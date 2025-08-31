English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पाकिस्तानी खेळाडूने भर मैदानात कोचवर काढला राग, बॅट उचलून आपटली अन्.... Video Viral

Mohammad Haris Angry On Field : पाकिस्तानच्या एका स्टार क्रिकेटरला बाद झाल्यावर राग अनावर झाला. त्याने मैदानात बॅट आपटली आणि त्याचे दोन तुकडे केले.   

पूजा पवार | Updated: Aug 31, 2025, 03:11 PM IST
पाकिस्तानी खेळाडूने भर मैदानात कोचवर काढला राग, बॅट उचलून आपटली अन्.... Video Viral
(Photo Credit : Social Media)

Mohammad Haris Angry On Field : पाकिस्तान क्रिकेट संघ एकामागोमाग एक ट्राय सीरिज जिंकत असली तरी संघातील मॅनेजमेंट सर्वकाही ठीक नाही. टॉप ऑर्डरचा फलंदाज मोहम्मद हारिसला (Mohammad Haris) नवीन कोच माइक हेसने खालच्या क्रमात उतरवण्याचा निर्णय योग्य ठरत नाहीये. ट्राय सीरिजमध्ये हारिसने राग बॅटवर काढला आणि मैदानात थेट बॅट तोडली. ही घटना लाईव्ह सामन्यादरम्यान घडली असून त्यामुळे कॅमेऱ्यात कैद झाली. सध्या याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. 

पाकिस्तानचा विकेटकिपर फलंदाज मोहम्मद हारिसला शनिवारी यूएई विरुद्ध ट्राय सीरिजच्या शेवटच्या सामन्यादरम्यान राग अनावर झाला. तो बाद झाल्यावर त्याचे रागावरचे नियंत्रण सुटले आणि त्याने बॅट तोडली. 17 व्या ओव्हरच्या तिसऱ्या बॉलवर हारिस आउट झाला. हारिस या सामन्यात फक्त दोन बॉलवर एक धाव काढू शकला आणि मोहम्मद जवादुल्लाहच्या बॉलवर आउट झाला. 

16.3 ओव्हरमध्ये मोहम्मद हारिस जेव्हा बाद झाला तेव्हा संघाचा स्कोअर 169 धावा होता. त्यांना अपेक्षा होती की तो संघासाठी चांगली खेळी करून मोठा स्कोअर उभारेल. पण दुसऱ्या बॉलवर त्याची विकेट गेली आणि त्याचा राग अनावर झाला. त्याने हातातील बॅट जमिनीवर आदळली आणि त्याचे दोन तुकडे झाले. हॅण्डल वेगळं झालं आणि त्याच्या खालचा भाग वेगळा झाला. 

हेही वाचा : स्टार क्रिकेटरवर कोसळला दुःखाचा डोंगर, जवळच्या व्यक्तीचं अचानक निधन

 

पाहा व्हिडीओ : 

पाकिस्तानचा लागोपाठ दुसरा विजय : 

ट्राय सीरिजमध्ये पाकिस्तानच्या संघाने लागोपाठ दुसरा विजय मिळवला. अफगाणिस्तानला हरवल्यावर पाकिस्तानने शनिवारी यूएईला सुद्धा हरवले. प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेत पाकिस्तानचा संघ शेवटच्या चेंडूवर 207 धावांवर बाद झाला. सैम अयुब आणि हसन नवाज यांनी शानदार अर्धशतके झळकावली. नंतर, हसन अली आणि मोहम्मद नवाज यांच्या उत्कृष्ट गोलंदाजीमुळे, यूएईला 176 धावांवर रोखण्यात आले आणि भारताने 31 धावांनी विजय मिळवला.

FAQ : 

पाकिस्तान क्रिकेट संघाने ट्राय सीरिजमध्ये कोणत्या संघांना हरवले?

पाकिस्तानने ट्राय सीरिजमध्ये अफगाणिस्तान आणि यूएई या दोन संघांना हरवले.

मोहम्मद हारिसला राग का आला?

मोहम्मद हारिस यूएईविरुद्धच्या सामन्यात 17व्या ओव्हरच्या तिसऱ्या चेंडूवर केवळ एक धाव काढून बाद झाला. त्याला मोठी खेळी करण्याची अपेक्षा होती, पण तो अपयशी ठरल्याने त्याचा राग अनावर झाला.

मोहम्मद हारिसने काय केले?

बाद झाल्यावर रागाच्या भरात मोहम्मद हारिसने आपले बॅट जमिनीवर जोरात आदळले, ज्यामुळे बॅटचे दोन तुकडे झाले. हॅण्डल आणि खालचा भाग वेगळा झाला.

मोहम्मद हारिसला खालच्या क्रमात का उतरवले गेले?

नवीन कोच माइक हेसन यांनी मोहम्मद हारिसला टॉप ऑर्डरऐवजी खालच्या क्रमात फलंदाजीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला, जो योग्य ठरत नसल्याचे म्हटले जात आहे.

 

Mohammad Harismarathi newsCricket NewsPakistan Cricketers

