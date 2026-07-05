/तब्बल 8 यलो कार्ड... मोरक्को विरुद्ध कॅनडा सामन्यात राडा! भर मैदानात खेळाडू भिडले Video

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये मोरोक्को विरुद्ध कॅनडा यांच्यात सामना खेळवला गेला होता. या सामन्यात मोरोक्कोने कॅनडावर विजय मिळवून क्वार्टर फायनलमध्ये स्थान मिळवलं. राउंड ऑफ 16 च्या पहिल्या सामन्यात मोरोक्कोने कॅनडाला 3-0 ने पराभूत केले. या विजयासह मोरोक्को एकापेक्षा जास्तवेळा वर्ल्ड कप क्वाटर फायनलमध्ये पोहोचणारा पहिला आफ्रिकी देश बनला. वर्ष 2022 च्या वर्ल्ड कप सेमी फायनलपर्यंतचा प्रवास निश्चित करणारा मोरोक्को संघ लागोपाठ दुसऱ्यांदा टॉप 8 मध्ये पोहोचला आहे.
मोरोक्को विरुद्ध कॅनडा यांच्यात वर्ल्ड कप 2022 मध्ये सुद्धा ग्रुप स्टेजमध्ये सामने सामने आले होते आणि यावेळी मोरोक्कोने कॅनडाचा 2-1 ने पराभव केलेला. पेनल्टी शूटआउटमध्ये नेदरलँड्सला पराभूत करून राउंड ऑफ 32 मध्ये पोहोचलेला मोरोक्कोचा संघ मैदानात पूर्णपणे वर्चस्व गाजवताना दिसला. मात्र मैदानात सामन्याच्या दरम्यान खेळाडूंमध्ये खूप तणाव झाला. ज्यामुळे रेफरीने एकूण 8 येलो कार्ड दिले. दोन्ही संघांना प्रत्येकी 4-4 यलो कार्ड मिळाले. सामन्याच्या 40 व्या मिनिटाला अश्रफ हकिमी आणि कॅनडाचा खेळाडू रिची लारिया यांच्यात जोरदार वाद आणि धक्काबुक्की झाली, ज्यामुळे दोन्ही संघांना यलो कार्ड मिळाले. फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये एखाद्या सामन्यात तब्बल 8 यलो कार्ड देण्याची घटना पहिल्यांदाच घडली.
WATCH: A heated confrontation breaks out between both sets of players during the match between Canada and Morocco. pic.twitter.com/XqW6lhXYytRazedFootball (RazedFootball) July 4, 2026
सामन्याच्या पहिल्या हाफमध्ये दोन्ही संघ गोल करण्यासाठी संघर्ष करत असताना कोणीही डिफेन्स रोखण्यात अपयशी ठरले. मात्र दुसऱ्या हाफची सुरुवात होताच खेळ पालटला. अशरफ हकिमीने घेतलेल्या फ्री-किकवर, अझेडिन ओनाहीने 'बॉक्स'च्या बाहेरून उजव्या पायाने एक शानदार फटका मारला; खेळाडूंच्या गर्दीतून वाट काढत हा चेंडू थेट गोलमध्ये गेला. या गोलमुळे मोरोक्कोला 1-0 अशी आघाडी मिळाली. त्यानंतर, ब्राहिम डियाझचा अचूक पास स्वीकारत ओनाहीने 'बॉक्स'च्या मध्यभागातून उजव्या पायाने आणखी एक जोरदार फटका लगावला आणि संघाची आघाडी 2-0 अशी वाढवली.
सामन्याच्या शेवटच्या मिनिटात सुफियान रहीमीने अजून एक गोल मारून कॅनडाच्या पुनरागमनची उरल्या सुरलेल्या आशेवर पाणी फेरल आणि स्कोअर 3-0 असा झाला. या पराभवामुळे स्पर्धेचे सह-यजमान असलेल्या कॅनडाचा सुंदर आणि ऐतिहासिक प्रवास संपुष्टात आला. दक्षिण आफ्रिकेचा 1-0 असा पराभव करून आणि पहिल्यांदाच बाद फेरीत धडक मारून कॅनडाने देशात फुटबॉलची एक नवीन क्रेझ निर्माण केली होती, परंतु त्यांना अंतिम आठ संघांमध्ये स्थान मिळवण्यात अपयश आले.