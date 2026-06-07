/W, W, W...शमीचा कहर; हॅट्रिकने सामन्याचे चित्रच बदलले, तीन विकेट्स घेत रचला इतिहास

महाराष्ट्रात मुंबई टी20 लीग सुरु आहे, तर काही राज्यांमध्ये देखील लीग स्पर्धांना सुरुवात केली आहे. मागील काही महिन्यांमध्ये मोहम्मद शमीला भारतीय संघात स्थान मिळाले नाही. तो यंदा आयपीएल 2026 लखनऊ सुपर जायंट्सच्या संघाकडून खेळला. त्याने सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये त्याची प्रभावशाली कामगिरी दाखवली. आता पुन्हा एकदा मोहम्मद शमीने केलेल्या कामगिरीनंतर क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष वेधले आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून त्याला भारतीय संघात स्थान न मिळाल्यामुळे त्याच्यावर अनेकदा सोशल मिडियावर टीका केली आहे. त्यामुळे आता त्याने त्याच्या कामगिरीने ट्रोलर्सला उत्तर दिले आहे.
6 जून रोजी आयर्लंड, इंग्लंड आणि आशियाई खेळांसाठी बीसीसीआयने भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. टीम इंडियाला टी20 संघाचा नवा कर्णधार मिळाला आहे, श्रेयस अय्यर याची भारतीय टी संघाच्या कर्णधारपदी निवड करण्यात आली आहे. याच दिवशी शनिवारी ईडन गार्डन्सवर बंगाल टी-20 लीगमध्ये श्राची राध टायगर्सविरुद्ध सर्वोटेक सिलीगुडी स्ट्रायकर्ससाठी पहिली हॅट-ट्रिक घेऊन शमीने इतिहास रचला. त्याच्या या कामगिरीच्या जोरावर संघाने 24 धावांनी विजय मिळवला आहे. शमीनेही फलंदाजीत छोटे योगदान दिले, त्याने एका षटकारासह दोन चेंडूंमध्ये नाबाद आठ धावा केल्या.
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मोहम्मद शमीच्या हॅट्रिकबद्दल सांगायचे झाले तर शमी 16 व्या ओव्हरमध्ये गोलंदाजीला आला आणि त्याने सामन्याचे चित्रच बदलले. चौथ्या चेंडूवर त्याने शहबाज अहमदची विकेट घेतली तर एका वेगवान बाउन्सरवर रोहित कुमारला डीप स्क्वेअर लेगला झेलबाद केले. दिपांजन मुखोपाध्याय हा फलंदाज शमीच्या हॅट्रीकच्या वेळी फलंदाजी करत होता. यावेळी शमीने अचूक यॉर्कर टाकला आणि 16 व्या ओव्हरच्या शेवटच्या चेंडूवर सलग तिसरी विकेट घेऊन इतिहास रचला.
Hat-Trick Hero!— CABCricket (@CabCricket) June 6, 2026
Mohammad Shami turns the game upside down with a stellar spell of 4-27 in Season 3 of the Bengal T20 League! #CAB #BengalT20League pic.twitter.com/FplnOwkAky
बंगाल टी-20 लीगमधील सिलीगुडी स्ट्रायकर्स विरुद्ध श्राची राध टायगर्स यांच्यामध्ये सामना पार पडला. या सामन्यात पहिले फलंदाजी करत सिलीगुडी स्ट्रायकर्सने 20 ओव्हरमध्ये 8 विकेट्स गमावून 208 धावा केल्या. या सामन्यात विशाल भाटीने 46 चेंडूत 86 धावा केल्या यामध्ये त्याने पाच चौकार आणि सहा षटकार मारले. या सामन्यात 39 धावांची करण लाल याने महत्वाची खेळी खेळली, तर 16 प्रमोद चंडीलाने 16 चेंडूमध्ये 36 धावा केल्या. या सामन्यात गोलंदाजीमध्ये मोहम्मद शमीने महत्वाचे योगदान दिले त्याव्यतिरिक्त टायगर्सकडून कर्णधार शाहबाज अहमद, राजू हलदार, सुखमीत सिंग आणि राहुल प्रसाद यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.