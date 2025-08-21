Asia Cup 2025 : 'या' खेळाडूमुळे सॅमसनचा प्लेईंग 11 मधून पत्ता होणार कट, माजी खेळाडूचा खळबळजनक दावा

Asia Cup 2025 : बीसीसीआयने आगामी आशिया कप 2025 साठी 19 ऑगस्ट रोजी टीम इंडियाची घोषणा केली आहे. यंदा ही स्पर्धा टी 20 फॉरमॅटमध्ये खेळवली जाणार असून या स्पर्धेची सुरुवात 9 सप्टेंबर पासून होईल. यूएईमधूला दुबई आणि अबुदाबी या शहरांमध्ये ही स्पर्धा खेळवली जाणार असून यात भारत - पाकिस्तान हे दोन संघ सुद्धा भिडणार आहेत. या स्पर्धेसाठी निवडण्यात आलेल्या भारतीय संघात संजू सॅमसनचा (Sanju Samson) सुद्धा समावेश करण्यात आलाय. पण संघात समावेश झाला असला तरी प्लेईंग 19 मध्ये मात्र सॅमसनला संधी मिळणार नाही असं वक्तव्य एका माजी क्रिकेटरने केलंय.
माजी भारतीय क्रिकेटपटू मोहम्मद कैफच्या मते, शुभमन गिल संघात परतल्याने आणि उपकर्णधार बनल्याने सॅमसनची जागा अडचणीत येऊ शकते. कैफने म्हटले की, 2025 च्या आशिया कपसाठी भारताच्या प्लेईंग 11 मध्ये सॅमसनचे स्थान अडचणीत येऊ शकते, असे कैफ म्हणाले. त्याने सांगितले की, अभिषेक शर्मा शुभमन गिलसह भारतासाठी सलामीला येऊ शकतो आणि तिलक वर्मा तिसऱ्या क्रमांकावर येऊ शकतात.
मोहम्मद कैफने युट्युब चॅनलवर बोलताना म्हटले की, मला वाटतं की संजू सॅमसनला प्लेईंग 11 मध्ये स्थान मिळणं अवघड आहे. जेव्हा टीम यूएईमध्ये पोहोचेल तेव्हा पाहिलं जाईल की टीम आणि खेळाडू कसं प्रदर्शन करतायत. त्यानुसारच प्लेईंग 11 निवडली जाईल. जर संजू सॅमसन टॉप 4 मध्ये नसेल जस मला आता वाटतंय तर गिल आणि अभिषेक शर्मा सलामी फलंदाजी करतील. तर तिलक वर्मा नंबर ३ वर खेळेल. त्याचा रेकॉर्ड भारतासाठी चांगलाय. कर्णधार सूर्यकुमार यादव हा नंबर 4 वर फलंदाजी करेल.
मोहम्मद कैफने विकेटकिपर फलंदाज म्हणून जितेश शर्माची निवड केली आहे. आयपीएल 2025 मध्ये आरसीबीकडून खेळताना त्याचा खेळ उत्तम होता त्यामुळे कैफचं म्हणणं आहे की भारतासाठी पाचव्या किंवा सहाव्या क्रमांकावर खेळू शकतो.
स्टॅण्डबाय खेळाडू : यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्धकृष्णा, ध्रुव जुरेल, रियान पराग
