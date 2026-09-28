नेमबाजीच्या मैदानात पुन्हा दिसणार आमदार विक्रम काकडे, 'या' स्पर्धेमध्ये होणार सहभागी

पुणे : जपानमध्ये सुरु असलेल्या आशियाई खेळांमध्ये भारताचे खेळाडू सध्या स्पर्धा करत आहेत. आतापर्यत भारताने 4 गोल्ड मेडल, 20 सिल्वर मेडल आणि 21 ब्रान्झ मेडल नावावर केले आहेत. भारताचे हे आशियाई खेळ सुरु असताना आता महाराष्ट्र विधान परिषदेचे आमदार विक्रम काकडे यांच्यासंदर्भात महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. तर महाराष्ट्र विधान परिषदेचे आमदार विक्रम काकडे आता पुन्हा एकदा नेमबाजीच्या मैदानात उतरणार आहेत. येत्या नोव्हेंबर महिन्यात नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय नेमबाजी अजिंक्यपद स्पर्धेत ते सहभागी होणार असून, त्यासाठी त्यांनी सरावाला सुरुवात केली आहे.
नेमबाजी हा विक्रम काकडे यांचा जुना आणि अत्यंत आवडीचा खेळ आहे. पूर्वी त्यांनी नियमितपणे नेमबाजीचा सराव केला होता. मात्र विविध जबाबदाऱ्यांमुळे काही काळ या खेळापासून दूर राहिल्यानंतर आता त्यांनी पुन्हा एकदा बंदूक हाती घेत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेसाठी तयारी सुरू केली आहे. नुकतीच त्यांनी टेंभुर्णी येथील माजी आमदार संजय मामा शिंदे यांचे सुपुत्र आणि राष्ट्रीय स्तरावरील नेमबाज यशवंत शिंदे यांच्या जागतिक दर्जाच्या ट्रॅप आणि स्कीट नेमबाजी केंद्राला भेट दिली. यावेळी संजय मामा शिंदे यांनी त्यांचे अतिशय आपुलकीने स्वागत केले.
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या भेटीदरम्यान काकडे यांनी नेमबाजीचा सरावही केला आणि जुन्या आठवणींना उजाळा मिळाल्याचे सांगितले. “नेमबाजी हा माझ्यासाठी केवळ खेळ नाही, तर अनेक वर्षांपासून जपलेली आवड आहे. काही काळ त्यापासून दूर होतो, पण आता पुन्हा पूर्ण तयारीने सराव सुरू केला आहे. नोव्हेंबरमध्ये दिल्लीत होणाऱ्या राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धेत सहभागी होणार आहे. सार्वजनिक जीवनातील जबाबदाऱ्या सांभाळतानाच माझी ही जुनी आवड पुन्हा जोपासण्याचा प्रयत्न आहे,” असे विक्रम काकडे यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर काकडे यांनी आता नियमित सरावाला सुरुवात केली असून येत्या काही आठवड्यांत त्यांच्या सरावाची तीव्रता वाढविण्यात येणार आहे. त्याचे सरावादरम्यानचे काही फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत.