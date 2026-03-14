  • नेमकं कोण चुकलं? सलमान आगाच्या Run Out वरुन सुरु असलेल्या पाकिस्तान-बांगलादेश वादावर मोहम्मद कैफ स्पष्टच बोलला

नेमकं कोण चुकलं? सलमान आगाच्या Run Out वरुन सुरु असलेल्या पाकिस्तान-बांगलादेश वादावर मोहम्मद कैफ स्पष्टच बोलला

Mohammad Kaif on Salman Ali Agha Controversial Run Out: बांगलादेशचा कर्णधार मेहदी हसनने सलमान अली आगाला रन-आऊट केल्यानंतर त्यानंतर वाद सुरु झाला आहे. यानंतर भारताचा माजी क्रिकेटर मोहम्मद कैफने त्यावर भाष्य केलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 14, 2026, 03:55 PM IST
नेमकं कोण चुकलं? सलमान आगाच्या Run Out वरुन सुरु असलेल्या पाकिस्तान-बांगलादेश वादावर मोहम्मद कैफ स्पष्टच बोलला

Mohammad Kaif on Salman Ali Agha Controversial Run Out: पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यात खेळवण्यात आलेल्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात एक विचित्र रन-आऊट पाहायला मिळाला. या विकेटवरुन सध्या वाद निर्माण झाला आहे. ढाकाच्या शेर-ए-बांगला क्रिकेट स्टेडिअममध्ये खेळवण्यात आलेल्या या सामन्यात पाकिस्तानचा फलंदाज सलमान अली आगाला ज्याप्रकारे आऊट करण्यात आला, त्यावरुन आता माजी खेळाडू आपली मतं व्यक्त आहेत. काहींनी नाराजी जाहीर केली असून, काहींना मात्र समर्थन केलं आहे. दरम्यान भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी क्रिकेटर मोहम्मद कैफने यावर प्रतिक्रिया देत हे खेळ भावनेच्या विरोधात असल्याचं म्हटलं आहे. 

कशाप्रकारे झाला हा वादग्रस्त रनआऊट

पाकिस्तान फलंदाजी करत असताना 39 व्या ओव्हरला हा प्रकार घडला. त्यावेळी सलमान अली आगा आणि कर्णधार मोहम्मद रिझवान फलंदाजी करत होते. दोघांची चांगली भागीदारी होत होती. बांगलादेशचा कर्णधार मेहमदी हसन मिराज गोलंदाजी करत होता. ओव्हरच्या चौथ्या चेंडूवर रिझवानने चेंडू टोलवला असता नॉन-स्ट्राइक एंडच्या दिशेने गेला. चेंडू सलमान अली आगाच्या पॅडला लागली. यानंतर सलमान चेंडू उचलण्यासाठी खाली झुकला. यावेली मिराजने लगेच तो चेंडू घेतला आणि स्टम्पवर मारला. सलमान यावेळी क्रीझच्या बाहेर उभा होता. यामुळे बांगलादेशी कर्णधारने रन-आऊटची अपील केली. 

अंपायरने दिलं OUT

मैदानातील अम्पायरने यासंदर्भात थर्ड अम्पायरची मदत मागितली. रिप्ले पाहिल्यानंर थर्ड अम्पायरने बांगलादेशच्या बाजूने निर्णय दिला आणि सलमान अली आगाला रन-आऊट देण्यात आलं. यान निर्णयानंतर सलमान अली आग खूप नाराज झाला. त्याने रागात हेल्मेटही खाली फेकलं. 

मोहम्मद कैफने व्यक्त केली नाराजी

या घटनेनंतर सोशल मीडियावर चर्चा सुरु झाली आहे. अनेकांनी नियमांतर्गत हे योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. तर काहींनी हे खेळभावनेच्या विरोधात असल्याचं सांगितलं आहे. 

भारताचा माजी क्रिकेटर मोहम्मद कैफने एक्सवर पोस्ट शेअर करत विकेट घेण्याच्या घाईत असं पाऊल उचलणं योग्य नसल्याचं म्हटलं आहे. खासकरुन एका संघाच्या कर्णधाराने असं उदाहरण उभं करु नये असं मत त्याने मांडलं आहे. मोहम्मद कैफने तरुण खेळाडूंना आवाहन करत म्हटलं आहे की, वर्ल्डकपची फायनल असली तरी खेळ भावनेला विसरता कामा नये. 

"हे योग्य नाही. विकेट मिळवण्याची कोणतीही भावना या रन-आऊटचं समर्थन करु शकत नाही. तेदेखील एका कर्णधाराकडून. तरुणांनो, कृपया लक्षात ठेवा, जरी विश्वचषक फायनल असली तरी बांगलादेशच्या कर्णधाराने जे केले ते कधीही करू नका. निष्पक्ष खेळाशिवाय खेळ हा खेळ नाही", असं त्याने पोस्टमध्ये लिहिलं आहे. 

सामन्याची स्थिती

या वादग्रस्त रन-आऊट नंतर, पाकिस्तानचा डाव फार काळ टिकला नाही. 47.3 षटकांत संपूर्ण संघ 274 धावांवर सर्वबाद झाला. पाकिस्तानकडून माज सदाकत 75 धावांसह सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. तथापि, अखेरीस पाकिस्तानने 'डीएलएस' (DLS) च्या आधारे हा सामना जिंकला.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

