English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'भारताला लाज वाटली पाहिजे...' पाकिस्तानी क्रिकेटरने गरळ ओकली, कॅप्टन सूर्यासाठी वापरले अपशब्द

Mohammad Yousuf abuses Suryakumar Yadav : पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटर मोहम्मद युसुफने टीम इंडियावर चीटिंग केल्याचे आरोप केले. एवढच नाही तर सूर्यकुमार यादवविषयी अपशब्द वापरले. सध्या त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

पूजा पवार | Updated: Sep 16, 2025, 08:39 PM IST
'भारताला लाज वाटली पाहिजे...' पाकिस्तानी क्रिकेटरने गरळ ओकली, कॅप्टन सूर्यासाठी वापरले अपशब्द
(Photo Credit : Social Media)

Mohammad Yousuf abuses Suryakumar Yadav : आशिया कप 2025 मधील (Asia Cup 2025) भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) ग्रुप स्टेज सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) पाकिस्तानचा 7 विकेट आणि 25 बॉल राखून पराभव केला. झालेला लाजिरवाणा पराभव आणि भारताने पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर हस्तांदोलन न करून दिलेली वागणूक यामुळे पाकिस्तानचा तीळपापड झाला. या सामन्याला आता 2 दिवस उलटले आहेत. मात्र तरी देखील पाकिस्तानचं रडगाणं मात्र सुरूच आहे. पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटर मोहम्मद युसुफने (Mohammad Yousuf ) भारताविरुद्ध गरळ ओकली असून सूर्यकुमार यादवविषयी (Suryakumar Yadav) अपशब्द वापरले आहेत. एवढंच नाही तर त्याने टीम इंडियावर चीटिंग केल्याचा आरोप सुद्धा केला. 

Add Zee News as a Preferred Source

टीम इंडियाने 7 विकेट राखून पाकिस्तानवर विजय मिळवला आणि सूर्यकुमार यादवने सायलेंट प्रोटेस्ट केलं आणि पाकिस्तान संघाशी हस्तांदोलन केलं नाही. टॉस दरम्यानही सूर्याने पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा याच्याकडे दुर्लक्ष केले. यानंतर पाकिस्तान संतापला आहे आणि त्याने आयसीसीकडे मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांना पॅनेलमधून काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. वृत्तानुसार, आयसीसीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची ही मागणी फेटाळून लावली आहे. आता मोहम्मद युसूफच्या विधानाने खळबळ उडाली आहे.

काय म्हणाला मोहम्मद युसूफ?

एका टीव्ही शो दरम्यान युसुफने सूर्यकुमार यादवला 'सुवरकुमार यादव' असं म्हटलं. त्याने सूर्यकुमारचा 'सुवर' म्हणजेच 'डुक्कर' असा उल्लेख केला. यानंतर, त्यांनी टीम इंडियावर फसवणूक केल्याचा आरोप केला आणि म्हटले की, 'टीम इंडिया ज्या पद्धतीने जिंकण्याचा प्रयत्न करत आहे त्याची त्यांना लाज वाटली पाहिजे. पंचांना सोबत आणणे किंवा पंचांना छळणे. ही एक मोठी गोष्ट आहे. जर तुम्ही त्यांच्या पंचांकडे पाहिले तर त्यांनी मोदींकडे बोट दिले असेल. जेव्हा आम्ही (पाकिस्तान) आऊट करायचो तेव्हा त्यांचं बोट नाही उगारलं. '

ग्रुप ए सुपर 4 चं समीकरण : 

रविवारी 14 सप्टेंबर रोजी भारताने पाकिस्तानवर 7 विकेटने जबरदस्त विजय मिळवला. ज्यामुळे आधी यूएई आणि नंतर पाकिस्तानवरील विजयामुळे त्यांची पॉईंट्स टेबलमधील जागा निश्चित झाली. ओमानवरील विजयामुळे यूएईने आशिया कपमधील आपलं आव्हान अजून कायम ठेवलं. आता पाकिस्तानच्या बरोबरीने त्यांचे दोन अंक झाले आहेत. सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये भारत 4 पॉईंट्सने नंबर 1 वर तर पाकिस्तान 2 पॉईंट्सने नंबर 2 वरती तर यूएईचा संघ 2 पॉईंट्सने नंबर 3 वर आहे. तर ओमानच्या खात्यात शुन्य पॉईंट्स आहेत. 17 डिसेंबर रोजी यूएई विरुद्ध पाकिस्तान सामना अत्यंत महत्वाचा असेल कारण या सामन्यात विजयी होणारा संघ 4 पॉईंट्स मिळवेल आणि भारतासोबत सुपर 4 मध्ये प्रवेश करेल. शुक्रवारी भारताचा सामना ओमान विरुद्ध होणार आहे, परंतु या सामन्याच्या निकालाचा कोणताही परिणाम सुपर ४ च्या क्वालीफिकेशनवर होणार नाही. 

FAQ : 

पाकिस्तानने हस्तांदोलन वादावर काय कारवाई केली?

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (पीसीबी) मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांना पॅनेलमधून काढण्याची मागणी आयसीसीकडे केली. त्यांनी म्हटलं की पायक्रॉफ्टने पाकिस्तानी कर्णधाराला हस्तांदोलन न करण्याबाबत सांगितलं होतं.

मोहम्मद युसुफने सूर्यकुमार यादवविषयी काय म्हटलं?

मोहम्मद युसुफने एका टीव्ही शो दरम्यान सूर्यकुमार यादवला 'सुवरकुमार यादव' असं म्हटलं, ज्यात 'सुवर' म्हणजे 'डुक्कर' (pig) असा अपमानजनक उल्लेख आहे. हे सामन्यानंतरच्या चर्चेदरम्यान झालं

मोहम्मद युसुफने टीम इंडियावर काय आरोप केले?

युसुफने टीम इंडियावर चीटिंग आणि फसवणूक केल्याचा आरोप केला. त्याने म्हटलं, "टीम इंडिया ज्या पद्धतीने जिंकण्याचा प्रयत्न करत आहे त्याची त्यांना लाज वाटली पाहिजे. पंचांना सोबत आणणे किंवा पंचांना छळणे. जेव्हा आम्ही आऊट करायचो तेव्हा त्यांचं बोट उगारलं नाही."

About the Author
Tags:
team indiaAsia Cup 2025Cricket NewsSuryakumar Yadavmarathi news

इतर बातम्या

'ना दफन ना अंत्यसंस्कार; हात-पाय बांधून मृतदेहांसोबत.....

विश्व