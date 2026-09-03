'भारताचा आयर्लंडविरुद्ध पराभव...मग क्रिकेट संपलं?' का म्हणाले असं PCB अध्यक्ष मोहसिन नक्वी?

भारताचा संघ आता आशियाई खेळांआधी अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिका खेळणार आहे. तर पाकिस्तानच्या संघाचा इंग्लंडविरुद्ध मानहानीकारक पराभवानंतर आता पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये सध्या गोंधळ पाहायला मिळत आहे. मागील काही दिवसांमध्ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने सातत्याने अनेक धक्कादायक निर्णय घेतले आहेत आणि त्यामुळे त्याच्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तर सोशल मिडियावर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची खिल्ली देखील उडवली जात आहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांना संघामध्ये होणाऱ्या बदलांमुळे त्यांना अनेक प्रश्न विचारण्यात आले, या टीकांना आता मोहसिन नक्वी यांनी अनेपेक्षित उत्तर दिले आहे.
पाकिस्तानचा संघाची मागील काही दिवसांपासून सातत्याने खराब कामगिरी पाहायला मिळत आहे. आता पाकिस्तान संघाचा बचाव करताना अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी भारताचा आयर्लंडविरुद्ध झालेला पराभव आणि दक्षिण आफ्रिकेचा नामिबियाविरुद्ध झालेल्या पराभवाचा दाखला देत पाकिस्तान संघाचा आणि स्वत:चा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाकिस्तानचा संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर आहे, पाकिस्तान विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या पहिल्या दोन सामन्यामध्ये पाकिस्तानला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. या दोन सामन्याच्यादरम्यान अचानक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने अचानक सात धक्कादायक निर्णय घेतले आहेत.
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धक्कादायक म्हणजेच पाकिस्तान संघाचे मुख्य प्रशिक्षक सरफराज अहमद आणि गोलंदाजी प्रशिक्षक उमर गुल यांनाही त्यांच्या पदावरुन हटवण्यात आले आहे. मोहसिन नक्वी हे जेव्हा माध्यमांशी संवाद साधत होते त्यावेळी त्यांनी मान्य केले की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सध्या कठीण काळामधून जात आहे. संघाचा मिडीयासमोर बचाव करताना ते म्हणाले की, दक्षिण आफ्रिकेचा नामिबियाविरुद्ध आणि भारताचा आयर्लंडविरुद्ध पराभव यांचा दाखला दिला आणि ते म्हणाले की, अव्वल संघांनाही अनपेक्षित निकालांना सामोरे जावे लागत आहे. इथलं क्रिकेट संपलं का? हो, एक गोष्ट महत्त्वाची आहे. आम्हाला ज्यांची इथे गरज आहे, त्यांना आम्ही नक्कीच आणू. जर कोणी खेळत नसेल किंवा चांगली कामगिरी करत नसेल, तर आम्ही काय करू शकतो? आमच्यासाठी प्रत्येक सामना आणि मालिका महत्त्वाची आहे."
सलमान अली आघाच्या खराब कामगिरीबद्दल बोलताना मोहसिन नक्वी म्हणाले की, सलमान एक उत्कृष्ट खेळाडू आहे पण सध्या तो चांगली कामगिरी करत नाहीये आम्ही त्याला जाऊन विश्रांती घ्यायला सांगितले नाही. आम्ही त्याच्याशी बोलणे केले आहे आणि आम्हाला कोणालाही संघामधून काढून टाकणे हे आमचे ध्येय नाही. जर एखादा खेळाडू चांगली कामगिरी करत नसेल, तर बदल करणे हे आमचे ध्येय आहे.