'शुभमन गिलवर कर्णधारपदासाठी जबरदस्ती'; दिग्गज खेळाडूचा गौप्यस्फोट, 'इच्छा नसतानाही BCCI...'

Mohammad Kaif on Shubman Gill Captaincy: शुभमन गिलवर एकदिवसीय संघाचा कर्णधार होण्यासाठी दबाव आणण्यात आला असल्याचा दावा भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी स्टार खेळाडू मोहम्मद कैफने केला आहे. आगामी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रोहित शर्माच्या जागी शुभमन गिलकडे कर्णधारपद सोपवण्यात आलं आहे. बीसीसीआयच्या या निर्णयानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असून, मतांतरं आहेत.
बीसीसीआयचे मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांनी स्पष्ट केलं आहे की, संघ व्यवस्थापन 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकापूर्वी गिलला कर्णधार म्हणून स्थिरावण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्याचा विचार करत आहे. परिणामी, गिल सध्या भारतीय क्रिकेट संघाचा कसोटी आणि एकदिवसीय कर्णधार आहे आणि टी-20 संघाचा उपकर्णधार आहे. दरम्यान कैफने शुभमन गिलसारख्या तरुण खेळाडूवर अतिरिक्त भार टाकणं महाग पडू शकतं असा इशारा दिला आहे. तसंच अजित आगरकरसह निवडकर्त्यांनी त्याला कर्णधारपद स्वीकारण्यास भाग पाडलं आहे असा दावाही केला आहे.
"हे अपेक्षित होते, पण मला वाटलं होतं की 2027 च्या विश्वचषकानंतर होईल. या खेळाडूमध्ये गुणवत्ता आहे आणि तो त्याच्या फिटनेसवरही काम करत आहेत. त्याच्याकडे 2027 चा विश्वचषक खेळण्याची वास्तविक संधी होती. तथापि, आता गिलवर भार आहे. तो घाईघाईत हे सर्व करत आहे. त्यामुळे नुकसान देखील होऊ शकते. जेव्हा तुम्हाला इतक्या कमी वेळात खूप काही मिळते तेव्हा त्याचा उलट परिणामही होऊ शकतो," असं कैफने यूट्यूबवर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये म्हटलं आहे.
"माझा मुद्दा असा आहे की त्याच्यावर जास्त भार टाकू नका. तो कसोटीत कर्णधार आहे, चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करतो. आशिया कपमध्ये त्याला उपकर्णधारपद देण्यात आलं होतं. सूर्यकुमार यादवच्या अनुपस्थितीत तो जबाबदारी स्वीकारेल. आता तुम्ही त्याला एकदिवसीय संघाचा कर्णधार बनवलं आहे. मला वाटतं की सर्वकाही घाईघाईने केलं जात आहे. खेळाडू कधीही कर्णधारपद मागत नाही. सर्वांना माहिती आहे की त्याला ते नको होतं. तुम्ही ते मागू शकत नाही, परंतु सर्वांना तो खूप आवडतो आणि तो भविष्यातील कर्णधार मानतात. अजित आगरकरसह निवडकर्त्यांनी त्याच्यावर दबाव आणला आहे," असं मोहम्मद कैफने म्हटलं आहे.
ऑस्ट्रेलियाविरोधातील दौऱ्यात रोहित शर्माला संघात देण्यात आलं आहे. मात्र त्याच्याकडे फलंदाजाव्यतिरिक्त इतर कोणतीही भूमिका देण्यात आलेली नाही.
FAQ
1) शुभमन गिलच्या ODI कर्णधारपदाबद्दल मुख्य माहिती काय आहे?
शुभमन गिलची ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी भारताच्या ODI संघाचे नवे कर्णधार म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. त्याने रोहित शर्माची जागा घेतली असून, ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या ODI मालिकेसाठी (१९, २३ आणि २५ ऑक्टोबर २०२५) ते नेतृत्व करतील. ही नेमणूक बीसीसीआयच्या निवड समितीने अहमदाबाद येथील बैठकीत घेतली, ज्यात अजित अगर्कर, गौतम गंभीर आणि देवजित सैकिया यांचा समावेश होता.
2) शुभमन गिल यांची नेमणूक का करण्यात आली?
नेमणुकीचे मुख्य कारण म्हणजे २०२७ ODI विश्वकपसाठी (दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया) गिलला पुरेसे वेळ देणे, जेणेकरून ते भूमिकेत सेटल होऊ शकतील. ODI हे सध्या कमी खेळले जाणारे स्वरूप असल्याने तयारीसाठी जास्त सामन्यांची गरज आहे. तसेच, तीन वेगवेगळ्या स्वरूपांसाठी तीन वेगळे कर्णधार ठेवणे कठीण असते, असे निवड समिती प्रमुख अजित अगर्कर यांनी सांगितले. गिल हे २६ वर्षांचे असून, त्यांना ODI आणि टेस्ट दोन्ही स्वरूपांमध्ये कर्णधारपद मिळाले आहे, तर T20I मध्ये उपकर्णधार आहेत.
3) ODI संघाची रचना काय आहे?
ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या ODI मालिकेसाठी घोषित केलेला संघ: शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, के.एल. राहुल (यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), यशस्वी जायसवाल.