मोहम्मद सिराजने लाईव्ह सामन्यात कॅमेऱ्याशी केली छेडछाड, नेमकं काय घडलं? Video Viral

IND VS SA 2nd Test : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात गुवाहाटी येथे दुसरा आणि शेवटचा टेस्ट सामना खेळवला जातोय. या सामन्याचा सोमवारी तिसरा दिवस होता. तिसऱ्या दिवशी टीम इंडियाला 201 धावांवर ऑल आउट करण्यात दक्षिण आफ्रिकेला यश आले. तर दक्षिण आफ्रिकेने फलंदाजीच्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये दिवसाअंती 314 धावांची आघाडी घेतली. मात्र या सामन्यादरम्यान मोहम्मद सिराजने स्पाइडरकॅम सोबत छेडछाड केली. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल होतोय.
गुवाहाटी टेस्ट सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी गोलंदाज मोहम्मद सिराजने कॅमेऱ्या सोबत मस्ती केली. सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचे क्रिकेटर्स भारतीय गोलंदाजांच्या बॉलिंगवर फटके मारत घाम फोडत होते, तेव्हा स्पाइडरकॅम मोहम्मद सिराजच्या काहीसा जवळ आला. तेव्हा सिराजने कॅमेऱ्यावर आपली टोपी टांगली. कॅमेरा ऑपरेटर सुद्धा मागे हटले नाहीत. त्यांनी सुद्धा सिराजची पाठ सोडली नाही आणि त्यांचा पाठलाग करत राहिले. सिराज आणि स्पाइडरकॅमची ही जुगलबंदी पाहून प्रेक्षक हैराण झाले आणि त्यांचे खूप मनोरंजन झालं.
सिराजने कॅमेऱ्यावर टोपी अडकवल्यावर कॅमेरा ऑपरेटरने कॅमेरा खाली घेतला. जणू काही कॅमेरा सिराजला त्याची टोपी बाजूला करण्याची विनंती करतोय. सिराजने आधी तर या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केलं. पण त्यानंतर त्याने टोपी काढून टाकली. कॅमेरा आणि सिराज यांची जुगलबंदी पाहून सर्व हैराण झाले.
Mohammad Siraj put his cap on the broadcast camera and having fun with the camera. indvsSA pic.twitter.com/KRlRFZfxWV
(rushiii) November 24, 2025
केएल राहुल, यशस्वी जयस्वाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कर्णधार आणि विकेटकिपर), रवींद्र जडेजा, नितीशकुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज
एडन मार्कराम,रायन रिकेल्टन, विल्यम मुल्डर, टेंबा बावुमा (कर्णधार), टोनी डी झोर्झी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल व्हेरेने (विकेटकिपर), मार्को जॅन्सन, सेनुरान मुथुसामी, सायमन हार्मर, केशव महाराज
गुवाहाटी टेस्ट सामन्याचा तिसरा दिवस कसा गेला?
टीम इंडियाला 201 धावांवर ऑल आउट करण्यात दक्षिण आफ्रिकेला यश आले
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका पहिल्या सामन्यात काय घडलं?
भारतने हा सामना ३० धावांनी गमावला त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने १-० ने आघाडी घेतली.