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'भारताचा आयर्लंडविरुद्ध पराभव...मग क्रिकेट संपलं?' का म्हणाले असं PCB अध्यक्ष मोहसिन नक्वी?

पाकिस्तान क्रिकेट संघाच्या सातत्याने खराब कामगिरीनंतर पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी आता टीकाकरांना उत्तर दिले आहे. यावेळी त्यांचे अनेपेक्षित उत्तर सोशल मिडियावर चर्चेत आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 03, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 02:44 PM IST
'भारताचा आयर्लंडविरुद्ध पराभव...मग क्रिकेट संपलं?' का म्हणाले असं PCB अध्यक्ष मोहसिन नक्वी?
Image Credit: पाकिस्तान क्रिकेटमधील नाट्यमय घडामोडींदरम्यान मोहसिन नक्वीचा टीकाकारांना पलटवार (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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