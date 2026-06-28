/W, W, W, अन् 6... शेवटच्या ओव्हरमध्ये ड्रामा! शेवटच्या षटकात हॅट्ट्रिक, अखेरच्या चेंडूवर झाला चमत्कार

MLC 2026, Washington Freedom vs Texas Super Kings : अमेरिकेमध्ये सध्या मेजर क्रिकेट लीग स्पर्धा सुरु आहे, मागील काही दिवसांपासून सातत्याने या स्पर्धेची मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायला मिळत आहे. मेजर क्रिकेट लीगचा 13 वा सामना हा फारच रोमांच झाला, या सामन्याने प्रेक्षकांचे भरपूर मनोरंजन केले आहे. मागील मेजर क्रिकेट लीगमध्ये वॉशिंग्टन फ्रीडम विरुद्ध टेक्सास सुपर किंग्स यांच्यामध्ये सामना झाला या सामन्यात सध्या शेवटच्या ओव्हरमध्ये झालेला रोमांच क्रिकेट चाहत्यांना अनुभवायला मिळाला. या सामन्याच्या शेवटच्या ओव्हरमध्ये गोलंदाजाने हॅट्रीक घेतली त्याचबरोबर शेवटच्या चेंडूवर पूर्णपणे खेळ बदलला. या सामन्याचे सध्या मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायला मिळत आहे.
वॉशिंग्टन फ्रीडम विरुद्ध टेक्सास सुपर किंग्स यांच्यामध्ये सामना झाला, या सामन्याच्या शेवटच्या ओव्हरची मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायसा मिळत आहे. टेक्सास सुपर किंग्सच्या संघाने सामन्यामध्ये पहिले फलंदाजी करत 185 धावा केल्या होत्या. या सामन्यामध्ये वॉशिंग्टन फ्रीडमच्या संघाने 19 व्या ओव्हरमध्ये 6 विकेट्स गमावून 180 धावा केल्या. शेवटच्या ओव्हरमध्ये वॉशिंग्टन फ्रीडमच्या संघाला 6 धावांची गरज होती. या सामन्यामध्ये टेक्सास सुपर किंग्सच्या संघाने गोलंदाजी अकील हुसेनकडे सोपवण्यात आली, या शेवटच्या ओव्हरमध्ये अकील हुसेन याने हॅट-ट्रिक घेतली आणि सामन्याचे चित्रच पालटून टाकले.
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टेक्सास सुपर किंग्सच्या संघाचा गोलंदाज अकील हुसेन याने हॅट्रीक घेतल्यानंतर टेक्सास सुपर किंग्सचा संघ सामना जिंकले असा सर्वांचा अंदाज होता. पण त्यानंतर निखिल चौधरी हा फलंदाजीला आणि त्याने शेवटच्या चेंडूवर षटकार मारुन संपूर्ण सामन्याचे चित्र बदलले. आपल्या संघाला एक अविस्मरणीय विजय मिळवून दिला, त्याचे या शॅाटनंतरचे सेलिब्रेशनचे व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर वाऱ्यासारखे व्हायरल होत आहेत.
YOU CAN'T ASK FOR A BETTER MATCH ENDING Things looked bleak for the Washington Freedom after Akeal Hosein got the first hat trick in MLC history, but rookie Nikhil Chaudhary proved his mettled and took WF over the line for a last-ball thriller win—and all on his debut. pic.twitter.com/er8Qp3zoPe— Cognizant Major League Cricket (@MLCricket) June 28, 2026
नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या टेक्सास सुपर किंग्सने आपल्या निर्धारित 20 षटकांत 4 गडी गमावून 184 धावा केल्या. संघाकडून डेव्हॉन फरेराने 20 चेंडूंमध्ये 44 धावा आणि विआन मुल्डरने 20 चेंडूंमध्ये ४३ धावा केल्या. 186 धावांचे लक्ष्य गाठताना, वॉशिंग्टन फ्रीडमने मिचेल ओवेन आणि स्टीव्ह स्मिथ यांच्यामुळे दमदार सुरुवात केली. या दोन फलंदाजांनी पहिल्या विकेटसाठी ९१ धावांची भागीदारी करून सामन्याचे पारडे आपल्या संघाच्या बाजूने फिरवले. ओवेनने शानदार फलंदाजी करत 35 चेंडूंमध्ये 7 चौकार आणि 6 षटकारांसह 77 धावा केल्या. स्टीव्ह स्मिथने 21 चेंडूंमध्ये 30 धावांचे योगदान दिले.