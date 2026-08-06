/‘वंदे मातरम’वर मोहम्मद शमीचं स्पष्ट मत; जे म्हणाला ते प्रत्येकाने आवर्जून ऐकावं

भारतीय क्रिकेट संघाचा अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी गेल्या काही महिन्यांपासून मैदानावरील कामगिरीपेक्षा आपल्या स्पष्टवक्तेपणामुळे अधिक चर्चेत आहे. दुखापतीनंतर भारतीय संघात पुनरागमन करण्यासाठी तो सातत्याने मेहनत घेत असून देशांतर्गत क्रिकेट आणि आयपीएलमध्ये प्रभावी कामगिरी करत आहे. मात्र, राष्ट्रीय संघात अद्याप त्याला संधी मिळालेली नाही. अशातच शमीची एका मुलाखतीतील वक्तव्ये सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली आहेत. विशेष म्हणजे, ‘वंदे मातरम’, ‘जय हिंद’ आणि ‘भारत माता की जय’ यांसारख्या देशभक्तीच्या घोषणांबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना त्याने कोणतीही फिरवाफिरवीची भूमिका न घेता थेट आणि स्पष्ट उत्तर दिले. देशाचा सन्मान, संविधानाचा आदर आणि कायद्याचे पालन हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असल्याचे सांगताना शमीने धर्म आणि देशभक्ती यांची अनावश्यक सांगड घालू नये, असे मतही व्यक्त केले. त्याच्या या भूमिकेमुळे सोशल मीडियावर नव्याने चर्चा रंगली असून अनेकजण त्याच्या वक्तव्याचे समर्थन करत आहेत.
भारतीय क्रिकेट संघाचा अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी सध्या भारतीय संघाबाहेर असला, तरी तो सातत्याने चर्चेत असतो. देशांतर्गत क्रिकेट आणि आयपीएलमध्ये दमदार कामगिरी करूनही त्याला अद्याप राष्ट्रीय संघात पुनरागमनाची संधी मिळालेली नाही. दरवेळी संघ निवडला जातो तेव्हा शमीच्या नावाची चर्चा रंगते, मात्र अंतिम यादीत त्याचा समावेश होत नाही.
याचदरम्यान, शमीची एका वृत्तवाहिनीला दिलेली मुलाखत सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आली आहे. या मुलाखतीत त्याने ‘वंदे मातरम’, ‘जय हिंद’ आणि देशाप्रती असलेल्या कर्तव्याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली. मुलाखतीदरम्यान शमीला विचारण्यात आले की, ‘वंदे मातरम’ म्हणण्याबाबत काही लोक आक्षेप घेतात. याबाबत तुमचं मत काय आहे? यावर उत्तर देताना शमी म्हणाला की, “मला वाटतं, यात कोणालाही अडचण असण्याचं कारण नाही. ‘वंदे मातरम’ म्हटल्याने एखाद्या व्यक्तीची श्रद्धा किंवा ओळख बदलत नाही.”
पुढे त्याला सरकारच्या नियमांबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर शमीने सांगितले की, “आपल्या धर्मातही देशाच्या कायद्याचा आदर करण्याची शिकवण दिली जाते. सरकारने एखादा नियम केला असेल, तर प्रत्येक नागरिकाने त्याचे पालन केले पाहिजे. यात धर्म किंवा जात यांचा काहीही संबंध नाही.”
यावेळी ‘जय हिंद’ आणि ‘भारत माता की जय’ या घोषणांबाबतही त्याने आपली भूमिका स्पष्ट केली. शमी म्हणाला, “‘जय हिंद’ म्हणायला किंवा ‘भारत माता की जय’ बोलायला मला कोणतीही अडचण वाटत नाही. हा माझा देश आहे आणि त्याचा अभिमान व्यक्त करण्यात गैर काहीच नाही.” त्याने पुढे असेही सांगितले की, “देशाशी संबंधित अशा गोष्टींना अनावश्यक वादाचे स्वरूप देण्याची गरज नाही. आपण सर्वांनी देशाचा आणि देशाच्या कायद्याचा आदर केला पाहिजे.”
शमीच्या या वक्तव्याची सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत असून, अनेकांनी त्याच्या स्पष्ट आणि संतुलित भूमिकेचे स्वागत केले आहे.