/विश्वचषकाचं तिकीट हुकलं, पण देशासाठीचं प्रेम नाही! इंग्लंडला पाठिंबा देण्यासाठी खेळाडूने चाहत्यांना वाटले स्टिकर्स

Harry Maguire Video : प्रत्येक खेळाडूचे स्वप्न असते की त्याला त्याच्या देशासाठी खेळावे हे त्याचे आयुष्यामध्ये लक्ष असते. पण अनेकदा देशांसाठी खेळणे आणि मग आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशातील संघामध्ये स्थान टिकवून ठेवणे हे आपल्या हातात नसते. सध्या फुटबॅाल वर्ल्डकप सुरु आहे आणि त्यामुळे जगभरामध्ये या स्पर्धेची चर्चा सोशल मिडियावर फुटबॅाल चाहत्यांमध्ये सुरु आहे. आता सध्या एक इंग्लंडच्या फुटबॅाल खेळाडूचा एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. फिफा विश्वचषक 2026 साठी हॅरी मॅग्वायरला इंग्लंडच्या संघात स्थान देण्यात आले नाही. त्यामागचं कारण काय आहे याबद्दल न विचार करता त्याने त्याच्या पद्धतीने संघाला पाठिंबा देण्याचा विचार केला आहे.
इंग्लंडचा खेळाडू हॅरी मॅग्वायर याला संघात स्थान मिळाले नाही पण आता त्याने त्याच्या संघाला पाठिंबा देण्यासाठी स्टिकर अल्बम वितरित करताना दिसला. संघात खेळता आले नाही म्हणून त्याने त्याच्या संघाला पाठिंबा देण्याचे ठरवले, न्यूयॉर्क शहरात, हॅरी मॅग्वायर चाहत्यांच्या कार्यक्रमांना उपस्थित होता यावेळी तो रॉकफेलर सेंटरमध्ये पाणिनी स्टिकर्स वितरीत करताना दिसला. त्यानंतर तो टाइम्स स्क्वेअर जवळील युनायटेड-थीम असलेल्या फॅन-बारमध्ये चाहत्यांना भेटण्यासाठी पोहोचला होता. यावेळी त्याचे इंस्टाग्रामवर अनेक फोटो व्हायरल झाले. त्याने यावेळी त्याची भावना व्यक्त केली आणि तो म्हणाला की "जगभरातील चाहत्यांना पाहून नेहमीच छान वाटते."
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हॅरी मॅग्वायरने त्याला संघात स्थान न मिळाल्यामुळे त्याने भावना व्यक्त केल्या. यावेळी तो म्हणाला की, इंग्लंडच्या प्रशिक्षकाने दुर्लक्ष केल्यामुळे त्याला धक्का बसला आणि दु: ख झाले, परंतु त्याने सकारात्मक दृष्टीकोनाने विचार केला आणि संघाला पाठिंबा देण्यासाठी, चाहत्यांशी संपर्क साधण्यासाठी आणि गॅरी लिनेकरच्या पॉडकास्टमध्ये सामील होण्यासाठी अमेरिकेला रवाना झाले. हॅरी मॅग्वायर हा इंग्लंडच्या संघातील एक अनुभवी खेळाडू आहे त्याने संघासाठी चांगली कामगिरी केली आहे.
हॅरी मॅग्वायरयाने संघासाठी 66 सामने खेळले आहे, त्याने मुलाखतीमध्ये सांगितले की थॉमस ट्यूशेलशी संघाची घोषणा होण्याआधी त्याचे बोलणे झाले होते. यावेळी त्याला सांगण्यात आले होते की फीफा विश्वचषक 2026 मध्ये तो संघाचा भाग नसणार आहे. कोल पामर, फिल फोडेन आणि ट्रेंट अलेक्झांडर-अर्नोल्ड या स्टार खेळाडूंचा समावेश नसलेल्या इंग्लंडच्या संघाने डलास येथे क्रोएशियाविरुद्ध पहिला सामना 4-2 असा जिंकला.
हॅरी मॅग्वायरचा व्हिडिओ
Pues a Maguire le ha sabido mal no ir al mundial que se ha puesto a vender sobres New York pic.twitter.com/ZckMTHz72Q— Jeff (@JeffFcb14) June 19, 2026