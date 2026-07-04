/6,4,6,4,6,4,6,4,6,4,6,4... रोव्हमन पॉवेलने गोलंदाजांना धुतलं! एलए नाइट रायडर्सला मिळवून दिला विजय

Rovman Powell - MLC 2026 : मेजर क्रिकेट लीग सध्या सुरु आहे आणि अनेक दिग्गज खेळाडू हे या स्पर्धेमध्ये सामील झाले आहेत. फाफ डूप्लेसी, रोव्हमन पॉवेल, जेसन होल्डर, स्टिव्ह स्मिथ यासारखे अनेक खेळाडू ही स्पर्धा खेळत आहेत. टेक्सास सुपर किंग्स विरुद्ध एलए नाइट रायडर्स यांच्यामध्ये सामना पार पडला या सामन्यात एलए नाइट रायडर्सच्या संघाने दमदार विजय मिळवला आहे. टेक्सास सुपर किंग्स विरुद्ध एलए नाइट रायडर्स यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात 6 विकेट्स एलए नाइट रायडर्सच्या संघाने विजय मिळवला. आपल्या स्फोटक फलंदाजीमुळे रोव्हमन पॉवेल मेजर लीग क्रिकेट 2026 मध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे. काही दिवसांपूर्वी त्याने पाच चेंडूंमध्ये पाच षटकार ठोकले होते, आता तो या सामन्यानंतर पुन्हा चर्चेत आहे.
टेक्सास सुपर किंग्सच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 20 ओव्हरमध्ये 173 धावा केल्या, प्रत्युत्तरात, एलए नाइट रायडर्सची धावसंख्या 10.4 ओव्हरमध्ये 3 गडी बाद 59 होती. एलए नाइट रायडर्सच्या संघाला विजयासाठी 56 चेंडूमध्ये 115 धावांची गरज होती, यावेळी रोव्हमन पॉवेल फलंदाजीसाठी मैदानात उतरला आणि आपल्या स्फोटक खेळीने सामन्याचे चित्रच पालटून टाकले. रोव्हमन पॉवेलने टेक्सास सुपर किंग्जच्या संघाविरुद्ध दमदार फलंदाजी केली आणि संघाला विजय मिळवून दिला.
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रोव्हमन पॉवेलने 27 चेंडूंमध्ये सहा चौकार आणि सहा षटकारांसह 76 धावा केल्या. रोव्हमनने 270.37 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली. पॉवेलच्या खेळीमुळे LAKR विजयाच्या जवळ पोहोचला. एलए नाइट रायडर्सच्या संघाला 15 चेंडूमध्ये 8 धावांची गरज होती, पॉवेल बाद झाल्यानंतर, जेसन होल्डर फलंदाजीला आला आणि त्याने कॉलिन मुन्रोसोबत सामना संपवला. रोव्हमन पॉवेलने केलेल्या खेळीची जगभरामध्ये दमदार चर्चा पाहायला मिळत आहे, त्याने हे पहिल्यांदा केले नाही मागील मेजर क्रिकेटमध्ये जेव्हा संघाला गरज होती त्यावेळी देखील त्याने चांगली कामगिरी केली होती पण तो संघाला विजयापर्यत नेण्यात अपयशी ठरला होता.
रोव्हमन पॉवेलच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर पॉवेल हा फिनिशर म्हणून खेळतो, म्हणूनच त्याला जोखीम पत्करावी लागते. पॉवेलने एमएलसी 2026 मध्ये आतापर्यंत सहा सामने खेळले असून, 29.16 च्या सरासरीने 175 धावा केल्या आहेत. त्याचा स्ट्राइक रेट 180.41 राहिला आहे. या विजयामुळे एलए नाइट रायडर्स गुणतालिकेत चौथ्या स्थानावर पोहोचले आहेत. सलग तीन पराभवांनंतर त्यांनी आपली विजयी मालिका खंडित केली आणि सहाव्या स्थानावरून थेट चौथ्या स्थानावर झेप घेतली.