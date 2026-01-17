English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  मी युवराज आणि सेहवागपेक्षा गरीब... असं विधान करणारा अनुभवी खेळाडू आहे तरी कोण? नाव ऐकून वाटेल आश्चर्य

"मी युवराज आणि सेहवागपेक्षा गरीब..." 'असं' विधान करणारा अनुभवी खेळाडू आहे तरी कोण? नाव ऐकून वाटेल आश्चर्य

 Yuvraj Singh Virender Sehwag:  युवराज सिंग आणि वीरेंद्र सेहवाग यांच्यासोबत खेळलेल्या एका खेळाडूने एक मोठे विधान केले आहे. यायचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 17, 2026, 08:22 AM IST
Mohammed Kaif Yuvraj Singh Virender Sehwag : भारतीय क्रिकेटचा सुवर्णकाळ मानल्या जाणाऱ्या 2000 च्या दशकातील अनेक आठवणी आजही चाहत्यांच्या मनात ताज्या आहेत. त्या काळात मैदानावर जे खेळाडू झळकले, त्यांनी केवळ सामने जिंकले नाहीत, तर आपल्या आक्रमक खेळीने, जिद्दीने आणि अफलातून मैत्रीने भारतीय क्रिकेटला नवी ओळख मिळवून दिली. सचिन तेंडुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ यांसारख्या दिग्गजांसोबत युवराज सिंग, वीरेंद्र सेहवाग आणि मोहम्मद कैफ यांनी भारतीय संघाचा कणा अधिक मजबूत केला. आजही हे तिघे जेव्हा एकत्र येतात, तेव्हा जुन्या सामन्यांच्या आठवणींसोबत हसण्याचे, टोमण्यांचे आणि धमाल मस्करीचे क्षण पाहायला मिळतात. सध्या असाच एक मजेशीर आणि भावनिक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून, त्यामध्ये युवराज, सेहवाग आणि कैफ यांची खास केमिस्ट्री पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.

सेहवाग–युवराज–कैफ : मैत्रीची खास केमिस्ट्री

2002 मधील लॉर्ड्सवरील नेटवेस्ट सिरीजचा अंतिम सामना आजही क्रिकेटप्रेमी विसरलेले नाहीत. इंग्लंडविरुद्ध 326 धावांचा पाठलाग करताना कैफ आणि युवराज यांनी उभारलेली भागीदारी ऐतिहासिक ठरली. मात्र 2006 नंतर कैफ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपासून दूर गेले, तर युवराज आणि सेहवाग यांनी पुढेही भारतासाठी मोठी कामगिरी करत 2007 चा टी-20 वर्ल्ड कप आणि 2011 चा वनडे वर्ल्ड कप जिंकण्यात मोलाचा वाटा उचलला.

कपिल शर्माच्या शोमधील धमाल

अलीकडेच हे तिघे नेटफ्लिक्सवरील ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ मध्ये सहभागी झाले होते. तिथे कैफने मजेत म्हटले की, युवराज आणि सेहवाग यांच्या तुलनेत आपण फारच ‘गरीब’ आहोत. “युवराज आणि सेहवाग जर एकमेकांना धक्का दिला, तर 5-6 कोटी रुपये आपोआप खाली पडतील,” असे म्हणत कैफने सर्वांना हसवले.

यावर युवराजने लगेच पलटवार केला. त्याने कैफला विचारले, “तू कोणते बूट घातले आहेत?” कैफने उत्तर दिले, “गुच्ची.” त्यावर युवराज हसत म्हणाला, “मग हे कुठलं गरिबीचं लक्षण आहे?”

लॉर्ड्सची ती अविस्मरणीय खेळी

मोहम्मद कैफने मार्च 2000 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध बंगळुरूमध्ये आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले होते. त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात लक्षात राहिलेली खेळी म्हणजे 2002 च्या लॉर्ड्स फायनलमधील नाबाद 87 धावा. भारत 146 धावांत 5 गडी गमावून अडचणीत असताना, युवराज सिंगसोबत सहाव्या विकेटसाठी 121 धावांची भागीदारी करत कैफने भारताला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला.

कैफचा कारकिर्दीचा आढावा

कैफ 2003 च्या वर्ल्ड कपमध्ये अंतिम फेरीत पोहोचलेल्या भारतीय संघाचाही भाग होते. त्यांनी भारतासाठी 13 कसोटी सामन्यांत 624 धावा आणि 125 वनडे सामन्यांत 2,753 धावा केल्या. आकडेवारीपेक्षा जास्त, त्यांची ओळख झाली ती त्यांच्या जिद्दी खेळी, अफलातून क्षेत्ररक्षण आणि संघासाठी झोकून देणाऱ्या वृत्तीमुळे.

आजही सेहवाग, युवराज आणि कैफ यांची ही तिकडी केवळ त्यांच्या कामगिरीसाठीच नाही, तर त्यांच्या मैत्री आणि मिश्किल स्वभावासाठीही क्रिकेटप्रेमींच्या मनात खास स्थान राखून आहे.

