/भारताशी पंगा घेणं महागात पडणार! टीम इंडियाला ट्रॉफी न दिल्याने ACC मधून मोहसिन नक्वींची होणार हकालपट्टी?

Womens Asia Cup 2026 : आशिया कप स्पर्धेत पुन्हा एकदा ट्रॉफीवरून वाद रंगला आहे. मागच्या वर्षी भारतीय पुरुष संघाने आशिया कप 2025 चं विजेतेपद जिंकल्यावर अशियन क्रिकेट काउंसिलचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसिन नक्वींकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिलेला. यावेळी महिला आशिया कप 2026 मध्ये भारतीय महिला क्रिकेटबाबत सुद्धा असंच काहीसं घडलं. महिला आशिया कप 2026 विजेत्या भारतीय संघाने फायनलमध्ये श्रीलंकेला पराभूत केलं आणि मोहसिन नक्वींच्या हस्ते विजेतेपदाची ट्रॉफी घेण्यास नकार दिला. मात्र या सर्व प्रकारानंतर मोहसिन नक्वींचं एशियन क्रिकेट काउन्सिल मधलं पद आता धोक्यात आलं आहे. विजेत्या भारतीय संघांना आशिया कप ट्रॉफी इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या हस्ते दिली जाऊ नये, यावर त्याने दोन वर्षांपासून जो आग्रह धरला होता, तोच आता त्याच्यावर उलटण्याची शक्यता आहे.
एशियन क्रिकेट काउंसिलचे अध्यक्ष म्हणून मोहसिन नक्वींचा कार्यकाळ आता शेवटच्या टप्प्यात आहे. नक्वींचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ आता एप्रिल 2027 मध्ये संपणार आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता त्यांची आणखी एका कार्यकाळासाठी पुन्हा निवड होण्याची शक्यता अतिशय कमी आहे. जरी एसीसीच्या नियमांमध्ये अध्यक्षांचा कार्यकाळ वाढवण्याची तरतूद असली, तरी सदस्य देशांकडून आवश्यक पाठिंबा मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानचे गृहमंत्री असणाऱ्या मोहसिन नक्वी यांनी भारताविरुद्ध आपत्तीजनक आणि भडकाऊ वक्तव्य केलं होतं, ज्यावर भारतीय क्रिकेट आणि फॅन्सनी सुद्धा नाराजी व्यक्त केली. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील बिघडते राजकीय संबंध पाहता भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मोहसिन नक्वींच्या नावाला समर्थन करणार नाहीत.