मोहम्मद कैफ विरुद्ध जसप्रीत बुमराह! सोशल मीडियावर सुरु झालं शब्दयुद्ध, जाणून घ्या नेमकं प्रकरण

Jasprit Bumrah Mohammad Kaif Controversy: भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात विश्वासार्ह वेगवान गोलंदाज म्हणून जसप्रीत बुमराहने गेल्या काही वर्षांत आपलं एक वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. तर दुसरीकडे मोहम्मद कैफ हा माजी क्रिकेटर आपल्या विश्लेषणासाठी आणि स्पष्ट बोलण्यासाठी ओळखला जातो. अलीकडेच या दोघांमध्ये सोशल मीडियावर शब्दांची चांगलीच देवाण-घेवाण झाली असून क्रिकेटप्रेमींमध्ये या चर्चेची मोठीच चर्चा रंगली आहे.
ही संपूर्ण घटना तेव्हा घडली जेव्हा मोहम्मद कैफ यांनी सूर्यकुमार यादवच्या कर्णधारपदाखाली जसप्रीत बुमराहकडून घेतल्या जाणाऱ्या षटकांवर प्रश्न उपस्थित केले. कॅफ यांनी म्हटलं की, टी20 सामन्यांमध्ये सूर्यकुमार यादव बुमराहकडून सुरुवातीला सलग तीन षटके टाकून घेत आहे. त्यांच्या मते, निर्णायक किंवा दबावाच्या सामन्यांमध्ये ही रणनीती भारतासाठी धोकादायक ठरू शकते.
याच्या उलट, कैफ यांनी रोहित शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील पद्धतीचं उदाहरण दिलं. रोहितच्या कर्णधारपदाखाली बुमराहकडून नवीन चेंडूने सहसा एकच षटक टाकून घेतलं जायचं, जे पुढे सामन्याच्या निर्णायक टप्प्यांसाठी उपयुक्त ठरत असे.
साधारणपणे कोणत्याही वादात न गुंतणारा जसप्रीत बुमराह मात्र यावेळी शांत बसला नाही. त्याने थेट सोशल मीडियावर प्रत्युत्तर देत लिहिलं की, “पहिल्यांदा चूक होती, आता देखील योग्य नाही.” या छोट्या पण थेट विधानातून स्पष्ट झालं की बुमराहला कैफ यांचा हा विश्लेषण अजिबात पटलेला नाही. बुमराहच्या चाहत्यांनीही त्याच्या या उत्तराचं मोठ्या प्रमाणात समर्थन केलं.
बुमराहच्या या प्रतिक्रियेनंतर कैफ यांनी पुन्हा आपली बाजू स्पष्ट केली. त्यांनी म्हटलं की “हे केवळ एका शुभेच्छुक चाहत्याचं निरीक्षण आहे. मी तुझा मोठा चाहता आहे आणि तुला ‘यॉर्कर किंग’ म्हणून मानतो. भारतीय संघासाठी सर्वोत्तम देण्यासाठी काय मेहनत घ्यावी लागते हे मला चांगलं ठाऊक आहे.” त्यांच्या या उत्तरावरून स्पष्ट झालं की कॅफ यांनी वाद घालण्याचा हेतू ठेवलेला नसून केवळ क्रिकेटवरील तांत्रिक दृष्टिकोन मांडला होता.
गेल्या काही महिन्यांत जसप्रीत बुमराह वर्कलोड मॅनेजमेंटमुळे सतत चर्चेत राहिला आहे. इंग्लंड दौऱ्यातही तो पाच पैकी फक्त तीन कसोटी सामन्यांत खेळू शकला. या पार्श्वभूमीवर बुमराहच्या ओव्हर मॅनेजमेंटबाबत चर्चा होणं स्वाभाविक आहे. चालू आशिया कपमध्ये बुमराहने चार सामन्यांत पाचच बळी घेतले आहेत. त्यामुळे त्याच्या कामगिरीबाबत काही प्रमाणात प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.
Please take this as a cricketing observation from a well-wisher and an admirer. You are Indian cricket's biggest match-winner and I know what it takes to give it all when on field wearing India colours. https://t.co/FqJh7NgRb9
— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) September 26, 2025
क्रिकेटमध्ये कधी रणनीतीवरून तर कधी खेळाडूंच्या फॉर्मवरून अशा चर्चा रंगत असतात. मोहम्मद कैफ यांचं निरीक्षण हे तांत्रिक स्वरूपाचं होतं, तर बुमराहचा प्रतिउत्तरात्मक सूर त्याच्या आत्मविश्वासाचा पुरावा आहे. दोघांमधील ही छोटीशी सोशल मीडिया भिडंत आता चाहत्यांसाठी चर्चेचा विषय ठरली आहे. पुढे आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात बुमराह कसा खेळतो याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत. भारताला विजेतेपद मिळवून देताना बुमराह ‘तुरुपाचा पत्ता’ ठरतो का, हेच आता सर्वांना पाहायचं आहे.