नेमकं कोण चुकलं? सलमान आगाच्या Run Out वरुन सुरु असलेल्या पाकिस्तान-बांगलादेश वादावर मोहम्मद कैफ स्पष्टच बोलला

Mohammad Kaif on Salman Ali Agha Controversial Run Out: पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यात खेळवण्यात आलेल्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात एक विचित्र रन-आऊट पाहायला मिळाला. या विकेटवरुन सध्या वाद निर्माण झाला आहे. ढाकाच्या शेर-ए-बांगला क्रिकेट स्टेडिअममध्ये खेळवण्यात आलेल्या या सामन्यात पाकिस्तानचा फलंदाज सलमान अली आगाला ज्याप्रकारे आऊट करण्यात आला, त्यावरुन आता माजी खेळाडू आपली मतं व्यक्त आहेत. काहींनी नाराजी जाहीर केली असून, काहींना मात्र समर्थन केलं आहे. दरम्यान भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी क्रिकेटर मोहम्मद कैफने यावर प्रतिक्रिया देत हे खेळ भावनेच्या विरोधात असल्याचं म्हटलं आहे.
पाकिस्तान फलंदाजी करत असताना 39 व्या ओव्हरला हा प्रकार घडला. त्यावेळी सलमान अली आगा आणि कर्णधार मोहम्मद रिझवान फलंदाजी करत होते. दोघांची चांगली भागीदारी होत होती. बांगलादेशचा कर्णधार मेहमदी हसन मिराज गोलंदाजी करत होता. ओव्हरच्या चौथ्या चेंडूवर रिझवानने चेंडू टोलवला असता नॉन-स्ट्राइक एंडच्या दिशेने गेला. चेंडू सलमान अली आगाच्या पॅडला लागली. यानंतर सलमान चेंडू उचलण्यासाठी खाली झुकला. यावेली मिराजने लगेच तो चेंडू घेतला आणि स्टम्पवर मारला. सलमान यावेळी क्रीझच्या बाहेर उभा होता. यामुळे बांगलादेशी कर्णधारने रन-आऊटची अपील केली.
मैदानातील अम्पायरने यासंदर्भात थर्ड अम्पायरची मदत मागितली. रिप्ले पाहिल्यानंर थर्ड अम्पायरने बांगलादेशच्या बाजूने निर्णय दिला आणि सलमान अली आगाला रन-आऊट देण्यात आलं. यान निर्णयानंतर सलमान अली आग खूप नाराज झाला. त्याने रागात हेल्मेटही खाली फेकलं.
या घटनेनंतर सोशल मीडियावर चर्चा सुरु झाली आहे. अनेकांनी नियमांतर्गत हे योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. तर काहींनी हे खेळभावनेच्या विरोधात असल्याचं सांगितलं आहे.
भारताचा माजी क्रिकेटर मोहम्मद कैफने एक्सवर पोस्ट शेअर करत विकेट घेण्याच्या घाईत असं पाऊल उचलणं योग्य नसल्याचं म्हटलं आहे. खासकरुन एका संघाच्या कर्णधाराने असं उदाहरण उभं करु नये असं मत त्याने मांडलं आहे. मोहम्मद कैफने तरुण खेळाडूंना आवाहन करत म्हटलं आहे की, वर्ल्डकपची फायनल असली तरी खेळ भावनेला विसरता कामा नये.
"हे योग्य नाही. विकेट मिळवण्याची कोणतीही भावना या रन-आऊटचं समर्थन करु शकत नाही. तेदेखील एका कर्णधाराकडून. तरुणांनो, कृपया लक्षात ठेवा, जरी विश्वचषक फायनल असली तरी बांगलादेशच्या कर्णधाराने जे केले ते कधीही करू नका. निष्पक्ष खेळाशिवाय खेळ हा खेळ नाही", असं त्याने पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.
This is so not done. No desperation of getting wickets can justify this run out. That too from a captain. Youngsters please remember, even if the World Cup final is on the line never do what the Bangladesh skipper did. Sports without fair play is no sports. https://t.co/1N5LjEuFUK
— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) March 13, 2026
या वादग्रस्त रन-आऊट नंतर, पाकिस्तानचा डाव फार काळ टिकला नाही. 47.3 षटकांत संपूर्ण संघ 274 धावांवर सर्वबाद झाला. पाकिस्तानकडून माज सदाकत 75 धावांसह सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. तथापि, अखेरीस पाकिस्तानने 'डीएलएस' (DLS) च्या आधारे हा सामना जिंकला.