जिच्यासोबत रंगल्या अफेअर्सच्या चर्चा, मोहम्मद सिराजने तिच्याच हातून बांधून घेतली राखी Video

Mohammad Siraj : भारतीय वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजची (Mohammad Siraj) इंग्लंड दौऱ्यानंतर प्रकाशझोतात आलेला आहे. इंग्लंड दौऱ्यातील शेवटच्या सामन्यात तब्बल 9 विकेट घेऊन त्याने टीम इंडियाच्या विजयात महत्वाचे योगदान दिले आणि त्यामुळेच भारत -इंग्लंड (India VS England) सीरिज बरोबरीत सुटली. 9 ऑगस्ट रोजी देशभरात रक्षाबंधनाचा सण साजरा करण्यात आला. अशातच मोहम्मद सिराजने देखील एका खास व्यक्तीसोबत रक्षाबंधन साजरं केलं जिच्यासोबत काही महिन्यांपूर्वी त्याच्या अफेअर्सच्या चर्चा रंगल्या होत्या. ती व्यक्ती दुसरी कोणी नसून प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले यांची नातं जनाई आहे.
काही महिन्यांपूर्वी जनाई भोसले हिच्या वाढदिवसाच्या पार्टीमध्ये मोहम्मद सिराजला पाहण्यात आलं होतं. यावेळी सिराज आणि जनाई या दोघांचे एकत्र फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. त्यानंतर दोघे एकमेकांना डेट करत असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र त्यानंतर स्वतः जनाई आणि सिराजने अफेर्सच्या चर्चा खोट्या असल्याचं सांगत त्यांच्यात भावा बहिणीचं नातं आहे असं सांगितलं होतं. त्यानंतर आता रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने दोघांनी एक खास व्हिडीओ शेअर केलाय.
जनाई भोसले हिने गोलंदाज मोहम्मद सिराजला रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने राखी बांधली आहे. दोघांनी आपल्या सोशल मीडियावर याचा खास व्हिडीओ शेअर केलाय. या फोटोला 'एक हजारो मे' असं कॅप्शन दिलंय, तर या व्हिडीओला 'तेनुं संग रखना' असं कॅप्शन दिलंय.
इंग्लंड दौऱ्यात मोहम्मद सिराजने केलेल्या कामगिरीचं कौतुक करण्यासाठी जनाईने काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर पोस्ट केली होती. यातील एका स्टोरीमध्ये तिने लिहिले की, 'जेव्हा कुठलीही गोष्ट चांगली घडत नाही तेव्हा जादू (Majic) घडते'. दुसऱ्या स्टोरीत तिने लिहिलं की, 'मी स्वतःला थांबवू शकत नाहीये. मला तुमच्यावर इतका गर्व वाटतोय'. अजून एक पोस्ट शेअर करून जनाईने लिहिले की, 'सिराज भाईला जेव्हा पासून मी भेटले आहे, मला फक्त त्यांच्या नीतिमत्तेमधून आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वामुळे प्रेरणा मिळाली आहे! तो असा आहे जो तुम्हाला खरोखर जादूवर विश्वास ठेवायला लावतो. मला शब्द कमी पडतायत, मला सुचत नाहीये काय बोलावं पण तुमच्या सारखं कोण नव्हतं, आणि नाही असेल. आम्ही सगळे तुझ्या सोबत आहोत आणि आपल्या सर्वांच्या हृदयाचे ठोके तुमच्यासोबत भारतासाठी धडधडतात'.
