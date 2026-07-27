'आई मला नेहमी म्हणते की तू.....' गोल्ड मेडल जिंकल्यावर मीराबाई चानूची पहिली प्रतिक्रिया, बोलताना अश्रू अनावर

Meerabai Chanu Commonwealth Games : भारताची महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू हिने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये गोल्ड मेडल जिंकून इतिहास रचला आहे. यंदाच्या कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 स्पर्धेत भारताचं हे पहिलं गोल्ड मेडल आणि स्पर्धेतील तिसरं मेडल आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुद्धा मीराबाई चानू हिला स्पर्धेत यश मिळवल्या प्रकरणी शुभेच्छा दिल्या आहेत. कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये मीराबाईने पदकांची हॅट्रिक लगावली, यानंतर ती भावुक झालेली पाहायला मिळाली. मेडल जिंकल्यावर मीराबाईने तिची आई आणि कोचला या विजयाचे श्रेय दिले. 'माझी आई नेहमी बोलते की तू करू शकतेस, मी तिचंच ऐकून इथपर्यंत पोहोचले' असं मीराबाई चानूने सांगितलं.
रविवारी ग्लास्गो येथे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 चा चौथा दिवस होता. या दिवशी भारताच्या खात्यात दोन मेडल आली. यात मणिपूरच्या ऋषिकांत सिंग वेटलिफ्टरने एकूण 264 किलो वजन उचलून राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील भारताला पहिले रौप्य पदक मिळवून दिले. तर रात्री मीराबाई चानूने सुद्धा महिलांच्या 48 किलोग्राम वर्गात हा खिताब पटकावला. 31 वर्षांच्या मीराबाईने स्नॅचमध्ये 85 किलोग्राम वजन उचलला जो कॉमनवेल्थ आणि कॉमनवेल्थ गेम्स या दोन्हीमधील एक नवीन रेकॉर्ड आहे.
मीराबाई चानूने गोल्ड मेडल जिंकल्यामुळे मेडल सेरेमनीनंतर भारताचे राष्ट्रगीत वाजवण्यात आले. यावेळी मीराबाई खूप भावुक झालेली दिसली. त्यानंतर मीराबाईने मीडियाला प्रतिक्रिया देताना म्हंटलं की, 'मी माझ्या आईला धन्यवाद देऊ इच्छिते कारण तिने मला नेहमी सांगितलं की तू करू शकतेस, मी तिचंच ऐकून इथपर्यंत पोहोचले. तसेच माझ्या कोचने मला सर्वप्रकारचा सपोर्ट दिला आहे. कारण या खेळात खूपवेळा आम्हा खेळाडूंना दुखापत होते. माझं वय पण जास्त आहे ज्यामुळे मला जास्त मेहनत घ्यावी लागते. सुरुवातीपासूनच आम्हाला बऱ्याच गोष्टींकडे लक्ष द्यावं लागतं. विविध स्पर्धांमध्ये आम्हाला कसं परफॉर्मन्स द्यायचा आहे आणि त्याला मेंटेन कसं ठेवायचंय. अनेक संकटं येतात पण या सगळ्यात तुम्ही शारीरिकदृष्ट्या अतिशय फिट असलं पाहिजे असतं. पण मला या सगळ्यात माझ्या कोचने खूप साथ दिली. त्यामुळे मी त्यांना खूप खूप धन्यवाद देऊ इच्छिते. तसेच मला फेडरेशनची सुद्धा चांगली साथ मला या प्रवास मला मिळाली आणि या सगळ्यामुळेच मी आज देशासाठी मेडल जिंकू शकले.