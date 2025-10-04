ट्रॉफीचोर मोहसिन नक्वीला भारतामुळेच मिळणार ‘गोल्ड मेडल’; जाहीर सत्कार होणार कारण...

Mohsin Naqvi To Receive Special Gold Medal: आशिया कप 2025 च्या जेतेपदाची ट्रॉफी अजूनही भारताला मिळालेली नाही. यासंदर्भातील ड्रामा अजूनही चर्चेत आहे असतानाच आता या प्रकरणात एक नवीन ट्विस्ट आला आहे. समोर आलेल्या वृत्तानुसार, आशियाई क्रिकेट परिषदेचे (एसीसी) अध्यक्ष आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) चे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांचा आता पाकिस्तानमध्ये जाहीर सत्कार करण्यात येणार आहे. भारताबरोबरच जगभरातील भारतीयांनी ट्रॉफीचोर म्हणून जगभरात पोहचवलेल्या नक्वी यांचा सत्कार होण्याचं कारणही भारतच ठरणार आहे. आशिया चषकावरुन सुरु असलेल्या वादादरम्यान भारतासोबत ट्रॉफी हस्तांतरणाच्या मुद्द्यावरुन दृढ भूमिका घेतल्याबद्दल नक्वी यांना विशेष सुवर्णपदक देण्यात येणार आहे.
गेल्या रविवारी, म्हणजेच 28 सप्टेंबर रोजी आशिया चषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला हरवल्यानंतर नक्वी यांना आशिया कप ट्रॉफी वैयक्तिकरित्या भारतीय संघाला सुपूर्द करायची होती. परंतु भारतीय खेळाडूंनी त्यांच्याकडून आशिया चषकाची ट्रॉफी घेण्यास नकार दिला आणि यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. मैदानात अर्ध्या तासाहून अधिक वेळ मैदानात ड्रामा सुरु होता. अखेर नक्वी मैदान सोडून गेले. मात्र जाताना त्यांनी ट्रॉफी आपल्यासोबत नेली, ज्यामुळे भारतीय खेळाडूंना मैदानावर आनंद साजरा करण्याची संधी मिळाली नाही. तरीही भारतीय खेळाडूंनी नो ट्रॉफी सेलिब्रेशन केल्याचं पाहायला मिळालं.
एक आठवडा होत आला तरी भारतीय संघाला अद्याप कष्टाने जिंकलेली आशिया चषकाची ट्रॉफी मिळालेली नाही. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) यावरुन नाराज आहे आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे (आयसीसी) नक्वीविरुद्ध औपचारिक तक्रार दाखल करण्याचा विचार करत आहे. वृत्तानुसार नक्वी यांनी बीसीसीआयला सांगितले आहे की, जर भारताला ट्रॉफी हवी असेल तर त्यांना ती थेट त्यांच्याकडून दुबईतीली एसीसी कार्यालयातूनच घ्यावी लागेल.
आता पाकिस्तानी माध्यमांमध्ये असे वृत्त समोर आले आहे की नक्वी यांना कराचीमध्ये सन्मानित करण्यात येणार आहे. येथील 'शहीद झुल्फिकार अली भुट्टो एक्सलन्स गोल्ड मेडल' नक्वींना प्रदान करण्यात येणार आहे. आशिया कप फायनलनंतर भारताच्या मागण्यांविरुद्ध नक्वींनी 'खंबीर आणि तत्वनिष्ठ भूमिका' घेतली, असे पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. त्यासाठीच हा विशेष पुरस्कार दिला जाणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
कराची बास्केटबॉल असोसिएशनचे अध्यक्ष असलेले वकील गुलाम अब्बास जमाल यांनी नक्वी यांना पुरस्कार जाहीर केल्याचे वृत्त आहे. 'द नेशन'च्या वृत्तानुसार, कराची येथे एका भव्य समारंभात हे पदक प्रदान केले जाईल आणि पीपीपीचे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो झरदारी हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे.
नुकतीच युएईमध्ये पार पडलेल्या आशिया कप 2025 च्या अंतिम सामन्यात कट्टर प्रतिस्पर्धी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तणाव वाढल्याचं दिसून आलं. भारतीय संघाने स्पर्धेत एकमेकांविरुद्ध खेळलेल्या तिन्ही सामन्यांमध्ये पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला. भारताने फायनलसहीत सर्वच सामने जिंकत आशिया चषकावर नाव कोरलं.