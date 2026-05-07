English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • स्पोर्ट्स
  • क्रिकेट विश्वात खळबळ! 2032 मध्ये क्रिकेट सोडणार वैभव सूर्यवंशी? वयाच्या 21 व्या वर्षी निवृत्ती?

क्रिकेट विश्वात खळबळ! 2032 मध्ये क्रिकेट सोडणार वैभव सूर्यवंशी? वयाच्या 21 व्या वर्षी निवृत्ती?

IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi Retirement: मागील दोन हंगामापासून आयपीएल गाजवणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीने अजून भारतीय संघाच्या वरिष्ठ संघामधून अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलेलं नाही.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: May 7, 2026, 12:20 PM IST
क्रिकेट विश्वात खळबळ! 2032 मध्ये क्रिकेट सोडणार वैभव सूर्यवंशी? वयाच्या 21 व्या वर्षी निवृत्ती?
वैभव सूर्यवंशीबद्दल माजी कर्णधाराचं मोठं भाकित (फोटो प्रातिनिधिक, सोशल मीडियावरुन साभार)

IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi Retirement: इंडियन प्रिमिअर लीगच्या 19 व्या पर्वात दमदार फलंदाजी करुन 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने संपूर्ण क्रिकेट जगाचं लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतलं आहे. अनेक आजी-माजी क्रिकेटपटुंनी वैभवची फलंदाजी आणि शैलीसंदर्भात आपआपली मतं व्यक्त केलेली असतानाच आता या यादीमध्ये इंग्लंडचा माजी कर्णधार मायकल वॉन आणि ॲलेस्टेअर कूक यांचाही समावेश झाला आहे. राजस्थान रॉयल्सच्या या अष्टपैलू युवा खेळाडूबद्दल हे दोघेही दिग्गज अगदी भरभरुन बोलले.

Add Zee News as a Preferred Source

सहा वर्षच क्रिकेट खेळणार वैभव?

'स्टीक टू क्रिकेट' या पॉडकास्टवरील चर्चेदरम्यान वॉन आणि कूक यांनी 15 वर्षीय वैभवने आतापर्यंत आयपीएलमध्ये केलेल्या कामगिरीचं कौतुक केलं. मात्र त्याच वेळी या दोघांनीही वैभव कदाचित पुढील सहा वर्षच क्रिकेट खेळू शकेल अशी भीतीही व्यक्त केली आहे. म्हणजेच वैभव वयाच्या 21 व्या वर्षीच निवृत्ती जाहीर करु शकतो अशी शंका या दोघांनी व्यक्त केली आहे. म्हणजेच वैभव 2032 मध्ये निवृत्त होईल अशी शक्यता या दोघांनी व्यक्त केली आहे. पण हे विधान त्यांनी कशासंदर्भात केलं हे जाणून घेऊयात...

दोन हंगामांमध्येच दाखवला दम

एप्रिल 2025 मध्ये 14 वर्षे आणि 23 दिवस इतकं वय असताना वैभवने आयपीएलमध्ये पदार्पण केलं. त्यानंतर वैभव हा फ्रँचायझी क्रिकेटमधील सर्वात चर्चेतील खेळाडूंपैकी एक झाला आहे. 2025 आणि 2026 या आयपीएलच्या दोन हंगामांमधील केवळ 17 सामन्यांत, या तरुण खेळाडूने 38.59 च्या सरासरीने आणि 224.66 च्या थक्क करणाऱ्या स्ट्राईक रेटने 656 धावा कुटल्या आहेत. यामध्ये वैभवच्या दोन शतकांसहीत तीन अर्धशतकांचा समावेश आहे. 

दोन वेगवान आणि दमदार शतकं

आयपीएल 2025 मध्ये वैभवने इतिहास रचला होता. या डावखुऱ्या फलंदाजाने गुजरात टायटन्सविरुद्ध अवघ्या 38 चेंडूंमध्ये 101 धावांची धडाकेबाज खेळी केलेली. या खेळीसहीत टी-20 क्रिकेटमध्ये शतक झळकावणारा तो सर्वात तरुण खेळाडू ठरला. त्याचे हे शतक केवळ 35 चेंडूंमध्ये पूर्ण झाले. हे आयपीएलच्या इतिहासातील दुसरे सर्वात वेगवान शतक ठरले. आयपीएल 2026 मध्येही त्याने आपल्या कामगिरीमधील हेच सातत्य कायम राखत आणखी एक स्फोटक शतक झळकावले. यावेळी त्याने सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध 37 चेंडूंमध्ये 103 धावांची खेळी केली.

गेलच्या विक्रमाकडे लक्ष

पॉडकास्टवर बोलताना, वॉनने वैभव आयपीएलसारख्या क्रिकेट लीगमधील काही सर्वात स्फोटक विक्रम अत्यंत वेगाने मोडत असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं. "या मुलाने यापूर्वीच 35 आणि 36 चेंडूंमध्ये शतके ठोकली आहेत. तो आता 'बॉस'ची (ख्रिस गेल) बरोबरी करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे," असे वॉन म्हणाला. ख्रिस गेलने यापूर्वी 30 चेंडूंमध्ये आयपीएल शतक झळकावलं आहे. याच विक्रमाशी वैभव बरोबरी करु इच्छित असल्याचं वॉनला सूचित करायचं होतं.

षटकार लगावणारा जगातील सर्वोत्तम खेळाडू 

वॉनने सूर्यवंशीच्या षटकार मारण्याच्या विलक्षण क्षमतेकडेही सर्वांचे लक्ष वेधले. "आयपीएलच्या इतिहासात कोणत्याही भारतीय फलंदाजाने मारलेल्या सर्वाधिक षटकारांचा विक्रम अभिषेक शर्माच्या नावावर आहे. त्याने 2024 च्या हंगामात 42 षटकार मारले होते. हा युवा खेळाडू आता 37 षटकारांच्या आकड्यावर पोहोचला आहे," असे वॉन म्हणाला. "सध्याच्या घडीला तो जगातील सर्वोत्तम षटकार मारणारा फलंदाज आहे," असेही तो पुढे म्हणाला.

वयाच्या 21 व्या वर्षीच निवृत्ती...

त्यानंतर चर्चेदरम्यान मजेदार गप्पा सुरु असतानाच पॅनेलमधील एका सदस्याने गंमतीत, "तो (वैभव) असाच आक्रमकपणे खेळत राहिला तर वयाच्या 21 व्या वर्षीच थकून जाईल," अशी टीप्पणी केली. वॉनने यावर आणखी एक मिश्किल टिप्पणी करताना, "तेव्हा वयाच्या 21 व्या वर्षी त्याच्याकडे पुरेसे पैसे असतील, तो कदाचित निवृत्त होईल," असं म्हटलं. त्यानंतर कुकने, "तो थकून जाऊच शकत नाही, तो 30 चेंडूच खेळतो," असं म्हणताच पॅनलमधील सर्वच जण जोरजोरात हसू लागले. 

वर्ल्डकपही गाजवला

आयपीएल वगळलं तरी वैभवची कारकिर्द उत्तम आहे. भारताच्या 2026 च्या 19 वर्षांखालील विश्वचषक मोहिमेत त्याने चमकदार कामगिरी केली. इंग्लंडविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात 80 चेंडूंमध्ये 175 धावा ठोकल्यानंतर त्याला 'प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट' म्हणून गौरविण्यात आले होते. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
michael vaughanIPL 2026Vaibhav Sooryavanshiretire6 Year

इतर बातम्या

Food in History: आपल्या रोजच्या जेवणातील डाळ तडका सर्वात आध...

Lifestyle