोणत्या आहेत?

मायकल क्लार्कने 2013-14 मध्ये अ‍ॅशेस मालिका 5-0 ने आणि 2015 चा वर्ल्ड कप जिंकून ऑस्ट्रेलियाला यश मिळवून दिले. त्याने 115 टेस्ट, 245 वनडे आणि 34 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले.

About the Author
Tags:
Michael clarkemarathi newsCricket NewsCANCER

