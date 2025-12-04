IND VS SA सामना सुरु असतानाच भारताच्या क्रिकेटपटूची निवृत्तीची घोषणा! सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट

Mohit Sharma Announces Retirement from All Forms of Cricket : भारतीय क्रिकेटमधील एक ओळखले जाणारे नाव मोहित शर्मा. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत टीम इंडियासाठी आणि आयपीएलमध्ये दमदार कामगिरी करणारा हा वेगवान गोलंदाज अखेर मैदानाला निरोप देत आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या एका मोठ्या भाविनक संदेशाद्वारे त्याने क्रिकेटच्या सर्व प्रारूपांतून निवृत्तीची घोषणा केली. गेल्या काही वर्षांपासून तो भारतीय संघाच्या प्लॅनमध्ये नव्हता. 2015 नंतर त्याने इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये एकही सामना खेळला नव्हता. तरीही त्याची फिटनेस, निष्ठा आणि आयपीएलमधील कामगिरी लक्षणीय राहिली. पण आता या 12–13 वर्षांच्या व्यावसायिक प्रवासाला पूर्णविराम देण्याची वेळ आल्याचं त्यांनी जाहीर केलं.
मोहित शर्मा याने भारतासाठी 26 वनडे आणि 8 टी20I सामने खेळले. वनडे क्रिकेटमध्ये त्यांनी 31 विकेट घेतल्या, तर टी20I मध्ये 6 विकेट त्याच्या नावावर आहेत. त्याला खरी ओळख मिळाली ती आयपीएलमुळे. एमएस धोनीच्या नेतृत्वाखालील चेन्नई सुपर किंग्जकडून खेळताना त्याने आपल्या लाइन–लेंथने मोठ्या फलंदाजांना अडचणीत टाकलं. नंतर ते पंजाब किंग्ज, दिल्ली कॅपिटल्स आणि ताज्या काळात गुजरात टायटन्स संघाचा महत्त्वाचा भाग राहिला.
इशांत शर्मा जखमी झाल्यानंतर मोहितला 2015 च्या विश्वचषकासाठी भारतीय संघात स्थान मिळालं. दबावाच्या प्रसंगातही त्यांनी उत्तम कामगिरी करत 8 सामन्यांत 13 विकेट घेतल्या. तो विश्वचषक त्याच्या करिअरचा सुवर्णकाळ मानला जातो.
निवृत्तीची घोषणा करताना मोहितने एक भावनिक पोस्ट लिहली.त्याने सांगितलं की, हरियाणासाठी खेळणं हा माझ्या आयुष्यातील पहिला अभिमानाचा क्षण होता. भारतीय जर्सी घालणं हा माझ्या स्वप्नाचा शिखरबिंदू होता. त्याने पोस्टमध्ये लिहिलं की," मोहित शर्माने पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, हरियाणाचे प्रतिनिधित्व करण्यापासून ते भारतीय संघाची जर्सी घालून आयपीएलमध्ये खेळण्यापर्यंतचा हा प्रवास एखाद्या आशीर्वादापेक्षा कमी नव्हता. माझ्या कारकिर्दीचा कणा असल्याबद्दल हरियाणा क्रिकेट असोसिएशनचे विशेष आभार. अनिरुद्ध सरांचेही मनापासून आभार, ज्यांचे सतत मार्गदर्शन आणि माझ्यावरील विश्वासाने माझे जीवन अशा प्रकारे घडवले जे मी शब्दांत व्यक्त करू शकत नाही.
मोहितने पुढे लिहले की, "बीसीसीआय, माझे प्रशिक्षक, सहकारी खेळाडू, आयपीएल फ्रेंचायझी सर्वांनी मला वाढवलं, सुधारवलं आणि उभं राहण्याची शक्ती दिली. माझ्या पत्नीला मी जितकं धन्यवाद देऊ तितकं कमी आहे. माझ्या भावनांचे चढउतार असोत किंवा दबावाचे दिवस, ती नेहमी माझ्यासोबत खंबीरपणे उभी राहिली. त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की निवृत्ती म्हणजे क्रिकेटपासून दूर जाणं नव्हे. तर ते खेळाशी नव्या रूपात जोडले जाणार आहेत. प्रशिक्षक म्हणून, मार्गदर्शक म्हणून किंवा इतर कोणत्या भूमिकेत ते अजूनही क्रिकेटला काहीतरी देऊ इच्छितात."
मोहितने पोस्टच्या शेवटी लिहिलं की, “हा प्रवास माझ्यासाठी आशीर्वादासारखा होता. क्रिकेटने मला दिलं ते शब्दांत मावणार नाही. पुढची इनिंगही माझ्यासाठी तितकीच खास असेल. धन्यवाद, सदैव कृतज्ञ.”
1. कधी निवृत्तीची घोषणा केली?
मोहित शर्माने सोशल मीडियावर पोस्ट करून नुकतीच क्रिकेटच्या सर्व स्वरूपातून निवृत्तीची घोषणा केली.
2. शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना कधी खेळला?
त्याने भारतासाठी शेवटचा सामना 2015 मध्ये खेळला होता.
3. भारतीय संघासाठी किती सामने खेळले?
मोहितने भारतासाठी एकूण 34 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले—26 वनडे आणि 8 टी20I.