'मैदानावर टेकले डोके अन्...' भारताविरुद्ध 'पंजा' उघडून मोहम्मद सलीम साफीने रचला इतिहास

Mohammad Saleem 6-wicket haul : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान येथे चंदीगडमध्ये कसोटी सामना खेळवला जात आहे, यामध्ये भारताच्या संघाने पहिला डावामध्ये 8 विकेट्स गमावून 564 धावा केल्या आहेत. पहिल्या डावामध्ये सध्या अफगाणिस्तानच्या संघाने दुसऱ्या दिनाच्या दुसऱ्या सेशनमध्ये सुरुवातीलाच पहिला विकेट गमावला आहे. भारताच्या फलंदाजांनी दोन्ही दिनी प्रभावशाली कामगिरी पाहायला मिळाली. पहिल्याच डावामध्ये केएल राहुल आणि शुभमन गिल यांनी शतके ठोकली तर साई सुदर्शन, ऋषभ पंत यांनी त्यांची अर्धशतके पूर्ण केली. या सामन्यात भारतीय संघाच्या फलंदाजी व्यतिरिक्त अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजाने सर्वाचे लक्ष वेधले आहे.
अफगाणिस्तानचा मोहम्मद सलीम याने पहिल्याच डावामध्ये 6 विकेट्स संघासाठी घेतले. त्याने जवळजवळ भारताचा अर्धा संघ बाहेर केला. मोहम्मद सलीम याने पहिल्यांचा कसोटी क्रिकेटमध्ये पाच विकेट्स घेतले. त्यानंतर त्याने मैदानावरच नतमस्तक होऊन प्रार्थना केली. त्याचे हे सेलिब्रेशनचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत आहेत. दुसऱ्या सत्रामध्ये सलीम साफीने मोहम्मद सिराजला बाद करून आपली सहावी विकेट घेतली. याव्यतिरिक्त कोणतेही गोलंदाज त्यांच्या प्रभाव पाडण्यात अपयशी ठरले. झियाउर रहमान आणि हशमतुल्लाह शाहिदी यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली.
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भारतीय संघाच्या फलंदाजी बद्दल सांगायचे झाले तर केएल राहुलने 100 धावा केल्या तर यशस्वी जयस्वाल याने 24 धावा केल्या होत्या. साई सुदर्शन याने 81 धावा पहिल्या डावात केल्या तर कर्णधार शुभमन गिलने देखील शतक ठोकून त्याने लक्ष वेधले होते. शुभमन गिल याने 126 धावा पहिल्या डावामध्ये केल्या. रिषभ पंत याने 81 धावा केल्या, तर भारतीय संघासाठी पदार्पण करणारा मानव सुथार याने 28 धावा केल्या. वॅाशिंग्टन सुंदर याने 52 धावांची नाबाद खेळी खेळली आणि त्यानंतर भारताने डाव घोषित केला.
— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) June 7, 2026
Mohammad Saleem Safi has been outstanding, with Manav Suthar becoming his fifth victim as another edge finds the wicketkeeper.
What a performance in only his second Test match! #AfghanAtalan | #INDvAFG |… pic.twitter.com/RTu7bzGvci
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये हा एकमेव कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे, त्यानंतर दोन्ही संघामध्ये एकदिवसीय मालिकेचे आयोजन करण्यात आले आहे.