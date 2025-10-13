English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

शेवटची ओव्हर टाकली अन्... क्रिकेट सामन्यादरम्यान खेळाडूचा मृत्यू, नेमकं काय घडलं?

Cricket player dies: आजपर्यंत अनेक खेळाडूंनी मैदानावर खेळताना प्राण गमावले आहेत. या खेळाडूंना खेळादरम्यान इतक्या गंभीर दुखापती झाल्या की त्यांना आपले प्राण गमवावे लागले. अलीकडेच अशी  एक धक्कादायक घटना घडली.

Updated: Oct 13, 2025, 05:06 PM IST
शेवटची ओव्हर टाकली अन्... क्रिकेट सामन्यादरम्यान खेळाडूचा मृत्यू, नेमकं काय घडलं?
(photo credit - Social Media)

Cricket player dies on the field: क्रिकेट सामन्यांनी नेहमीच चाहत्यांना आनंद साजरा करण्याचे अनेक प्रसंग दिले आहेत. खेळाडूंनी शतके, द्विशतके, त्रिशतके, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणाने चाहत्यांची मने जिंकली आहेत. ब्रायन लारासारख्या दिग्गजांनीही कसोटी क्रिकेटमध्ये 400 धावा केल्या आहेत. पण कधीकधी, याच खेळामुळे चाहत्यांनी त्यांचे आवडते खेळाडू गमावले आहेत. चाहत्यांनी चौकार, षटकार आणि विकेट उडण्याची संधी पाहताना खेळाडूंना मैदानावर जखमी होताना पाहिले आहे. काहींना अशा दुखापती झाल्या आहेत की त्यांना आपला जीवही गमवावा लागला आहे. अलीकडेच, एका मुरादाबादमधील क्रिकेटपटूचा त्याच्या संघाला विजय मिळवून दिल्यानंतर मृत्यू झाला. त्याच नाव अहमर खान असं होतं.

Add Zee News as a Preferred Source

अलिकडेच, एका क्रिकेटपटूचा त्याच्या संघाला विजय मिळवून दिल्यानंतर मृत्यू झाला. स्थानिक क्रिकेट सामन्यात शेवटचा चेंडू टाकल्यानंतर गोलंदाजाची तब्येत बिघडली. त्याने एका रोमांचक सामन्यात त्याच्या संघाला विजय मिळवून दिला, परंतु तो त्याच्या जीवनाची लढाई हरला. या खेळाडूंना प्राणघातक दुखापती झाल्या. काही वर्षांपूर्वी, डॅनिश फुटबॉल दिग्गज ख्रिश्चन एरिक्सनला मैदानावर हृदयविकाराचा झटका आला. त्याला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले आणि तो वाचला. तो फुटबॉलच्या मैदानात परतला, परंतु प्रत्येकाचे भाग्य एरिक्सनसारखे नसते. क्रिकेट चाहत्यांना धक्का बसला. एका रोमांचक सामन्यात त्याच्या संघाला विजय मिळवून दिल्यानंतर एका खेळाडूचा मृत्यू झाला यावर त्यांचा विश्वासच बसत नव्हता.

शेवटची ओव्हर टाकली आणि...

मुरादाबादमधील एका स्थानिक सामन्यादरम्यान, विरोधी संघाला विजयासाठी शेवटच्या चार चेंडूत 14 धावांची आवश्यकता होती. गोलंदाज अहमर खान गोलंदाजी करण्यासाठी आला आणि संघाला त्याच्याकडून खूप आशा होत्या. त्याने एका रोमांचक षटकात एक कडक षटक टाकले आणि संघाला 11 धावांनी विजय मिळवून दिला. त्यानंतर जे घडले ते अविश्वसनीय होते. शेवटच्या चेंडूनंतर त्याचा श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला आणि तो जमिनीवर कोसळला. खेळाडूंनी ताबडतोब स्थानिक डॉक्टरांना बोलावले आणि त्याला सीपीआर देण्यात आला. अहमरला काही हालचाल दिसली तेव्हा त्याच्या सहकाऱ्यांनी त्याला रुग्णालयात नेले. तेथील डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. त्यानंतर शोककळा पसरली.

आतापर्यंत कोणत्या क्रिकेटर्सनी मैदानात सोडले प्राण :

  1. दिलीप दोशी 
  2. अंशुमन गायकवाड 
  3. पद्मकर शिवलकर 
  4. रमन लांबा
  5. मन्सूर अली खान पतौडी
  6. सी. के. नायडू
About the Author
Tags:
moradabadcricketer dies while playing cricket

इतर बातम्या

'इंजिनियरला लाजवेल असा अजित दादांचा अभ्यास' रुपाल...

महाराष्ट्र बातम्या