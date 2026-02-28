English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सासऱ्यांच्या निधनाने खासदार प्रिया सरोज भावूक! रिंकूच्या होणाऱ्या पत्नीची मन हेलावणारी पोस्ट चर्चेत

Priya Saroj Post for Rinku Singh Father: आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 दरम्यान भारतीय क्रिकेटपटू रिंकू सिंहच्या वडिलांचे आजारपणामुळे निधन झाले. रिंकूची प्रेयसी प्रिया सरोजने कुटुंबाचे दुःख व्यक्त करणारा भावनिक संदेश शेअर केला.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 28, 2026, 08:31 AM IST
Rinku Singh’s fiancée MP Priya Saroj writes an emotional note: रिंकू सिंह (Rinku Singh) सध्या टी20 विश्वचषकाच्या धामधुमीत असतानाच त्याच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. त्यांचे वडील खांचंद सिंह यांचे यकृताच्या कर्करोगाशी दीर्घ लढा दिल्यानंतर निधन झाले. ग्रेटर नोएडातील यथार्थ रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. या बातमीने रिंकू आणि त्याच्या कुटुंबीयांवर शोककळा पसरली आहे. याच दरम्यान रिंकूची प्रेयसी खासदार प्रिया सरोज (Priya Saroj) यांनी एक पोस्ट केली आहे. ही पोस्ट चर्चेत आली आहे. 

कुटुंबावर दुःखाचा आघात

खांचंद सिंग यांची प्रकृती बराच काळ बिघडलेली होती. प्रकृती खालावल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. निधनाची बातमी मिळताच रिंकू चेन्नईहून आपल्या मूळ गावी अलीगडला तातडीने रवाना झाला.

प्रियाचा भावनिक संदेश

रिंकूची प्रेयसी प्रिया सरोज (Priya Saroj) हिने सोशल मीडियावर एक हृदयस्पर्शी संदेश शेअर करून तिचे दुःख व्यक्त केले. तिने म्हटले आहे की या निधनाने कुटुंबात एक खोल पोकळी निर्माण झाली आहे आणि या कठीण काळात सहन करण्याची शक्ती मिळावी यासाठी प्रार्थना केली आहे. तिच्या भावनिक संदेशात कुटुंबाला ज्या वेदना आणि दुःखातून जावे लागत आहे ते प्रतिबिंबित झाले आहे.

 

अंत्यसंस्कारात भावनिक क्षण

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडीओमध्ये रिंकू आपल्या वडिलांचा पार्थिव खांद्यावर घेताना दिसला. कडक सुरक्षा व्यवस्थेत त्याने सर्व विधी पार पाडले. हा प्रसंग अत्यंत हृदयस्पर्शी होता. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सुपर-८ सामन्यापूर्वी तो वडिलांच्या प्रकृतीमुळे घरी गेला होता आणि नंतर पुन्हा संघात दाखल झाला.

 

प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी नाही

झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यात रिंकूला अंतिम अकरात स्थान मिळाले नाही. संघरचनेत बदल करत संजू सॅमसन आणि अक्षर पटेल यांना संधी देण्यात आली. वरच्या फळीत बदल करण्यात आले, तर ईशान किशन याला तिसऱ्या क्रमांकावर बढती देण्यात आली. रिंकू मात्र पर्यायी क्षेत्ररक्षक म्हणून मैदानात उतरला आणि योगदान दिले.

क्रिकेटविश्वाची सहानुभूती

या कठीण काळात अनेक क्रिकेटपटूंनी रिंकूला धीर दिला. माजी कर्णधार विराट कोहली, शिखर धवन आणि इरफान पठाण यांसह अनेकांनी सोशल मीडियावर शोकसंवेदना व्यक्त केल्या.

पुढे काय?

या स्पर्धेत रिंकूने आतापर्यंत पाच सामने खेळून 24 धावा केल्या आहेत. भारताचा पुढील सामना वेस्ट इंडिजविरुद्ध कोलकात्यात होणार आहे. शुक्रवार 27 फेब्रुवारी रोजी वडिलांच्या निधनानंतर रिंकू पुन्हा टीम इंडियात परतणार की नाही याबाबत शंका होती. मात्र रिंकू सिंहने दुःख बाजूला सारून देशसेवेला प्रथम कर्तव्य मानलं आहे, त्यामुळे आता तो 28 फेब्रुवारी रोजी कोलकाता येथे पुन्हा टीम इंडियाच्या कॅम्प सोबत जोडला जाणार आहे. एनआय न्यूज एजन्सीने याबाबत माहिती दिलीये. 

