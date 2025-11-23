IPL 2026 नंतर एमएस धोनी सह 'हे' 3 स्टार खेळाडू सुद्धा घेणार निवृत्ती, लिस्ट पाहून हैराण व्हाल

IPL 2026 : सध्या इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनची उत्सुकतता वाढू लागली आहे. आगामी सीजनसाठी पुढील महिन्याच्या 15 किंवा 16 तारखेला आयपीएलचं (IPL) मिनी ऑक्शन होणार आहे. यात आंद्रे रसेल सह ग्लेन मॅक्सवेल सारख्या खेळाडूंवर आयपीएल फ्रेंचायझी बोली लावतील. ऑक्शनमध्ये रिलीज झालेल्या खेळाडूंवर सर्वांची नजर असेल, सोबतच रिटेन झालेले असे काही क्रिकेटर्स आहेत ज्यांचा यंदाचा सीजन शेवटचा ठरू शकतो. तेव्हा आज अशा खेळाडूंबद्दल जाणून घेऊयात.
लिस्टमध्ये सर्वात पहिलं नाव एम एस धोनीचं आहे. 2020 मध्ये एम एस धोनीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. त्यानंतर तो आयपीएलमधून सुद्धा लवकरच निवृत्त होईल असे बोलले जाऊ लागले. मात्र दरवर्षी धोनी या अफवाहना खोटं ठरवतो. चेन्नई सुपरकिंग्सचे सीईओ काशी विश्वनाथ यांनी स्पष्ट केलं की धोनी आयपीएल 2026 मध्ये खेळणार आहे. धोनीना गुडघेदुखीचा सुद्धा प्रचंड त्रास आहे. अशातच त्याचा उत्तराधिकारी संजू सॅमसन हा राजस्थान रॉयल्समधून चेन्नईकडे ट्रेड झाला आहे. त्यामुळे विकेटकिपिंग आणि फलंदाजी या दोघांसाठी तो सीएसकेला मदतीचा ठरेल. तसेच आयपीएल 2026 हा सीजन एम एस धोनीचा शेवटचा सामना मागच्या वर्षी खेळला हाव्ह्ता.
अजिंक्य रहाणे हा मागच्या सीजनमध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सचा कर्णधार राहिला. परंतु त्याच्या नेतृत्वात संघ चांगली कामगिरी करू शकला नाही आणि त्यामुळे केकेआर पॉईंट्स टेबलमध्ये आठव्या स्थानावर राहिली. यंदा केकेआरचा कर्णधार कोण असणार याबाबत फ्रेंचायझीने माहिती उघड केलेली नसली तरी अजिंक्य रहाणेला रिटेन करून त्यांनी कर्णधारपदाचा एक ऑप्शन खुला ठेवला आहे. अजिंक्य रहाणेने 12 सामन्यात एकूण 390 धावा केल्या. मात्र अजिंक्य रहाणे पुढील सीजन खेळेल की नाही याबाबत शंका आहे. आयपीएल 2026 नंतर तो निवृत्ती सुद्धा घेऊ शकतो.
ईशांत शर्माला गुजरात टायटन्सने आयपीएल 2026 साठी रिटेन केलं आहे. मागच्या काही सीजनमध्ये त्याचा फॉर्म फार चांगला नव्हता, त्याने आयपीएल 2025 मध्ये एकूण 7 सामन्यात 4 विकेट घेतले होते. गेल्या हंगामात त्याला तंदुरुस्ती संबंधित अनेक समस्याही होत्या. त्यामुळे 2026 नंतर ईशांतने इंडियन प्रीमियर लीगमधून निवृत्ती घेतली तर आश्चर्य वाटणार नाही.
आयपीएल 2026 मध्ये कोणते खेळाडू निवृत्ती घेऊ शकतात?
एमएस धोनी, अजिंक्य रहाणे आणि ईशांत शर्मा यांचा समावेश आहे.
आयपीएल 2026 चे आयोजन कोण करणार आहे?
आयपीएल 2026 चे आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) करणार आहे.
आयपीएल 2026 चे मिनी ऑक्शन कधी होणार आहे?
आयपीएल 2026 चे मिनी ऑक्शन डिसेंबर 2025 मध्ये होणार आहे.