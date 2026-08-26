/ऑस्ट्रेलियाच्या दिग्गजाने जसप्रीत बुमराहला टाकले मागे! नव्या आयसीसी क्रमवारीत मोठा फेरबदल

ICC Test Ranking : सध्या भारताचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह मागील काही दिवसांपासून सातत्याने दुखापतीशी झुंज देत आहे. टीम इंडिया सध्या श्रीलंकेविरुद्ध मालिका खेळत आहे पण जसप्रीत बुमराह दुखापतीमुळे त्या संघाचा भाग नाही. बुमराहने संघासाठी मागील काही वर्षांमध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे पण त्याला मागील काही महिन्यांमध्ये सातत्याने दुखापतींचा सामना करावा लागत आहे. आता सातत्याने संघाबाहेर राहिल्यानंतर टीम इंडियाचा स्टार जसप्रीत बुमराहला आणखी एक धक्का बसला आहे. बांग्लादेशविरुद्ध मालिकेमध्ये कमाल केल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाचा स्टार गोलंदाज मिचेल स्टार्कने आपल्या कसोटी कारकिर्दीत पहिल्यांदाच आयसीसी कसोटी गोलंदाजी क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावले आहे.
ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध बांग्लादेश यांच्यामध्ये झालेल्या मॅके येथे सामन्यात मिचेल स्टार्कने कहर केला होता. त्याने पहिल्या डावामध्ये 12 धावा देत 6 विकेट्स घेतले होते, तर दुसऱ्या डावामध्ये त्याने 39 धावा देत 4 विकेट्स नावावर केले. त्याच्या या कामगिरीमुळे ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने एक डाव आणि 51 धावांनी सामना जिंकला होता. या सामन्यामध्ये त्याला सामनावीर आणि मालिकावीर म्हणूनही घोषित करण्यात आले होते. त्याच्या या कामगिरीनंतर आता त्याला कसोटी आयसीसी रॅंकिंगमध्ये देखील मोठा फायदा झाला आहे, या कामगिरीमुळे मिचेल स्टार्कने मॅट हेन्री आणि जसप्रीत बुमराह यांना मागे टाकले आहे.
हे ही वाचा
आयसीसीच्या नव्या ताज्या क्रमावारीसह आता मिचेल स्टार्क हा जसप्रीत बुमराह यांला मागे टाकले आहे आणि तो बुमराहपेक्षा 10 गुणांनी त्याने आघाडी देखील घेतली आहे. मिचेल स्टार्क क्रमावारीमध्ये याआधी कधीही पहिले स्थान पटकावता आले नव्हते त्याची याआधी सर्वात्तम क्रमावारी ही दोन होती. मागील वर्षी त्याने दुसरे स्थान पटकावले होते जसप्रीत बुमराह पहिल्या स्थानावर दोन महिने होता त्याआधी या भारतीय वेगवान गोलंदाजाचा कसोटी क्रमवारीत क्रमांक 1 वर राहण्याचा एकूण कालावधी 697 दिवसांचा आहे, जो कोणत्याही भारतीय गोलंदाजासाठी सर्वाधिक आणि कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासातील 14 वा सर्वाधिक कालावधी आहे.
Breathing fire every time he takes the ball— ICC (@ICC) August 26, 2026
Mitchell Starc ascends to No.1 in the ICC Men's Test Bowling Rankings
More https://t.co/fvecGLHkbT pic.twitter.com/SvjlhKaFEk
क्रमावारीबद्दल सांगायचे झाले तर मिचेल स्टार्कने पहिले स्थान पटकावले आहे, तर दुसऱ्या स्थानावर जसप्रीत बुमराह आहे. या क्रमवारीमध्ये तिसऱ्या स्थानावर न्यूझीलंडचा मॅट हेनरी आहे आणि चौथ्या स्थानावर ऑस्ट्रेलियाचा पॅट कमिन्स आहे. पाचव्या स्थानावर दक्षिण आफ्रिकेचा मार्को यान्सन आहे, तर सहाव्या स्थानावर दक्षिण आफ्रिकेचा कगिसो रबाडा आहे. नोमन अली हा पाकिस्तानचा या क्रमवारीमध्ये आठव्या स्थानावर आहे. ऑस्ट्रेलियाचा जोश हेझलवूड आणि नेथन अॅलीस हो दोन्ही खेळाडू अनुक्रमे नवव्या आणि दहाव्या स्थानावर आहे.