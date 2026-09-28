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नेमबाजीच्या मैदानात पुन्हा दिसणार आमदार विक्रम काकडे, 'या' स्पर्धेमध्ये होणार सहभागी

येत्या नोव्हेंबर महिन्यात नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय नेमबाजी अजिंक्यपद स्पर्धेत ते सहभागी होणार या स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र विधान परिषदेचे आमदार विक्रम काकडे यांनी मैदानावर सरावाला सुरुवात केली.

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 28, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 07:57 PM IST
नेमबाजीच्या मैदानात पुन्हा दिसणार आमदार विक्रम काकडे, 'या' स्पर्धेमध्ये होणार सहभागी
Image Credit: आमदार विक्रम काकडे पुन्हा नेमबाजीच्या मैदानात

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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