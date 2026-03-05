English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  स्पोर्ट्स
  • स्पोर्ट्स
  • Ind vs Eng : विधिमंडळात भारत - इंग्लंड सामन्यावरून आमदारांचा राडा; म्हणालेत, अधिकारी, पोलिसांना मॅचची तिकिटं पण...

Ind vs Eng : विधिमंडळात भारत - इंग्लंड सामन्यावरून आमदारांचा राडा; म्हणालेत, 'अधिकारी, पोलिसांना मॅचची तिकिटं पण...'

Ind vs Eng Semi-Final Tickets : 2026 च्या टी-20 वर्ल्डकप सेमी फायनलमध्ये आज मुंबईत भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सामना रंगणार आहे. पण त्यापूर्वी आज विधिमंडळात या सामन्यावरून विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये राडा झाला. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 5, 2026, 06:20 PM IST
Ind vs Eng : विधिमंडळात भारत - इंग्लंड सामन्यावरून आमदारांचा राडा; म्हणालेत, 'अधिकारी, पोलिसांना मॅचची तिकिटं पण...'

Ind vs Eng Semi-Final Tickets : विधीमंडळ अधिवेशनात राज्यातील अनेक प्रश्नांवर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वादावादी होताना पाहण पाहिली आहे. पण आज विधानपरिषदेत भारत - इंग्लंड सामन्यावरून राडा झाल्याचा पाहिला मिळालं. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या मनमानी कारभाराबद्दल विधानपरिषदेत आमदारांनी संताप व्यक्त केला. ते म्हणालेत की, सनदी अधिकाऱ्यांना पोलिसांना तिकीट मिळतात पण आमदारांना पास मिळत नसल्याची आमदारांची खंत व्यक्त केली. 

तिकिटांवरून विधानपरिषदेत गदारोळ

मुंबईतील वानखेडे मैदानावर आज टी 20 वर्ल्ड कप दुसरी सेमी फायनल भारत विरुद्ध इंग्लंडमध्ये रंगणार आहे. त्यामुळे हा सामना बघण्यासाठी क्रिकेटप्रेमींसह आमदारही उत्सुक आहेत. अशात सनदी अधिकाऱ्यांना पोलिसांना तिकीट मिळतात पण आमदारांना पास मिळत अशी नाराजीचा सूर आज विधानपरिषदेत उमटला. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या सुरु असलेल्या तिकीटीच्या कारभाराबद्दल सभापती राम शिंदे यांची देखील नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणालेत की, क्रीडामंत्र्यांनी बघ्याची भूमिका घेतली आहे. त्यांनी आमदारांसाठी पासेसची व्यवस्था करायला हवी

आमदार सचिन अहिर म्हणाले की, भारत इंग्लंड सामना आज मुंबईत होत आहे, याबद्दल कौतुक आहे. पण शरद पवार जेव्हा BCCI चे अध्यक्ष होते तेव्हा अधिवेशन असताना सदस्यांना पासेस देण्यात येत होते. मोठं मोठ्या कंपनीमधील लोक सुद्धा मॅचा आनंद घेतना दिसतात. पण अधिवेशन सुरु असताना आमदारांना जायचं असेल तर त्यांना पास मिळत नाहीत. अनेकांना मस्का लावला तर तेव्हा जाऊन पास मिळतात. 

उदय सामंत काय म्हणालेत?

उद्योगमंत्री उदय सामंत या प्रकरणावर म्हणालेत की, महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या मैदानावर सामना असताना आम्ही सदस्यांना तिकीट देतो. तसंच येथेही आमदारांसाठी पासची व्यवस्था व्हायला हवी. अधिवेशन सुरू असताना सदस्यांना सामना पाहण्यासाठी योग्य व्यवस्था करण्यात यावी. 

तर आमदार अनिल परब म्हणाले की, आम्हाला फुकट पास नका. आमच्याकडून पैसे घ्या आणि तिकीट द्या. आम्हाला फुकट काहीच नको. तर आमदार दत्तात्रय भरणे म्हणालेत की, क्रीडा विभागाला पासेस दिले जात नाहीत. भविष्यात अधिवेशन काळात सामने असतील तर पासेस अव्हेलेबल करून द्यायची तरतूद करण्यात येईल. 

 

इथे पाहा पाहा सामना

मुंबईत होणारा आजचा सामना संध्याकाळी 7 वाजता स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे. स्टार स्पोर्ट्सच्या विविध चॅनेल्सवर तुम्ही हा सामना पाहू शकणार आहात. मात्र त्यासाठी टीव्ही सबस्क्रिप्शन किंवा रिचार्ज तुमच्याकडे असायला पाहिजे. याशिवाय OTT प्लॅटफॉर्मवर Jio Hotstar वर या सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग असणार आहे. पण त्यासाठीही सबस्क्रिप्शन असावे लागेल. तर ज्यांच्याकडे DD Free Dish आहे त्यांना हा सामना DD Sports चॅनेलवर मोफत पाहता येणार आहे. 

