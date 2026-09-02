मायकल हसीने इंग्लंडचा प्रस्ताव नाकारला, 'या' संघाची सांभाळणार जबाबदारी

मागील काही दिवसांपासून चेन्नई सुपर किंग्जचा कोच कोण होणार याबद्दल चर्चा सुरु आहे. फ्रन्चायझीने यासंदर्भात अजूनपर्यत कोणताही निर्णय किंवा घोषणा केलेली नाही, आता चेन्नई सुपर किंग्जची साथ मायकल हसीने सोडली की नाही यावर अजून कोणताही निर्णय आलेला नाही आता तो मोठी जबाबदारी ऑस्ट्रेलियन संघाची मिळणार आहे. मागील काही दिवसांपासून मायकल हसी हा इंग्लंडच्या संघासोबत असणार असे अनेक वृत्त आले होते पण आता मायकल हसी हा ऑस्ट्रेलियन संघासोबत जोडला जाणार आहे असे वृत्त आहे. मायकल हसीने इंग्लंडचा फलंदाजी प्रशिक्षक होण्याची संधी नाकारली आहे तो आता ऑस्ट्रेलियासाठी अर्धावेळ सल्लागार म्हणून काम करताना दिसणार आहे.
मायकल हसीला ऑस्ट्रेलियाने संघात सामील करण्याच्या निर्णयामागे ॲशेस मालिकेचे कारण आहे. पुढील वर्षी ॲशेस मालिका खेळवली जाणार आहे, एकीकडे इंग्लंडचे कसोटी संघाचे मुख्य प्रशिक्षक स्टीफन प्लेमिंग आता टीम इंडियासाठी पर्याय शोधत आहेत. इंग्लंडच्या संघाला का नाकारले आणि ऑस्ट्रेलियाच्या संघाची का निवडली? यामागचं कारण 'द गार्डियन'मधील एका वृत्तानुसार, हसीने ऑस्ट्रेलियाची भूमिका निवडली कारण त्यामुळे त्याला अधिक लवचिकता मिळणार होती. तो फ्रँचायझी क्रिकेट, 'द हंड्रेड' आणि समालोचन यांसारख्या आपल्या सध्याच्या जबाबदाऱ्या सुरू ठेवू शकणार होता.
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अनेक वृतांनी अशीही माहिती दिली आहे मागील महिन्यामध्ये मायकल हसीने इंग्लंडच्या कोचिंग स्टाफमध्ये होण्याबद्दल चर्चा केली होती पण आता त्याने ऑस्ट्रेलियासोबत राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2027 मध्ये अॅशेस मालिका खेळवली जाणार आहे या मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलियाचा संघ आव्हानात्मक तयारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानविरुद्ध इंग्लंडचा एक सामना शिल्लक आहे इंग्लंडने या मालिकेमध्ये 2-0 अशी आघाडी घेतली आहे पण प्लेमिंगच्या संघाला ॲशेसपूर्वी बांग्लादेश, दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया या संघाचा दौरा करायचा आहे. मायकल हसीच्या ऑस्ट्रेलियासोबतचा निर्णय घेण्याचे कारण हे तो 'द हंड्रेड'मध्ये वेल्श फायर आणि इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) मध्ये चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) सोबत आपले काम सुरू ठेवू शकेल.
इंग्लंडचा सपोर्ट स्टाफ तयार करताना संभाव्य सदस्य म्हणून ओळखलेल्या फ्लेमिंगसाठी हसीचा निर्णय हा एक धक्का आहे. इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्ड कायमस्वरूपी फलंदाजी प्रशिक्षकाचा शोध सुरू ठेवू शकते, जरी इंग्लंडचा माजी फलंदाज मार्कस ट्रेस्कोथिक हा एक पर्याय म्हणून कायम आहे.