IPL 2026 : आयपीएल 2026 साठी दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघात होणार चॅम्पियन खेळाडूची एंन्ट्री! DC ला मिळणार आधार

IPL 2026 DC : दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघामध्ये आनंदाची बातमी समोर आली आहे, जखमी झालेला मिचेल स्टार्क आता पुर्णपणे तंदूरुस्त झाला आहे आणि आता तो लवकरच दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघामध्ये सामील होणार आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 23, 2026, 03:21 PM IST
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 Mitchell Starc : आयपीएल 2026 साठी अनेक खेळाडू सध्या जखमी असल्यामुळे आतापर्यत आयपीएलमध्ये खेळण्यासाठी सामील झालेले नाहीत. दिल्ली कॅपिट्ल्सच्या संघामध्ये मागील काही सामन्यामध्ये कमकुवत गोलंदाजी पाहायला मिळाली आहे. दिल्ली कॅपिटल्सचा मागील सिझनचा स्टार गोलंदाज मिचेल स्टार्क हा या सिझनमध्ये दुखापतीमध्ये अजूनपर्यत सामील झालेला नाही. त्याने आतापर्यत चांगली कामगिरी दिल्लीच्या संघामध्ये केली आहे. या सिझनसाठी तो संघामध्ये कधी सामील होणार याकडे दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाच्या नजरा टिकून आहेत. अनेक संघामधील ऑस्ट्रेलियन खेळाडू हे आयपीएलमध्ये सामील झालेले नाहीत यामध्ये पॅट कमिन्सचा देखील समावेश आहे. आता लवकरच ऑस्ट्रेलियन गोलंदाज मिचेल स्टार्क संघामध्ये सामील होणार आहे. 

कधी होणार मिचेल स्टार्क संघात सामील?

क्रिकबझच्या माहितीनुसार असे सांगितले जात आहे की, मिचेल स्टार्क याा आता क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने अधिकृतपणे त्याला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता तो आयपीएल 2026 मध्ये पुनरागमन करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. असे म्हटले जात आहे की, वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्क या आठवड्याच्या अखेरीस संघात सामील होणार असे सांगण्यात आले आहे. मिचेल स्टार्क हा वर्क लोड आणि बीबीएलमध्ये तो सामील झाला होता. यावेळी त्याला खांदा आणि कोपराच्या दुखापतीमुळे तो आयपीएलमध्ये सामील झाला आहे. 

ऑस्ट्रेलियातील उन्हाळ्यात मिचेल स्टार्कला कोपर आणि खांद्याला दुखापत झाली, ज्यामुळे तो मैदानाबाहेर राहिला. त्या काळात, त्याने सर्व पाच कसोटी सामने खेळले, ४-१ ने जिंकलेल्या ॲशेस मालिका विजयात मालिकावीर कामगिरी केली आणि त्यानंतर बिग बॅशमध्ये सिडनी सिक्सर्सकडून पाच सामने खेळला. मिचेल स्टार्क याने सिडनीमध्ये आपला पुनर्वसन कार्यक्रम पूर्ण केला. माहितीनुसार असे सांगितले जात आहे की, तो दिल्लीचा आगामी सामना हा 1 मे रोजी राजस्थान रॅायल्सविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. या सामन्यामध्ये मिचेल स्टार्क हा संघासाठी आयपीएल 2026 चा सामना खेळणार असे सांगितले जात आहे. यासंदर्भात दिल्ली कॅपिट्ल्सने अधिकृत घोषणा केली आहे. 

दिल्ली कॅपिट्ल्सची आयपीएल 2026 मधील कामगिरी

दिल्ली कॅपिट्ल्सच्या संघाच्या आयपीएल 2026 मधील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर पहिले दोन सामने जिंकल्यानंतर दिल्ली कॅपिट्ल्सची कामगिरी ही चढ उताराची राहिली आहे. आतापर्यत संघाचे सहा सामने खेळवण्यात आले आहेत, यामध्ये संघाला 3 सामन्यात विजय मिळवता आला आहे तर ती सामन्यात संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. संघ गुणतालिकेमध्ये सध्या पाचव्या स्थानावर आहे. 

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.

