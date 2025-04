'धर्माच्या नावाखाली हत्या करणं...,' मोहम्मद सिराजने पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावरुन सुनावलं, 'हा असला वेडेपणा...'

जम्मू काश्मीरच्या पहलगाम (Pahalgam) येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराजने (Mohammed Siraj) निषेध केला आहे. मोहम्मद सिरजाने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्या भावना आणि संताप व्यक्त केला आहे. दहशवाद्यांनी केलेल्या अंदाधुंद गोळीबारात 26 नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, यामधील बरेचसे पर्यटक आहेत. 2019 मधील पुलवामानंतर हा सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला असल्याचं म्हटलं जात आहे. मोहम्मद सिराजने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करताना हे राक्षसी कृत्य असून, दहशतवाद्यांना शिक्षा मिळेल अशी आशा व्यक्त केली आहे.

"नुकतंच पहलगाम येथे झालेल्या भयानक आणि धक्कादायक दहशतवादी हल्ल्याबद्दल वाचलं. धर्माच्या नावाखाली निष्पाप नागरिकांना लक्ष्य करुन हत्या करणं हे पूर्णपणे राक्षसी आहे. कोणतंही कारण, विश्वास, विचारसरणी या राक्षसी कृत्याचं समर्थन करु शकत नाही," असं मोहम्मद सिराजने म्हटलं आहे.

"ही कोणती लढाई आहे, ज्यामध्ये माणसाच्या आयुष्याची काही किंमत नाही?," अशी विचारणाही त्याने केली आहे. "कुटुंबांना किती वेदना आणि आघात सहन करावा लागत असेल याची मी कल्पनाही करू शकत नाही. कुटुंबांना या असह्य दुःखातून सावरण्याची शक्ती मिळो. तुमच्या नुकसानाबद्दल आम्हाला खूप वाईट वाटते. मला आशा आहे की हे वेडेपणा लवकरच संपेल आणि या दहशतवाद्यांना शोधून काढत दया न दाखवता शिक्षा व्हावी," असंही सिराज म्हणाला आहे.

Just read about the horrific and shocking terrorist attack in Pahalgam.

To target and kill innocent civilians in the name of religion is pure evil...

No cause, no belief, no ideology can ever justify such a monstrous act.Yeh kaisi ladai hai... pic.twitter.com/nP5LKpT94E

