मोहसिन नकवीने बदलली आशिया कप ट्रॉफीची जागा, ACC चं ऑफिसमधून 'या' ठिकाणी हलवलं

Asia Cup Trophy : टीम इंडियाने (Team India) काही दिवसांपूर्वीच पाकिस्तानला फायनलमध्ये पराभूत करून आशिया कप ट्रॉफीवर (Asia Cup Trophy) आपलं नाव कोरलं. मात्र यानंतर आशिया कप ट्रॉफी संदर्भात काय ड्रामा झाला याबाबत सर्वांनाच ठाऊक आहे. टीम इंडियाने आशिया कप 2025 चं (Asia Cup 2025) विजेतेपद जिंकल्यावर पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर आशियाई क्रिकेट काउन्सिलचे अध्यक्ष आणि पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवीकडून आशिया कपची ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. म्हणून मोहसिन नकवी यांनी टीम इंडियाला त्यांच्या हक्काची विजेतेपदाची ट्रॉफी दिली नाही आणि मैदानातून ती ट्रॉफी घेऊन निघून गेले. आतापर्यंत नकवीने ही ट्रॉफी दुबईतील एसीसीच्या हेड ऑफिसमध्ये ठेवली होती आणि त्यांच्या परवानगी शिवाय ट्रॉफीला कोणीही हात लावणार नाही असं बजावलं होतं. मात्र आता मोहसिन नकवीने आशिया कप ट्रॉफीची जागा बदलली आहे.
मोहसिन नकवी हे केवळ एसीसी आणि पीसीबी अध्यक्ष नाहीत तर पाकिस्तान सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री सुद्धा आहेत. हेच कारण आहे की ते भारतावर राग काढण्याची एक संधी सोडत नाही. नकवीला आशिया कप 2025 ची ट्रॉफी भारताला सोपवावी म्हणून बीसीसीआयकडून इमेल पाठवून वॉर्निंग देण्यात येत आहे. या ईमेलना उत्तर देताना, नक्वी यांनी अलीकडेच बीसीसीआयला उत्तर दिले की त्यांना 10 नोव्हेंबर रोजी यूएईमध्ये एक कार्यक्रम आयोजित करायचा आहे. या कार्यक्रमादरम्यान, ते कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि भारतीय खेळाडूंना वैयक्तिकरित्या ट्रॉफी सादर करेल. पण बीसीसीआयने आधीच त्यांची ही योजना नाकारली आहे.
मोहसिन नकवी यांनी टीम इंडियाने जिंकलेली आशिया कप 2025 ची ट्रॉफी ही दुबईत एसीसीच्या हेड ऑफिसमध्ये ठेवली होती. ही ट्रॉफी त्यांच्या परवानगी शिवाय कोणालाही दिली जाऊ नये अशी सक्त ताकीद त्यांनी दिली होती. मात्र सध्या एक महत्वाची माहिती समोर येतेय की नकवीने आशिया कप ट्रॉफीची जागा बदलली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, ही ट्रॉफी अबू धाबीमधील एका अज्ञात ठिकाणी लपवण्यात आली आहे.
