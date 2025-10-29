English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
दिग्गज खेळाडूने देशाच्या क्रिकेट बोर्डाविरोधात केलं बंड, सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टवर हस्ताक्षर करण्यास दिला नकार

प्रत्येक देशाचं बोर्ड हे त्यांच्या देशातील राष्ट्रीय खेळाडूंसोबत वर्षभराचं सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट करतात. हे कॉन्ट्रॅक्ट मिळवण्यासाठी अनेक खेळाडूंमध्ये चढाओढ असते. अशातच एका स्टार क्रिकेटरने मात्र देशाच्या क्रिकेट बोर्डाकडून देण्यात आलेल्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टवर हस्ताक्षर करण्यास नकार दिलाय.   

पूजा पवार | Updated: Oct 29, 2025, 08:34 AM IST
(Photo Credit : Social Media)

Cricket : प्रत्येक देशाचं क्रिकेट बोर्ड वर्षभरासाठी त्यांच्या देशातील निवडक स्टार खेळाडूंसोबत सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट करतं. पाकिस्तानचा विकेटकिपर फलंदाज मोहम्मद रिझवानने (Mohammad Rizwan) राष्ट्रीय खेळाडूंना देण्यात येणाऱ्या नव्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टमध्ये त्याला श्रेणी बी मध्ये स्थान दिल्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टवर हस्ताक्षर करण्यास नकार दिला आहे. एका विश्वसनीय सूत्राने दिलेल्या हवाल्यानुसार, यंदा नव्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टमध्ये स्टेषन मिळवणाऱ्या 30 खेळाडूंमध्ये मोहम्मद रिझवान (Mohammad Rizwan) हा एकमेव खेळाडू आहे ज्याने या कॉन्ट्रॅक्टवर हस्ताक्षर केलं नाही. 

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने नवीन करार देताना यातून प्रतिष्ठित श्रेणी अ वगळली आहे, जी पूर्वी फक्त बाबर आझम, रिजवान आणि शाहीन शाह आफ्रिदी यांना देण्यात आली होती. बोर्ड ए श्रेणी हटवून खेळाडूंना स्पष्ट संदेश देऊ इच्छितो की ते मागच्या वर्षी ए श्रेणीतील खेळाडूंच्या परफॉर्मन्सने खुश नाहीत. यावेळी बोर्डाने या तीन अनुभवी खेळाडूंसह १० खेळाडूंना ब श्रेणीत स्थान दिले आहे.

रिझवानने केला हट्ट : 

मोहम्मद रिझवानने काही दिवसांपूर्वीच बोर्डाला स्पष्ट केलं की, तो सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टवर हस्ताक्षर तेव्हाच करेल जेव्हा त्याच्या काही तक्रारींचा समाधान केलं जाईल.  सूत्रांनी सांगितले की, रिझवानला एकदिवसीय संघाच्या कर्णधारपदावरून काढून टाकल्यानंतर त्याच्या या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

मोहम्मद रिझवाने पाकिस्तान बोर्डाला त्याला आणि इतर सिनियर खेळाडूंना ए श्रेणीमध्ये ठेव्याची विनंती केली आहे. हे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे की कोणत्याही खेळाडूची कर्णधार म्हणून नियुक्ती करताना, बोर्डाने त्याला त्याच्या योजना अंमलात आणण्यासाठी स्पष्ट कार्यकाळ आणि वेळ द्यावा. मोहम्मद रिझवानला डिसेंबर 2024  च्या नंतर पाकिस्तानच्या टी २० संघात सामील करण्यात आलं नाही. त्याला काही दिवसांपूर्वीच पाकिस्तानच्या वनडे कर्णधारपाडावरून हटवण्यात आलं होतं. आता ही जबाबदारी शाहीन शाह आफ्रिदीकडे दिलेली आहे. 

FAQ : 

मोहम्मद रिझवानने सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टवर हस्ताक्षर का केले नाहीत?
उत्तर: रिझवानला यंदाच्या नव्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टमध्ये श्रेणी बी मध्ये स्थान दिले गेले, ज्यामुळे त्याने हस्ताक्षर करण्यास नकार दिला. तो ३० खेळाडूंपैकी एकमेव अशा खेळाडू आहे ज्याने कॉन्ट्रॅक्ट स्वीकारला नाही. यामागे त्याच्या काही तक्रारी आहेत, ज्या बोर्डाने सोडवल्या नाहीत.

 रिझवानला कधी आणि का कर्णधारपदावरून काढले गेले?
उत्तर: रिझवानला काही दिवसांपूर्वीच वनडे (ओडीआय) संघाच्या कर्णधारपदावरून हटवण्यात आले. आता ही जबाबदारी शाहीन शाह आफ्रिदीकडे सोपवण्यात आली आहे. याशिवाय, डिसेंबर २०२४ नंतर रिझवानला पाकिस्तानच्या टी-२० संघात सामील केले गेले नाही.

 यंदा सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट किती खेळाडूंना मिळाले आणि त्यात रिझवानची स्थिती काय?
उत्तर: यंदा एकूण ३० खेळाडूंना सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट मिळाले. यापैकी सर्वांनी हस्ताक्षर केले, पण रिझवान हा एकमेव खेळाडू आहे ज्याने नकार दिला. त्याला श्रेणी बी मध्ये ठेवण्यात आले, ज्यामुळे विवाद निर्माण झाला.

Mohammad Rizwanmarathi newsCricket NewsPakistan board

