English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मोहसिन नकवीने बदलली आशिया कप ट्रॉफीची जागा, ACC चं ऑफिसमधून 'या' ठिकाणी हलवलं

Asia Cup 2025 : आशियाई क्रिकेट काउन्सिलचे अध्यक्ष आणि पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवीने भारताला त्यांची हक्काची आशिया कप 2025 च्या विजेतेपदाची ट्रॉफी अजूनही दिलेली नाही. आता ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवीने ACC ऑफिसमधून सुद्धा ती ट्रॉफी हलवल्याची माहिती मिळाली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Oct 24, 2025, 07:36 PM IST
मोहसिन नकवीने बदलली आशिया कप ट्रॉफीची जागा, ACC चं ऑफिसमधून 'या' ठिकाणी हलवलं
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup Trophy : टीम इंडियाने (Team India) काही दिवसांपूर्वीच पाकिस्तानला फायनलमध्ये पराभूत करून आशिया कप ट्रॉफीवर (Asia Cup Trophy) आपलं नाव कोरलं. मात्र यानंतर आशिया कप ट्रॉफी संदर्भात काय ड्रामा झाला याबाबत सर्वांनाच ठाऊक आहे. टीम इंडियाने आशिया कप 2025 चं (Asia Cup 2025) विजेतेपद जिंकल्यावर पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर आशियाई क्रिकेट काउन्सिलचे अध्यक्ष आणि पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवीकडून आशिया कपची ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. म्हणून मोहसिन नकवी यांनी टीम इंडियाला त्यांच्या हक्काची विजेतेपदाची ट्रॉफी दिली नाही आणि मैदानातून ती ट्रॉफी घेऊन निघून गेले. आतापर्यंत नकवीने ही ट्रॉफी दुबईतील एसीसीच्या हेड ऑफिसमध्ये ठेवली होती आणि त्यांच्या परवानगी शिवाय ट्रॉफीला कोणीही हात लावणार नाही असं बजावलं होतं. मात्र आता मोहसिन नकवीने आशिया कप ट्रॉफीची जागा बदलली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रॉफी माझ्या हातूनच देणार.... 

मोहसिन नकवी हे केवळ एसीसी आणि पीसीबी अध्‍यक्ष नाहीत तर पाकिस्तान सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री सुद्धा आहेत. हेच कारण आहे की ते भारतावर राग काढण्याची एक संधी सोडत नाही. नकवीला आशिया कप 2025 ची ट्रॉफी भारताला सोपवावी म्हणून बीसीसीआयकडून इमेल पाठवून वॉर्निंग देण्यात येत आहे. या ईमेलना उत्तर देताना, नक्वी यांनी अलीकडेच बीसीसीआयला उत्तर दिले की त्यांना 10 नोव्हेंबर रोजी यूएईमध्ये एक कार्यक्रम आयोजित करायचा आहे. या कार्यक्रमादरम्यान, ते कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि भारतीय खेळाडूंना वैयक्तिकरित्या ट्रॉफी सादर करेल. पण बीसीसीआयने आधीच त्यांची ही योजना नाकारली आहे.

 कुठे लपवली ट्रॉफी?

मोहसिन नकवी यांनी टीम इंडियाने जिंकलेली आशिया कप 2025 ची ट्रॉफी ही दुबईत एसीसीच्या हेड ऑफिसमध्ये ठेवली होती. ही ट्रॉफी त्यांच्या परवानगी शिवाय कोणालाही दिली जाऊ नये अशी सक्त ताकीद त्यांनी दिली होती. मात्र सध्या एक महत्वाची माहिती समोर येतेय की नकवीने आशिया कप ट्रॉफीची जागा बदलली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, ही ट्रॉफी अबू धाबीमधील एका अज्ञात ठिकाणी लपवण्यात आली आहे.

हेही वाचा : स्टार क्रिकेटरच्या नवजात बाळाचा मृत्यू, आनंदाचा क्षण दुःखात बदलला, नेमकं काय घडलं?

 

FAQ : 

आशिया कप २०२५ मध्ये काय घडले आणि भारताने विजेतेपद कसे जिंकले?
उत्तर: टीम इंडियाने आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला पराभूत करून ट्रॉफी जिंकली. ही मालिका काही दिवसांपूर्वीच संपली, ज्यात भारताने पाकिस्तानवर विजय मिळवला.

 ट्रॉफी वाद का सुरू झाला?
उत्तर: पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर, आशियाई क्रिकेट काउन्सिल (एसीसी) आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी)चे अध्यक्ष मोहसिन नकवी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास टीम इंडियाने नकार दिला. त्यामुळे नकवी यांनी ट्रॉफी मैदानातून घेऊन निघून गेले आणि ती भारताला दिली नाही.

सध्या ट्रॉफी वादाची स्थिती काय आहे?
उत्तर: ट्रॉफी अबू धाबीमध्ये लॉक केलेली आहे आणि भारत-पाकिस्तानमधील तणावामुळे हा वाद बोर्डरूममध्ये पोहोचला आहे. बीसीसीआय ट्रॉफी मागत आहे, पण नकवींनी ती सोपवण्यास नकार दिला आहे.

About the Author
Tags:
Moshin Naqvimarathi newsCricket NewsAsia Cup 2025bcci

इतर बातम्या

बुरख्याच्या आत बिकिनी, 'मैं हूं ना'साठी 'या...

मनोरंजन