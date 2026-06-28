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W, W, W, अन् 6... शेवटच्या ओव्हरमध्ये ड्रामा! शेवटच्या षटकात हॅट्ट्रिक, अखेरच्या चेंडूवर झाला चमत्कार

MLC 2026 - Akeal Hosein vs Nikhil Chaudhary : मेजर क्रिकेट लीगचा 13 वा सामना हा फारच रोमांच झाला, या सामन्याने प्रेक्षकांचे भरपूर मनोरंजन केले आहे. या सामन्याच्या शेवटच्या ओव्हरमध्ये गोलंदाजाने हॅट्रीक घेतली त्याचबरोबर शेवटच्या चेंडूवर पूर्णपणे खेळ बदलला. या सामन्याचे सध्या मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायला मिळत आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 28, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:36 PM IST
W, W, W, अन् 6... शेवटच्या ओव्हरमध्ये ड्रामा! शेवटच्या षटकात हॅट्ट्रिक, अखेरच्या चेंडूवर झाला चमत्कार
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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