आयर्लंड-इंग्लंड मालिकेतून मोहम्मद सिराजचा पत्ता कट! 'या' खेळाडूला मिळणार संधी, BCCI ची घोषणा

भारताचा संघ आगामी मालिका ही अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळणार आहे, तर त्यानंतर टीम इंडिया ही इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. भारतीय संघाचे आयर्लंडविरुद्ध दोन टी20 सामने तर इंग्लंडविरुद्ध पाच टी20 सामन्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मालिकेमध्ये भारतीय टी20 संघाचे कर्णधारपद हे श्रेयस अय्यर सांभाळणार आहे. या मालिकांसाठी भारतीय नियामक मंडळाने म्हणजेच बीसीसीआयने संघाची घोषणा केली होती. यामध्ये भारताच्या संघाने मोहम्मद सिराजची देखील या दौऱ्यासाठी घोषणा केली होती आता सिराजला विश्रांती देण्याचा निर्णय बीसीसीआयने केला आहे.
बीसीसीआयने सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर केली यामध्ये त्यांनी लिहीले आहे की, आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यांवरील भारतीय संघाच्या T20 संघात मोहम्मद सिराजच्या जागी प्रसिद्ध कृष्णाची निवड करण्यात आली आहे. सिराजला त्याच्या 'वर्कलोड मॅनेजमेंट' असल्यामुळे विश्रांती घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता आगामी मालिकेमध्ये प्रसिद्ध कृष्णा संघामध्ये सामील होणार आहे.
News— BCCI (@BCCI) June 9, 2026
Prasidh Krishna replaces Mohd. Siraj in #TeamIndia's T20I squads for Ireland & England.
Siraj has been advised a period of rest as part of his workload management programme.
More Details | #IREvIND | #ENGvINDhttps://t.co/LNPOVVVHq5
भारताच्या संघाची नुकतीच अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी मालिका पार पडली, यामध्ये भारताच्या संघाने 300 धावांनी विजय मिळवला. तर टीम इंडिया आता एकदिवसीय मालिका खेळणार आहे, त्यानंतर भारताचा इंग्लंड दौरा सुरु होणार आहे. यामध्ये आयर्लंडविरुद्ध 2 टी20 सामन्यांची मालिका होणार आहे तर इंग्लंडविरुद्ध पाच सामन्याची टी20 मालिका खेळवली जाणार आहे.
भारताच्या संघात वैभव सुर्यवंशीला संघात स्थान मिळाले आहे, आता तो संध्या श्रीलंका दौऱ्यावर आहे. त्यामध्ये त्याला संधी मिळणार की नाही याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
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आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासाठी अपडेटेड संघ: श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवी बिश्नोई, हर्षित राणा, हर्षित सिंह, प्रिंन्स यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, वैभव सूर्यवंशी, अर्शदीप सिंह.