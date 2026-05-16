/IPL फायनल पाहण्यासाठी भारतात येणार मोहसिन नकवी? पाकिस्तान क्रिकेटच्या प्रमुखांबाबत मोठी माहिती

IPL 2026 : पाकिस्तान क्रिकेटचे अध्यक्ष मोहसिन नकवी यांना अहमदाबाद येथे होणाऱ्या आयपीएल फायनल सामना पाहण्यासाठी निमंत्रण मिळालं आहे अशी माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आलीये. त्यामुळे मोहसिन नकवी हे पाकिस्तानहून भारतात येतात का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा फायनल सामना हा 31 मे रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. नरेंद्र मोदी स्टेडियम हे जगातील सर्वात मोठं क्रिकेट स्टेडियम असल्याने येथे सामना पाहण्यासाठी प्रेक्षकांमध्ये मोठा उत्साह असतो. यंदाची आयपीएल स्पर्धा ही आता शेवटाकडे वाटचाल करत असून काही दिवसात प्लेऑफच्या सामन्यांना सुरुवात होईल. अद्याप कोणताही संघ प्लेऑफसाठी क्वालिफाय झालेला नाही. पाकिस्तानातील एका न्यूज वेबसाईटने केलेल्या दाव्यानुसार पाकिस्तान क्रिकेटचे अध्यक्ष मोहसिन नकवी यांना अहमदाबाद येथे होणाऱ्या आयपीएल फायनल सामना पाहण्यासाठी निमंत्रण मिळालं आहे. यापूर्वी मोहसिन नकवी (Moshin Naqvi) हे एका बैठकीत सहभाग घेतील. मात्र अद्याप याबाबत बीसीसीआय किंवा आयपीएलकडून कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.
रिपोर्ट्सनुसार वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या भविष्याबाबत चर्चा करण्यासाठी आयसीसी बैठकांचा दौरा आयोजित करत असून यात मुख्य कार्यकारी समिती आणि बोर्डांचे अध्यक्ष बैठकीत सामील होतील. सीईसीची बैठक 21 रोजी ऑनलाईन होईल तर प्रत्यक्ष बैठक ही 30 आणि 31 मे ला अहमदाबाद येथे होईल. याच शहरात नरेंद्र मोदी स्टेडियम सुद्धा आहे आणि 31 मे रोजी आयपीएल 2026 चा फायनल सामना सुद्धा खेळवला जाईल.
रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला की साधारणपणे मोहसिन नकवीने हे स्वतः या बैठकीला उपस्थिती लावतील. मात्र देशातील राजकीय परिस्थिती आणि भारत - पाकिस्तानमध्ये असणारे तणावपूर्ण संबंध लक्षात घेता त्यांचं भारतात येणं हे निश्चित मानलं जात नाहीये. सूत्रांनी सांगितलं की पीसीबी प्रमुखने भारतात येण्यासाठी त्यांना पाठवण्यात आलेलं निमंत्रण हे पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना पाठवलं असून भारतात येण्यासाठी त्यांची परवानगी मागितली आहे.
सदर बैठकांपूर्वी आयसीसीच्या त्रैमासिक बैठकांचा भाग म्हणून मार्च एप्रिलमध्ये दोहा (कतार) येथे आयोजित करण्याचे नियोजित होते. मात्र तेथे सुरू असलेल्या संघर्षामुळे हे पुढे ढकलावे लागले. आता मोहसिन नकवी आयसीसी बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी अहमदाबादला प्रवास करतील की हा दौरापुढे ढकलतील हे पाहणं महत्वाचं ठरेल.