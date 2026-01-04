गौतम गंभीरने 'या' खेळाडूचं करीअरच संपवलं? पुन्हा एकदा संघात जागा नाहीच!

Fans Emotional For Mohammed Shami: शनिवारी (3 जानेवारी) BCCI ने न्यूझीलंडविरुद्ध 11 जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा केली. या सीरिजसाठी बीसीसीआयने (BCCI) टीम इंडियाची (Team India) धुरा शुभमन गिल (Shubman Gill) कडे देण्यात आली आहे. तर काही दिवसांपासून दुखापतग्रस्त झालेल्या खेळाडूंचे पुनरागमनही झालं आहे. परंतु हा संघ जाहीर होताच अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. याच कारण असं की, भारतीय संघाचा अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) याला पुन्हा एकदा संघ निवडीत संधी मिळाली नाही. 2026 मधील पहिल्याच मालिकेत शमीला स्थान मिळेल, अशी चाहत्यांना अपेक्षा होती, मात्र निवडकर्त्यांनी त्याच्याकडे पाठ फिरवली.
देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्याने प्रभावी कामगिरी करूनही शमीची निवड न होणे, यामागे बीसीसीआयने (BCCI) आता त्याच्यापुढे पुढे गेल्याचे संकेत मिळत आहेत. अनेकांच्या मते, हा निर्णय शमीच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीसाठी अखेरीचा इशारा ठरू शकतो. संघात नाव नसल्याने सोशल मीडियावर चाहते भावूक झाल्याचे पाहायला मिळाले. त्यांना हा प्रश्न पडला होता की एवढी चांगली कामगिरी करूनही शमी सोबत असं का झालं?
India’s squad for @IDFCFIRSTBank ODI series against New Zealand announced.
Details https://t.co/Qpn22XBAPq#TeamIndia | #INDvNZ pic.twitter.com/8Qp2WXPS5P
— BCCI (@BCCI) January 3, 2026
मोहम्मद शमीचे नाव संघात नसल्याचे समजताच चाहत्यांनी सोशल मीडियावर भावना व्यक्त केल्या. एका युजरने शमीचा फोटो शेअर करत लिहिले, “आजच्या संघ निवडीवरून असं वाटतं की मोहम्मद शमीची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द कदाचित इथेच संपत आहे.” अशा अनेक पोस्ट्समधून चाहत्यांची नाराजी आणि भावना स्पष्ट दिसून आल्या. अनेकांनी यासाठी गौतम गंभीरला दोषी ठरवलं आहे.
Today's team selection gave us an indication that this might be the end of Mohammed Shami's journey in international cricket pic.twitter.com/xiVpkWxzuI
— Sohel. (@SohelVkf) January 3, 2026
Probably the end for Mohammed Shami in Intl.
Mohammed Shami not included in the ODI squad against New Zealand.#INDvsNZ pic.twitter.com/JU8FYZEFDW
(@Shebas_10dulkar) January 3, 2026
- Has the Indian team now moved on from Mohammed Shami?
- What could be the reason behind Shami not being selected?
pic.twitter.com/gWzhHMG31t
— AYUSH MHATRE (PARODY) (@ayush_m255) January 3, 2026
BCCI and Shameless so-called Coach Gautam Gambhir dropped our best Bowler Mohammed Shami just to accommodate garbage like Harshit Rana and Prashidh Krishna. https://t.co/TyIoraIQc1 pic.twitter.com/bdP71ykJ2A
— NiiK (@Niiki099) January 3, 2026
This man has crossed all limits of bias.
Mohammed Shami, who has been consistently performing well in domestic cricket, is having his career ruined by Ajit Agarkar due to politics. No legendary player plays as much domestic cricket as Shami has.#mohammadshami #bccl #INDvsNZ pic.twitter.com/xw96MDko5d
— (@AURAICTT) January 3, 2026
शमीने भारताकडून शेवटचा सामना 2025 चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अंतिम फेरीत खेळला होता. विशेष म्हणजे, त्या स्पर्धेत तो भारतासाठी संयुक्तपणे सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज ठरला होता. संपूर्ण स्पर्धेत त्याने 9 बळी टिपले होते.
सध्या मोहम्मद शमी बंगाल संघाकडून विजय हजारे ट्रॉफीत सहभागी आहे. 50 षटकांच्या या स्पर्धेत त्याने आतापर्यंत 5 सामन्यांत 11 बळी घेतले आहेत. याआधी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीत त्याने 7 सामन्यांत 16 बळी मिळवले होते. रणजी ट्रॉफीतही शमीची कामगिरी उल्लेखनीय राहिली होती. एवढी दमदार कामगिरी करूनही संघात स्थान न मिळाल्यामुळे, शमीच्या आंतरराष्ट्रीय भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.